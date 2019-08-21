Как Ким Кэтролл затравили после ее отказа от «Секса в большом городе»

21 августа свой день рождения отмечает актриса, прославившаяся ролью Саманты в популярном сериале о жизни четырех подруг в Нью-Йорке.

В культовом сериале «Секс в большом городе» Ким Кэтролл досталась роль особы, живущей без обязательств и постоянно меняющей, словно перчатки, мужчин. Актрисе исполняется 63 года, она считает, что время «Секса в большом городе» для нее прошло, этот проект потерял для нее всякий интерес. Однако, узнав о ее отказе сниматься в продолжении сериала, коллеги и зрители обрушили на Ким настоящий водопад негатива.

Ким – это не только Саманта!

Большинство зрителей привыкло ассоциировать Ким Кэтролл только с одним ее персонажем – Самантой из «Секса в большом городе». И немногие помнят о том, что талантливая актриса снялась и в других ролях – не менее удачных.

Ее первое появление на экране состоялось еще в 1975 году, когда юной красотке Ким Виктории Кэтролл едва минуло 19 лет. Она поразила всех своей игрой в фильме «Розовый бутон», после чего стала желанной гостьей на телевидении, которое перекупило ее пятилетний контракт с режиссером Отто Премингером.

Среди ее телепроектов того времени самым заметным можно назвать сериал «Коломбо». Вскоре Ким вернулась на большой экран, сыграв в фильме «Невероятный Халк». Многие зрители наверняка вспомнят очаровательную Ким, сыгравшую в «Полицейской академии» кадета Томсон.

Можно еще долго перечислять яркие работы Ким в кино, достаточно лишь сказать, что за период с 1985 по 1992 годы актриса снялась в более чем 20 картинах, среди которых – «Большой переполох в маленьком Китае», «Звездный путь-6», «Манекен», «Сумасшедший медовый месяц»…

Роль в культовом сериале изменила жизнь

Затем последовали новые роли – в фильмах «Вторжение», «Нежить», «Челюсти»… И вот – 1997 год, и знаковое предложение сыграть соблазнительную и своенравную красотку Саманту в сериале «Секс в большом городе». Тогда никто и не предполагал, что этому сериалу суждено стать культовым и завоевать сердца зрителей на долгие годы.

Приключения, переживания, чувства четырех подружек – Кэрри, Шарлотты, Миранды и Саманты, — захватили внимание зрителей: ведь почти каждая женщина узнавала в них себя. Вместе с Ким Кэтролл в сериале приняли участие Синтия Никсон, Кристин Дэвис и неподражаемая Сара Джессика Паркер.

Основой для сериала стала книга Кэндес Бушнелл с таким же названием. Воодушевленные успехом сериала, его создатели сняли и два полнометражных фильма, которые вышли на экраны в 2008 и 2010 годах. Популярность «Секса в большом городе» превзошла все ожидания. Все актрисы, снявшиеся в главных ролях, мгновенно стали суперпопулярными, все вокруг только и обсуждали, что очередной поворот сюжета.

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Хроника скандала в большом городе

Последний, шестой сезон сериала вышел в 2004 году. Вскоре планировалось начать съемки первого полнометражного фильма с таким же названием. Однако старт пришлось отложить – Ким Кэтролл потребовала, чтобы ее гонорары были увеличены. Продюсеры отказали.

Между Кэтролл и остальными актрисами «Секса…» стало нарастать напряжение – по слухам, они даже на обед стали уходить отдельно от Ким. Когда журналисты задали Ким прямой вопрос об этом, она ответила: «Мы вовсе не подруги, а просто работаем вместе».

В конце 2004 года Ким призналась: она требовала, чтобы ей платили 1 миллион долларов за каждый эпизод, тогда как стандартный гонорар составлял 350 тысяч. «Пришло время каждой из нас получить свой кусок пирога», — заявила актриса, дав понять, что, если ее требования не будут выполнены, она займется другими проектами.

Как бы там ни было, первый полнометражный фильм «Секс в большом городе» вышел на экраны в 2008 году. Сара Джессика Паркер в интервью защищала Ким, утверждая, что они остаются подругами и что Ким имела право на свои требования, ведь каждому хочется зарабатывать больше.

В 2010 году вышел второй фильм. И Паркер, и Кэтролл продолжали утверждать, что у них прекрасные отношения, и разница в размере гонораров никак на их дружбе не отразится.

Отказ Кэтролл и травля

А вот сниматься в третьем фильме Ким наотрез отказалась. Как она сама пояснила, «после второго фильма поняла, что с меня хватит». Актрисе к тому моменту исполнилось уже 60 лет, и она откровенно призналась, что больше не может оставаться в образе Саманты.

Кроме того, она сказала, что хотела бы отдохнуть, потому что устала постоянно работать в напряженном графике, как все последние годы.

Однако желание актрисы не нашло понимания ни среди ее коллег, ни среди зрителей. На Ким Кэтролл посыпались обвинения и оскорбления в социальных сетях. Актрису буквально затравили, решив, что она отказалась продолжать работу над фильмом из-за низких гонораров.

Она просто хочет наслаждаться жизнью

Но Ким отвергает эти обвинения, поясняя, что просто «Секс в большом городе» перестал быть для нее проектом, приносящим радость. Она научилась ценить каждый прожитый день и час и жить сегодняшним днем, и больше не хочет тратить время на то, что не приносит радости. «Я не понимаю, зачем все тратят время и энергию на то, чтобы обвинять меня? Ведь можно просто взять на роль Саманты другую актрису», — недоумевает Ким.

Мировоззрение Ким полностью изменилось после смерти отца и брата. Сейчас актриса почти не снимается – она старается проводить все время рядом со старенькой мамой.

Наверное, никто не вправе осуждать звезду «Секса в большом городе» за ее решение, как вы думаете?