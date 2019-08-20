«Не откажусь от Прохора при любом исходе»: Цымбалюк-Романовская высказалась о «сыне» Шаляпина 

Исполнитель не признает своим ребенка бывшей девушки Татьяны Гудзевой.

«Как же скучно я живу», хочется сказать каждый раз, когда в информационное пространство врываются новости об исполнителе Прохоре Шаляпине и его женщинах. Если вы уже привыкли к любовному треугольнику — Прохор, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская (новая девушка Шаляпина — Прим. Ред.) и Татьяна Гудзева (как вы могли догадаться, бывшая возлюбленная исполнителя — Прим. Ред.), то вот новая информация — Таня родила. И как она уверяет, от Шаляпина.

В недавнем интервью экс-невеста певца рассказала, что Прохор ведет двойную игру. Ей он якобы обещает признать сына, но боится Виталину, потому что она ему угрожает. Портал Teleprogramma.pro попросил Цымбалюк-Романовскую прокомментировать ситуацию.

«Это какая-то чушь»

Виталину обвинения в угрозах только рассмешили. Она заверила, что с Прохором у них крепкие отношения, основанные на доверии. Пианистка рассказала, что не контролирует каждый шаг избранника, не просит отчета о его действия, а роды Гудзевой считает не своим делом.

«Это какая-то чушь! Я Прохору совершенно ничего не запрещаю. Он живет, как ему нравится, прекрасно себя чувствует, и, как я считаю, всем доволен. Прохор не сидит у меня под одеялом. Он — взрослый мужчина, который отвечает за свои поступки. К этой ситуации я не имею никакого отношения и не хочу ее комментировать», — призналась Виталина.

«Надеюсь, что ничего трагического ни с кем не произойдет»

Виталина считает, что мать малыша Федора — так Гудзева назвала сына — и предполагаемый отец Прохор Шаляпин смогут разобраться в ситуации. Также пианистка подчеркнула, что, даже если тест на ДНК окажется положительным, она от возлюбленного не откажется.

«То, что появился ребенок — это хорошо. Я думаю, что родители разберутся, чей он и у кого к кому какие претензии. Пусть это они решают. Я к этому отношусь совершенно спокойно. Если Прохор хочет экспертизу ДНК, то я думаю, что ее проведут.

Я не откажусь от него при любом исходе, но Прохору придется отвечать за свои поступки. В общем, как-нибудь разберемся, я думаю», — подытожила Цымбалюк-Романовская.

Напомним, бывшая невеста Прохора Шаляпина рассказала о том, что стала мамой 15 июля. О том, что отцом ее малыша может быть известный исполнитель, она сообщила уже на последних месяцах беременности и предъявила бывшему счет, пока она не сможет работать. Однако Прохор отказался верить Татьяне. По его словам, свадьба с ней не состоялась из-за лжи: бывшая уверяла, что ей 27 лет, а по факту оказалось 40. К тому же она скрыла наличие 14-летней дочери.