«Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл!»: #Гагачат переместился к Сталлоне

Гарик «Бульдог» Харламов запустил в Instagram новую волну веселого троллинга знаменитости, которую с радостью поддержали русскоязычные пользователи сети.

«Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл!» — вот, что предложил писать комик под последним постом на официальной страничке Сильвестра Сталлоне. И неважно, что эта фраза совершенно не касается творчества Сталлоне, а принадлежит Терминатору – персонажу Арнольда Шварценеггера. Главное то, как ее обыграть!

Под видео уже опубликовано более 14 тысяч комментариев. Кажется, сюда перместились некоторые пользователи того самого #Гагачата. Напомним, в начале августа русскоязычные пользователи атаковали страницу американской певицы, когда ее заподозрили в романе с актером Брэдли Купером — отцом дочери супермодели с русскими корнями Ирины Шейк.

Yuriykomissarov: «Ребята! Надеваем боевые кокошники, прихватываем валенки расписанные под хохлому и гжель, наваливаем киселя и айда тролить Силю!».

4_after_sun: «Я от Гарика. Снимай штаны, слезай с лесопеда!».

bur6165: «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл».

vova_moskva: «Мне нужна только одежда».

sopyryaeva_mam: «Мне нужно хоть что нибудь уже».

kaminskiy95: «Отдай голубцы и кепку».

beastar_vocalstudio: «Продам гараж под ваш мотоцикл».

kvaseakvasea: «Извините, а у вас мотоцикл с коляской?».

natalek08: «А мне нужна твоя квартира и машина».

the_great__gatsby__: «Мне нужна спичка изо рта кобры, шлем дредда, майка незамерзайка скалолаза, дыхалка Рокки, потная лобная повязка Рэмбо, тупое третье место из гонщика, просто кэш без танго и какая-нибудь тупая роль в неудержимых, желательно не как у Ван Дамма».

alexvinogradov071: «Мне нужна твоя кредитка и пинкод. Моцик и тряпки оставь себе».

__barsyk__: «Здравствуйте, а леди Гага выйдет?».

iv.anov370: «Блин, я сочувствую тебе, Сильвестр. Харламов переключился с Гузеевой на тебя! Извини но… мне нужна твоя одежда и мотоцикл! …извини, меня заставили…».

mama_v_begah: «Силя, поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Одолжи мотоцикл с коляской по-братски — нужно мешок яблок с дачи довезти. А я тебе шарлотку испеку. Тока одежду себе оставь, я дама замужняя».

911ez: «Хорошо к нему ещё не пришла та тётка которая с ребёнком и зарабатывает на дому».

zimbabujr: «Хочешь лететь — лети , хочешь любить — люби, только знай что в конце пути …. Киркоров тебя попросит снять одежду и отдать мотоцикл»

crazymarixarp: «Если ты не отдашь нам одежду и мотоцикл, мы приедем толпой, посадим березоньки и будем возле них пускать слезу».

beguwiy: «Сталлоне, не знаю, правильно ли тебя так называть! Продолжи ассоциативный ряд: одежда, мотоцикл…».

conteh_angelica: «Будешь знать как уходить к другой, Сильвестр. Сейчас ещё африканцев подключу».

Вспомнили и другую классику:

timur.shakeev: «Какие ваши доказательства?».

timurchikus20: «Я узнал, что у меня есть огромная семья:

И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок.

Речка, небо голубое —это все мое, родное.

Это Родина моя, всех люблю на свете я!».

evgen._: «А где бабуля?..».

sergeinaskevich: «Кто подставил кролика Роджера?».

demonov_official_: «I’ll be back!».

georg.yurich: «У вас продается славянский шкаф с перламутровыми пуговицами?».

Кое-кто пытается решить личные и насущные проблемы – тут быстрее:

a.lashcool: «Ищу жену. Сочи, горы, шашлык-машлык, хинкали-минкали»

chertilovchert: «Чем кормить медведя? Наверное, соседа дня на два хватит»

antony_burenok: «Кто из Мурманска есть? Когда отопление дадут!?»

cjvitos: «@dj_vetroff, ты меня заберёшь из аэропорта?»

missis_j_u_l_i_a: «Вовчик, любимый, тебе что сегодня на ужин приготовить?»

olga_and_rock: «Девочки, кто покупал детям домик Enchantimals, нормальная игрушка или пластмассовая дрянь?»

Лайфхак и рецепты в ассортименте! Маринованные опята, моченые грузди, голубцы, яичница… Некоторые рецепты изумительны, но привести их в тексте мы не можем из-за излишней экспрессивности в описании процесса.

fails__world: «Если запить селёдку молоком, то клубнику можно не мыть»

У англоязычных почитателей актера, конечно же, появились вопросы о том, что же русские в таком количестве делают на страничке почитаемого ими Слая. Но, судя по всему, не стоило рисковать, задавая их.

Шутники немедленно переключались на интересующихся.

lewal1988: «тут всем нужен твой мотоцикл!»

get_ready3483: «ты одежду свою снимай! И ключи от моцика на шкапик полож вон туда»

И вот когда уже все развеселились, приходят ОНИ — люди без чувства юмора:

Andreizhilko: «Человек-легенда, а вы его троллите( печально!»

Но и им в достаточной мере достается их минутка славы:

alx696: «andreizhilko мотоцикл есть? А если найду?»

javdett: «andreizhilko гони свою одежду»

asahishiba_: «andreizhilko а у вас, может, будет ненужная одежда и мотоцикл, а?»

«Не существует лучшего способа стать друзьями, нежели смеяться вместе», — говорит восточная мудрость.

Сильвестр наверняка не понимает, чем обязан такому внезапному наплыву популярности, да еще и от русскоязычных пользователей. И, конечно, не может понять всего, что написано. Но у нас с вами есть все возможности посмеяться. Надеемся, чувство юмора у Сталлоне тоже присутствует в полной мере.

Меньше чем через месяц выходит на широкие экраны последний фильм из серии приключений Рэмбо с Сильвестром Сталлоне в главной роли: «Рэмбо: Последняя кровь». Акция Гарика как нельзя лучше подогревает интерес к предстоящей премьере.

И напоследок шикарный рецепт от пользователя ivanov100924 (где бы вы еще такое нашли?):

Рецепт свежей малосольной красной рыбы с Камчатки. Высыпаем три кружки крупной соли, одну кружку сахара на противень, обсыпаем рыбу, разрезанную вдоль, без хребта, немного перца на саму рыбу, 10-14 часов в тепле, в зависимости от степени просола (я ставлю в духовку, чтоб не мешала). Потом скидываем соль, заворачиваем в пергаментную бумагу и в морозилку на 10 дней.

А вы как относитесь к троллингу знаменитостей? Что это: раздражающий фактор или бесплатная волна популярности?