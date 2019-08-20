«Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл!»: #Гагачат переместился к Сталлоне

«Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл!» — вот, что предложил писать комик под последним постом на официальной страничке Сильвестра Сталлоне. И неважно, что эта фраза совершенно не касается творчества Сталлоне, а принадлежит Терминатору – персонажу Арнольда Шварценеггера. Главное то, как ее обыграть!
Под видео уже опубликовано более 14 тысяч комментариев. Кажется, сюда перместились некоторые пользователи того самого #Гагачата. Напомним, в начале августа русскоязычные пользователи атаковали страницу американской певицы, когда ее заподозрили в романе с актером Брэдли Купером — отцом дочери супермодели с русскими корнями Ирины Шейк.
Yuriykomissarov: «Ребята! Надеваем боевые кокошники, прихватываем валенки расписанные под хохлому и гжель, наваливаем киселя и айда тролить Силю!».
4_after_sun: «Я от Гарика. Снимай штаны, слезай с лесопеда!».
bur6165: «Мне нужна твоя одежда и мотоцикл».
vova_moskva: «Мне нужна только одежда».
sopyryaeva_mam: «Мне нужно хоть что нибудь уже».
kaminskiy95: «Отдай голубцы и кепку».
beastar_vocalstudio: «Продам гараж под ваш мотоцикл».
kvaseakvasea: «Извините, а у вас мотоцикл с коляской?».
natalek08: «А мне нужна твоя квартира и машина».
the_great__gatsby__: «Мне нужна спичка изо рта кобры, шлем дредда, майка незамерзайка скалолаза, дыхалка Рокки, потная лобная повязка Рэмбо, тупое третье место из гонщика, просто кэш без танго и какая-нибудь тупая роль в неудержимых, желательно не как у Ван Дамма».
alexvinogradov071: «Мне нужна твоя кредитка и пинкод. Моцик и тряпки оставь себе».
__barsyk__: «Здравствуйте, а леди Гага выйдет?».
iv.anov370: «Блин, я сочувствую тебе, Сильвестр. Харламов переключился с Гузеевой на тебя! Извини но… мне нужна твоя одежда и мотоцикл! …извини, меня заставили…».
mama_v_begah: «Силя, поздравляю тебя с Яблочным Спасом! Одолжи мотоцикл с коляской по-братски — нужно мешок яблок с дачи довезти. А я тебе шарлотку испеку. Тока одежду себе оставь, я дама замужняя».
911ez: «Хорошо к нему ещё не пришла та тётка которая с ребёнком и зарабатывает на дому».
zimbabujr: «Хочешь лететь — лети , хочешь любить — люби, только знай что в конце пути …. Киркоров тебя попросит снять одежду и отдать мотоцикл»
crazymarixarp: «Если ты не отдашь нам одежду и мотоцикл, мы приедем толпой, посадим березоньки и будем возле них пускать слезу».
beguwiy: «Сталлоне, не знаю, правильно ли тебя так называть! Продолжи ассоциативный ряд: одежда, мотоцикл…».
conteh_angelica: «Будешь знать как уходить к другой, Сильвестр. Сейчас ещё африканцев подключу».
Вспомнили и другую классику:
timur.shakeev: «Какие ваши доказательства?».
timurchikus20: «Я узнал, что у меня есть огромная семья:
И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок.
Речка, небо голубое —это все мое, родное.
Это Родина моя, всех люблю на свете я!».
evgen._: «А где бабуля?..».
sergeinaskevich: «Кто подставил кролика Роджера?».
demonov_official_: «I’ll be back!».
georg.yurich: «У вас продается славянский шкаф с перламутровыми пуговицами?».
Кое-кто пытается решить личные и насущные проблемы – тут быстрее:
a.lashcool: «Ищу жену. Сочи, горы, шашлык-машлык, хинкали-минкали»
chertilovchert: «Чем кормить медведя? Наверное, соседа дня на два хватит»
antony_burenok: «Кто из Мурманска есть? Когда отопление дадут!?»
cjvitos: «@dj_vetroff, ты меня заберёшь из аэропорта?»
missis_j_u_l_i_a: «Вовчик, любимый, тебе что сегодня на ужин приготовить?»
olga_and_rock: «Девочки, кто покупал детям домик Enchantimals, нормальная игрушка или пластмассовая дрянь?»
Лайфхак и рецепты в ассортименте! Маринованные опята, моченые грузди, голубцы, яичница… Некоторые рецепты изумительны, но привести их в тексте мы не можем из-за излишней экспрессивности в описании процесса.
fails__world: «Если запить селёдку молоком, то клубнику можно не мыть»
У англоязычных почитателей актера, конечно же, появились вопросы о том, что же русские в таком количестве делают на страничке почитаемого ими Слая. Но, судя по всему, не стоило рисковать, задавая их.
Шутники немедленно переключались на интересующихся.
lewal1988: «тут всем нужен твой мотоцикл!»
get_ready3483: «ты одежду свою снимай! И ключи от моцика на шкапик полож вон туда»
И вот когда уже все развеселились, приходят ОНИ — люди без чувства юмора:
Andreizhilko: «Человек-легенда, а вы его троллите( печально!»
Но и им в достаточной мере достается их минутка славы:
alx696: «andreizhilko мотоцикл есть? А если найду?»
javdett: «andreizhilko гони свою одежду»
asahishiba_: «andreizhilko а у вас, может, будет ненужная одежда и мотоцикл, а?»
«Не существует лучшего способа стать друзьями, нежели смеяться вместе», — говорит восточная мудрость.
Сильвестр наверняка не понимает, чем обязан такому внезапному наплыву популярности, да еще и от русскоязычных пользователей. И, конечно, не может понять всего, что написано. Но у нас с вами есть все возможности посмеяться. Надеемся, чувство юмора у Сталлоне тоже присутствует в полной мере.
Меньше чем через месяц выходит на широкие экраны последний фильм из серии приключений Рэмбо с Сильвестром Сталлоне в главной роли: «Рэмбо: Последняя кровь». Акция Гарика как нельзя лучше подогревает интерес к предстоящей премьере.
И напоследок шикарный рецепт от пользователя ivanov100924 (где бы вы еще такое нашли?):
Рецепт свежей малосольной красной рыбы с Камчатки. Высыпаем три кружки крупной соли, одну кружку сахара на противень, обсыпаем рыбу, разрезанную вдоль, без хребта, немного перца на саму рыбу, 10-14 часов в тепле, в зависимости от степени просола (я ставлю в духовку, чтоб не мешала). Потом скидываем соль, заворачиваем в пергаментную бумагу и в морозилку на 10 дней.
А вы как относитесь к троллингу знаменитостей? Что это: раздражающий фактор или бесплатная волна популярности?