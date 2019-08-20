Директор «Ленкома»: «Пришлось уговаривать Марка Захарова ехать в больницу»

Народного артиста СССР госпитализировали с воспалением легких, но обещают выписать уже на этой неделе.

Режиссер театра и кино, народный артист СССР Марк Захаров этим утром не на шутку встревожил своих поклонников. СМИ сообщили, что накануне вечером он был госпитализирован, причем в тяжелом состоянии. Как оказалось, на самом деле всё не так плохо — Марк Анатольевич действительно находится в больнице с воспалением легким, однако чувствует себя нормально и сможет вернуться домой уже через несколько дней.

Подробнее о болезни художественного руководителя «Ленкома» порталу Teleprogramma.pro рассказал директор этого театра Марк Варшавер.

Ни на что не жаловался

По словам Марка Борисовича, 85-летний режиссер со вчерашнего вечера находится в больнице скорой помощи, куда его привезли с высокой температурой. Врачи обследовали его, провели анализ крови и поставили диагноз «воспаление легких».

Примечательно, что Захаров до этого ни на что не жаловался и приезжал на работу.

«Он был несколько дней назад в театре, работал у себя в кабинете. Ничего не предвещало, как говорится. В больницу его забрали неожиданно. Вчера он был дома, мне позвонила его дочь, Александра Марковна (актриса Александра Захарова – Прим. ред.), сказала, что поднялась температура. Затем я общался с ним самим, уговаривал поехать в больницу – он не любит больницы, предпочитает дома лечиться. Это на самом деле не была госпитализация – поехали просто обследоваться, и, если бы не обнаружилось воспаление легких, он бы домой отправился в тот же день. Сейчас состояние у него хорошее. Думаю, что его выпишут через 2-3 дня. Мне это сказал человек, в компетенции которого сомневаться не приходится», — сообщил нам Варшавер.

Нелюбовь к больницам Захаров проявляет не впервые

Марк Захаров, руководящий театром «Ленком» уже почти полвека, действительно не любит болеть и ездить по больницам. Пять лет назад, в сентябре 2014 года, он поскользнулся в ванной своего загородного дома, упал и повредил ногу. Даже тогда режиссер упорно терпел боль и отказывался вызывать скорую. Лишь на следующий день близким удалось уговорить его сдаться на милость врачей.

В Боткинской клинике у Захарова выявили перелом шейки бедра без смещения, из Москвы его перевезли в Мюнхен и через две недели благополучно прооперировали. Уже в конце того же месяца он вернулся в российскую столицу и вскоре приступил к репетициям спектакля «Москва — Петушки» по знаменитой повести Венедикта Ерофеева.

Портал Teleprogramma.pro желает Марку Анатольевичу скорейшего выздоровления и возвращения к его любимой работе. В сентябре зрители «Ленкома» смогут увидеть там современную оперу в двух частях «Юнона и Авось», спектакль «Ва-банк» с Александром Збруевым и Александрой Захаровой, «Вишневый сад» и другие спектакли, поставленные Захаровым.