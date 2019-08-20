Ирина Безрукова: «Как мужчине быть рыцарем, если рядом не женщина, а такой же «рыцарь в юбке»?»

Актриса, телеведущая Ирина Безрукова ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Поговорим сегодня о том, что скрывается под фразой «гармоничные отношения»? Те самые, о которых люди мечтают, желают себе, своим друзьям и близким, знакомым и незнакомым людям. Я благодарна вам, мои читатели, подписчики моей странички в Инстаграм и в Facebook , за то, что вы поддерживаете меня, желаете мне обрести счастье в личной жизни, делитесь своими мыслями в комментариях.

Как бы ни был успешен человек, без тёплых сердечных отношений нет полного счастья. «Карьера – чудесная вещь, но она никого не может согреть в холодную ночь», — говорила Мэрилин Монро. Каждому из нас нужна «родная душа», тёплые и доверительные отношения, питающие и гармоничные. Хорошо, если такие отношения у вас есть. Но что делать, если пока такого «родного и близкого» человека рядом нет? Первое и основное — не торопиться с выбором.

Все люди разные, и это прекрасно, «кто-то любит арбуз, а кто-то — свиной хрящик». Из моих наблюдений, гармоничнее всего строятся отношения с людьми одного культурного и интеллектуального уровня. У тех, кого совпадают большая часть взглядов на мир, на духовные ценности. Сложно представить себе пару, один из которых — высоконравственный и духовный человек, а другой — его противоположность. Думаю, любой женщине важно чувствовать себя под защитой, уважать и восхищаться своим мужчиной. Знать, что рядом с тобой достойный мужчина, во всех смыслах этого слова. Причём его профессия, уровень дохода или положение в социуме — это дело второстепенное. Как и внешние данные. Согласны?

В данный момент я нахожусь в таком счастливом и самодостаточном положении, что могу себе позволить выбирать те отношения, которые гармоничны. Исключая «невротическое» и навязчивое общение. Жизнь не так длинна, как нам бы хотелось, и в наших силах выбирать, как и с кем проводить своё свободное время.

В любую эпоху счастье для мужчины — это выбрать достойную «даму сердца», добиться ее расположения и сделать ее счастливой. Любая победа и достижение мужчины теряют ценность, если нет той, ради которой эти «подвиги» были совершены.

Для женщины — важно выбрать достойного мужчину, который может взять за неё ответственность, и понимать, что женщина — это не бизнес-партнёр, а вдохновительница, женственная и тонкая натура.

Увы, сейчас мальчиков и девочек воспитывают почти одинаково. От этого возникает путаница, а у нас разные роли и приоритеты. Как мужчине быть рыцарем, если рядом не женщина, а такой же «рыцарь в юбке»? Либо наоборот, капризный избалованный мужчина, воспитанный мамой и бабушкой.

По моему мнению, «коня на скаку» останавливать и в «горящую избу» входить должен мужчина, а женщина его должна благодарить за спасение, исцелять, ценить, кормить и давать отдых в «тихой семейной гавани». Разве не так?