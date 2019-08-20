Герой нового клипа Бузовой о финале ролика: «Лучшие семь секунд в моей жизни»

В интервью Teleprogramma.pro певец и блогер Dava рассказал, как снимался в клипе «Лайкер» и почему не пострадал, когда Ольга била его сковородой по голове.

Около 12 часов понадобилось клипу на песню Ольги Бузовой «Лайкер» на то, чтобы собрать первый миллион просмотров на YouTube. Последовав примеру своих коллег — Филиппа Киркорова, Артура Пирожкова и других — певица решила сделать ставку на юмор и 80-90-е годы. Как мы видим, она не прогадала.

Узнав о премьере клипа, народ, несмотря на весьма неоднозначное отношение к творчеству Ольги, всё же потянулся на её YouTube-канал — всем было любопытно посмотреть, что за видео стало результатом сотрудничества Бузовой с популярным блогером Давидом Манукяном, также известным как певец Dava. Кстати, в комментариях кто-то так и написал, что пришел взглянуть на сей перфоманс исключительно ради Давида — парня, за которым в соцсетях наблюдает уже более 7 миллионов подписчиков.

Мнения зрителей относительно «Лайкера», как и ожидалось, сильно разошлись. Его называли пародией на творчество группы «Мираж», обвиняли в глупости, а некоторые даже смотреть не стали, сходу поставив ему дизлайк и гордо сообщив об этом остальным комментаторам. Но большая часть посмотревших всё же осталась довольна — ролик смотрели, пересматривали вновь, хвалили отдельные моменты и весь клип в целом.

Портал Teleprogramma.pro решил узнать историю создания «Лайкера» из первых уст и связался с главным героем ролика.

О роли в клипе Бузовой узнал в день съемок

По сюжету героиня Ольги замечает, что её парень, которого играет Давид, ставит в Instagram лайки красивым девушкам. За завтраком она бьет «лайкера» сковородкой по голове, ссора быстро перетекает в схватку а-ля «мистер и миссис Смит» и кажется, что добром дело не кончится. К счастью, разум побеждает и после процедуры примирения длиной в семь секунд парень удаляет свою страницу в социальной сети.

Ещё до выхода «Лайкера» в сети ходили слухи о том, что звезда «Дома-2» могла сняться в нем вместе с небезызвестным ловеласом Олегом Майами, который за несколько дней до этого целовалал её в ресторане. Слухи не подтвердились и в итоге поклонники вздохнули с облегчением, увидев Dava в роли героя её экранного романа. Но почему именно он? Судя по всему, в пользу Давида сыграли несколько факторов: приятная внешность и спортивное телосложение, миллионы подписчиков в Instagram и спокойный нрав. Впрочем, задаем вопрос самому Давиду.

— Как вы оказались в клипе Ольги Бузовой?

— Это получилось неожиданно. Я должен был ехать за город отдыхать в этот день, но вдруг мне позвонила Оля и сказала, что снимает клип на трек «Лайкер» и хочет, чтобы я снялся вместе с ней. Идея мне, конечно же, понравилась, я отменил все свои дела и в итоге мы сняли клип.

— Вы не так давно поменяли цвет волос. Некоторые из подписчиков в этом клипе впервые увидели вас блондином и очень удивились.

— С волосами всё тоже получилось спонтанно. Я давно хотел перекраситься, и так всё сошлось, что мы проиграли один спор и в качестве наказания мне нужно было стать блондином. Я это сделал. Обратно цвет уже не вернуть, поэтому приходится ходить в таком виде.

А сковородка-то ненастоящая!

— В клипе вы с Ольгой очень забавно сыграли влюбленную парочку, которая ссорится из-за лайков. Наверняка на съемках стоял хохот и не получалось ничего снять с первого дубля?

— И я, и Оля были сосредоточены в первую очередь на цели. Смех смехом, но это может сильно мешать работе, так что мы старались и снимали клип, а уж если выдавалась пауза, то можно было и поболтать, и посмеяться. Но в приоритете была работа.

— Но получилось смешно. Посмотрев видео, фанаты Бузовой заявляют, что она явно нашла себя и в ней пропадает талант комедийной актрисы или стэндап-комика. Может быть ей и впрямь стоит попробовать себя в Comedy Club?

— У Оли хорошее чувство юмора, но мне больше нравится самому её «подкалывать» . Стать ли ей комиком? Она не сможет это делать просто физически, ей будет не хватать на это времени.

— Когда она била вас по голове сковородкой, было больно?

— После моей бывшей уже не больно. Я привык к таким ударам сковородкой, так что всё нормально. А если серьезно, то сковородка была ненастоящая, поэтому никаких неприятных ощущений она доставить не могла.

— Зрителям понравилось окончание истории, все сразу начали придумывать шутки про «семь секунд».

— Это были лучшие семь секунд в моей жизни.

— И всё же, каково было работать вместе с Ольгой?

— Помимо того, что Оля действительно красивая и привлекательная девушка, она еще и профессионал своего дела. Она приехала с других съемок, двое суток не спала, но весь день работала над этим клипом, причем с хорошим настроением и без каких-либо капризов. Мы даже ничего не ели в принципе, не делали перерывов, а после этого она, опять же без отдыха, села в самолет и улетела на выступление в Сочи. Такой напряженный график далеко не каждому мужчине по зубам, а она, девушка, легко и на позитиве со всем справляется. Очень уважаю Олю и работать с ней вместе мне очень понравилось.

— Сможет ли её «Лайкер» собрать 100 миллионов просмотров на YouTube?

— Это очень серьезная отметка и пока сложно прогнозировать, сколько он сможет набрать. Мы не знаем, насколько хорошо этот клип зайдет, насколько «завирусится». На данный момент вижу, что отзывы очень хорошие и для меня это самый главный показатель – не цифры, а именно реакция людей.

А вам понравился клип на песню «Лайкер»?