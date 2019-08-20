Герой нового клипа Бузовой о финале ролика: «Лучшие семь секунд в моей жизни»

Около 12 часов понадобилось клипу на песню Ольги Бузовой «Лайкер» на то, чтобы собрать первый миллион просмотров на YouTube. Последовав примеру своих коллег — Филиппа Киркорова, Артура Пирожкова и других — певица решила сделать ставку на юмор и 80-90-е годы. Как мы видим, она не прогадала.
Узнав о премьере клипа, народ, несмотря на весьма неоднозначное отношение к творчеству Ольги, всё же потянулся на её YouTube-канал — всем было любопытно посмотреть, что за видео стало результатом сотрудничества Бузовой с популярным блогером Давидом Манукяном, также известным как певец Dava. Кстати, в комментариях кто-то так и написал, что пришел взглянуть на сей перфоманс исключительно ради Давида — парня, за которым в соцсетях наблюдает уже более 7 миллионов подписчиков.
Мнения зрителей относительно «Лайкера», как и ожидалось, сильно разошлись. Его называли пародией на творчество группы «Мираж», обвиняли в глупости, а некоторые даже смотреть не стали, сходу поставив ему дизлайк и гордо сообщив об этом остальным комментаторам. Но большая часть посмотревших всё же осталась довольна — ролик смотрели, пересматривали вновь, хвалили отдельные моменты и весь клип в целом.
Портал Teleprogramma.pro решил узнать историю создания «Лайкера» из первых уст и связался с главным героем ролика.
О роли в клипе Бузовой узнал в день съемок
По сюжету героиня Ольги замечает, что её парень, которого играет Давид, ставит в Instagram лайки красивым девушкам. За завтраком она бьет «лайкера» сковородкой по голове, ссора быстро перетекает в схватку а-ля «мистер и миссис Смит» и кажется, что добром дело не кончится. К счастью, разум побеждает и после процедуры примирения длиной в семь секунд парень удаляет свою страницу в социальной сети.
Ещё до выхода «Лайкера» в сети ходили слухи о том, что звезда «Дома-2» могла сняться в нем вместе с небезызвестным ловеласом Олегом Майами, который за несколько дней до этого целовалал её в ресторане. Слухи не подтвердились и в итоге поклонники вздохнули с облегчением, увидев Dava в роли героя её экранного романа. Но почему именно он? Судя по всему, в пользу Давида сыграли несколько факторов: приятная внешность и спортивное телосложение, миллионы подписчиков в Instagram и спокойный нрав. Впрочем, задаем вопрос самому Давиду.
— Как вы оказались в клипе Ольги Бузовой?
— Это получилось неожиданно. Я должен был ехать за город отдыхать в этот день, но вдруг мне позвонила Оля и сказала, что снимает клип на трек «Лайкер» и хочет, чтобы я снялся вместе с ней. Идея мне, конечно же, понравилась, я отменил все свои дела и в итоге мы сняли клип.
— Вы не так давно поменяли цвет волос. Некоторые из подписчиков в этом клипе впервые увидели вас блондином и очень удивились.
— С волосами всё тоже получилось спонтанно. Я давно хотел перекраситься, и так всё сошлось, что мы проиграли один спор и в качестве наказания мне нужно было стать блондином. Я это сделал. Обратно цвет уже не вернуть, поэтому приходится ходить в таком виде.
А сковородка-то ненастоящая!
— В клипе вы с Ольгой очень забавно сыграли влюбленную парочку, которая ссорится из-за лайков. Наверняка на съемках стоял хохот и не получалось ничего снять с первого дубля?
— И я, и Оля были сосредоточены в первую очередь на цели. Смех смехом, но это может сильно мешать работе, так что мы старались и снимали клип, а уж если выдавалась пауза, то можно было и поболтать, и посмеяться. Но в приоритете была работа.
— Но получилось смешно. Посмотрев видео, фанаты Бузовой заявляют, что она явно нашла себя и в ней пропадает талант комедийной актрисы или стэндап-комика. Может быть ей и впрямь стоит попробовать себя в Comedy Club?
— У Оли хорошее чувство юмора, но мне больше нравится самому её «подкалывать» . Стать ли ей комиком? Она не сможет это делать просто физически, ей будет не хватать на это времени.
— Когда она била вас по голове сковородкой, было больно?
— После моей бывшей уже не больно. Я привык к таким ударам сковородкой, так что всё нормально. А если серьезно, то сковородка была ненастоящая, поэтому никаких неприятных ощущений она доставить не могла.
— Зрителям понравилось окончание истории, все сразу начали придумывать шутки про «семь секунд».
— Это были лучшие семь секунд в моей жизни.
— И всё же, каково было работать вместе с Ольгой?
— Помимо того, что Оля действительно красивая и привлекательная девушка, она еще и профессионал своего дела. Она приехала с других съемок, двое суток не спала, но весь день работала над этим клипом, причем с хорошим настроением и без каких-либо капризов. Мы даже ничего не ели в принципе, не делали перерывов, а после этого она, опять же без отдыха, села в самолет и улетела на выступление в Сочи. Такой напряженный график далеко не каждому мужчине по зубам, а она, девушка, легко и на позитиве со всем справляется. Очень уважаю Олю и работать с ней вместе мне очень понравилось.
— Сможет ли её «Лайкер» собрать 100 миллионов просмотров на YouTube?
— Это очень серьезная отметка и пока сложно прогнозировать, сколько он сможет набрать. Мы не знаем, насколько хорошо этот клип зайдет, насколько «завирусится». На данный момент вижу, что отзывы очень хорошие и для меня это самый главный показатель – не цифры, а именно реакция людей.
А вам понравился клип на песню «Лайкер»?