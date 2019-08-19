Звездные истории «Ленинград», «Сплин» и Линда провели уикенд в горах, несмотря на ливень
Звездные истории

«Ленинград», «Сплин» и Линда провели уикенд в горах, несмотря на ливень

Екатерина Иноземцева Лика Брагина

Более 20 звезд приехали на ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest Summer, который прошел на курорте «Роза Хутор» с 16 по 18 августа.

Выступления проходили в горах под открытым небом на высоте 960 метров над уровнем моря. Не напугала артистов даже непогода – в Сочи и его окрестностях было объявлено штормовое предупреждение, проливные дожди, грозы и угроза затопления. Сильный дождь шел первые два дня фестиваля (ночью были даже затоплены и большая, и малая сцены), но это не помешало более чем десяти тысячам любителей современной музыки со всей страны приехать высоко в горы и обустроить там палаточный городок, чтобы увидеть любимых исполнителей.

Мы оказались свидетелями того, как после выступления группировки «Ленинград» его лидера за кулисами ждал мужчина на инвалидном кресле. Как оказалось, это давний поклонник Сергея Шнурова из города Новороссийска, которому артист даже подарил в свое время котенка от своей любимой кошки Василисы. «Позовите, пожалуйста, Сергея, — просил его тезка у охранников. — Скажите, что приехал Сергей из Новороссийска с его сиреневым котенком!»

Сергей Шнуров. Фото Лики Брагиной
Сергей Шнуров. Фото Лики Брагиной

Шнуров и правда, вскоре подошел к поклоннику, поздороваться и пообещал связаться с ним по телефону для решения какой-то срочной проблемы. Отметим, что на единственный летний концерт «Ленинграда» в Сочи Сергей Шнуров приехал без своей второй половинки — Ольги Абрамовой, которая обычно сопровождает его на всех гастролях. Кстати, видимо под влиянием новой супруги музыкант начал менять свой хулиганский имидж – на сцене Шнуров появился не в привычных кедах-шортах и майке алкоголичке, а в элегантном светлом костюме-тройке.

Поклонник Сергея Шнурова. Фото Лики Брагиной
Поклонник Сергея Шнурова. Фото Лики Брагиной

За три фестивальных дня на сцене Live Fest Summer выступили: Little Big, Сплин, Хлеб, Мари Краймбрери, Tatarka, Линда, The Hatters, Звонкий, Pizza, BrainStorm, Shortparis и другие популярные исполнители. Ведущими мероприятия стали Юрий Дудь, Big Russian Boss и Михаил Козырев.

Big Russian Boss. Фото Лики Брагиной
Big Russian Boss. Фото Лики Брагиной

Хэдлайнером первого фестивального дня была рейв-группа Little Big, которой довелось представить свою ураганную танцевальную программу под проливным дождем. Но это не стало преградой фанатам, которые превратили площадку перед сценой в огромный танцпол и хором пели вместе с фронтменом Ильей Прусикиным. Кстати, в ночь выступления отмечал свой сорокалетний юбилей второй солист группы Антон Лиссов. Поздравлять именинника коллеги начали еще до выступления, признавшись, что не верят в приметы (о том, что 40 лет нельзя отмечать).

Илья Прусикин. Фото Лики Брагиной
Илья Прусикин. Фото Лики Брагиной

«Хеппи бездей!» звучало и в гримерке группы BrainStorm. Так музыканты поздравляли по видеосвязи маленькую дочку своего коллеги Мариса Михельсонса. «Сегодня у дочки Мариса именины и мы хором спели для нее песенку, — рассказал лидер группы Ренарс Кауперс. — Когда мы ехали сюда, то услышали, что на Роза Хутор идут сильные дожди, но нас это не остановило. Мы уже выступали в похожей ситуации в прошлом году, у нас в Даугавпилсе – дождь шел стеной три часа, но мы не остановили концерт. Сняли обувь и выступали босиком, это было здорово! Зрители потом говорили, что это выступление им понравилось больше всех остальных!»

Группа BrainStorm. Фото Лики Брагиной
Группа BrainStorm. Фото Лики Брагиной

Большим подарок для меломанов стало часовое выступление певицы Линды, которая исполнила свои главные хиты «Ворона», «Мало огня», «Отпусти меня», «Сделай так». Линда призналась, что крайне редко соглашается выступать на фестивалях, приехать сюда ее мотивировали высота, свобода и атмосфера горных вершин, а так же желание поэкспериментировать.

«Очень красивое и необычное место, — рассказала Линда. — У Live Fest точно есть свой характер и свое настроение, он не похож на другие фестивали. Я очень рада, что мне удалось раскачать публику, и у нас был полный контакт».

Линда. Фото Лики Брагиной
Линда. Фото Лики Брагиной

Помимо концертов, у фестиваля была и спортивная часть, где звезды шоу-бизнеса вместе со спортсменами участвовали в соревнованиях, мини-турнирах по волейболу и баскетболу, а так же проверяли свои силы на горном маршруте,

Спортивным амбассадором фестиваля стала олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию Мария Шурочкина (родная сестра певицы Нюши). Спортсменка приехала на Роза Хутор не одна, а вместе с родителями. Кстати, отец Марии, известный музыкант Владимир Шурочкин, представил на фестивале свой новый девичий бэнд Combat Cars.

Мария Шурочкина с родителями. Фото Лики Брагиной
Мария Шурочкина с родителями. Фото Лики Брагиной

«Я счастлива, что мне удалось приехать сюда вместе с мамой и папой. У нас крайне редко получается съездить куда-то всей семьей, — поделилась Мария Шурочкина. — К непогоде мне не привыкать и дожди меня не напугали совсем. Недавно я была в походе на Урале, где у нас вообще не было никаких форм цивилизации. Пришлось 30 километров грести на катамаране под ливнем, мокрой насквозь. А потом заваливаешься вшестером в одну маленькую палаточку и понимаешь, как мало нужно человеку для счастья! Для меня этот поход будет одним из самых памятных воспоминаний в жизни».

Группа Pizza. Фото Лики Брагиной
Группа Pizza. Фото Лики Брагиной

На площадке также работала малая сцена, на которой выступали молодые артисты: Настя Кудри, Тося Чайкина, Муся Тотибадзе, рок-группа «Сансара», а так же исполнители в жанре электронной музыки: DJ Grusha Music, DJ Motivee, DJ Hoiz, Dmitry Fedoroff feat DJ GRZ, DJ Andrey Topchy, DJ Sasha Youth. Также в рамках Live Fest Summer прошел II международный фестиваль web-сериалов Realist Web Fest. Для гостей фестиваля был организован просмотр фильмов под открытым небом.

Александр Васильев, группа Сплин. Фото Лики Брагиной
Александр Васильев, группа Сплин. Фото Лики Брагиной

Отметим, что часть выручки от продажи билетов будет перечислена в благотворительный фонд «Подсолнух», специализирующийся на помощи детям и взрослым с первичным иммунодефицитом.

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"Ленинград"Live FestВладимир ШурочкинЛиндаМария ШурочкинаСергей Шнуров

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«Ленинград», «Сплин» и Линда провели уикенд в горах, несмотря на ливень
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