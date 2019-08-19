Звездные истории «Утром он уже точно будет дома»: помощник Джигарханяна рассказал, когда выпишут артиста
Звездные истории

«Утром он уже точно будет дома»: помощник Джигарханяна рассказал, когда выпишут артиста

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Изначально представители Армена Борисовича заявляли, что актер окажется дома через три-четыре дня, но пребывание в больнице затянулось.

Известный актер и режиссер Армен Джигарханян попал в больницу 14 августа. Его близкие были уверены, что через три-четыре дня актера отпустят домой. Крайним сроком выписки был назван понедельник, 19 августа. Однако пребывание Армена Борисовича в стационаре затянулось. Когда режиссер вернется домой, корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал помощник Джигарханяна Артур Согомонян.

«Выпишут сегодня или завтра утром»

Собеседник портала Teleprogramma.pro Артур Согомонян сообщил, когда теперь планируется выпуска Армена Борисовича, а также в очередной раз подчеркнул, что его жизни ничего не угрожает.

«Сегодня или завтра (19 или 20 августа — Прим. Ред.) утром Армена Борисовича выпишут из больницы. Он чувствует себя нормально. Нет никаких поводов для беспокойства. Добавлю, что Джигарханян не болел. Это были больше плановые профилактические мероприятия, чем лечение.

Завтра утром он уже точно будет дома. Я на это надеюсь. И первым делом он пойдет в театр», — прокомментировал Артур Согомонян.

Армен Джигарханян. Фото
Режиссер Армен Джигарханян. Фото: globallookpress.

Диабет или сердце?

После госпитализации известного режиссера журналисты забили тревогу. В частности, сообщалось, что это не плановое обследование и лечение, как рассказывал Согомонян, а экстренная госпитализация. Якобы Армен Борисович был доставлен в реанимацию и его готовят к сложной операции по замене кардиостимулятора.

Однако друг Джигарханяна, кинопродюсер Марк Рудинштейн рассказал, что у режиссера резко вырос сахар в крови:

« У него обострился диабет, отвезли в больницу. Врачи прокапают Армена Борисовича и через три-четыре дня отпустят», — рассказал Рудинштейн порталу Teleprogramma.pro в день госпитализации Джигарханяна.

Армен Джигарханян. Фото
Выписку Джигарханяна перенесли на вторник. Фото: globallookpress.

Напомним, бывшая жена Армена Борисовича, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская высказала мнение, что режиссера довели до такого состояния «друзья».

Портал Teleprogramma.pro желает Джигарханяну скорейшего выздоровления. 

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«Утром он уже точно будет дома»: помощник Джигарханяна рассказал, когда выпишут артиста
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