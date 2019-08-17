«Богатство» Алена Делона: четверо детей и красавица внучка

Один из главных красавцев кинематографа прошлого столетия начал сдавать позиции. Несколько дней назад Ален Делон был госпитализирован с инсультом.

Актеру успели сделать операцию и сейчас он на стадии восстановления в одной из престижных швейцарских клиник. Делон выглядит похудевшим, но еще собирается побороться. Актер под хорошим присмотром: кроме врачей, рядом с ним неотлучно находится младший сын Ален-Фабьен. Он – единственный из трех сыновей, с которым у Алена Делона хоть как-то сложились отношения.

Внучка Элиссон

В свое время второй сын актера Алена Делона Энтони говорил о том, что не может простить отца за его отчужденность. И что если бы отец был рядом, то его судьба сложилась бы по-другому. Но, тем не менее, сам же повторил путь отца, не принимая участия в жизни собственной дочери, которая родилась во время его недолгих отношений с актрисой кабаре Мари-Элен ле Борж.

Танцовщица кордебалета в заведении Crazy Horse обладала безупречной фигурой. Сейчас такую же демонстрирует ее дочь, Элиссон. Девочка родилась вне брака, и Энтони увернулся от ответственности. Впрочем, Мари-Элен не особо-то и настаивала. Она сумела вырастить дочь без отца.

Мари-Элен сделала все, чтобы ее дочь ни в чем не нуждалась. Говорят, Элиссон унаследовала боевой характер матери и сама прорвалась на модные подиумы. Хотя, как можно утаить то, что ты – внучка Алена Делона?

Тем более что девушка удивительно похожа на своего звездного деда. Сейчас Элиссон 33 года, дедушку она увидела близко только когда ей исполнилось 11 лет. Даже сам Ален Делон был удивлен тем, насколько они с внучкой похожи. Сейчас сходство Делона и его внучки еще более усугубилось. У девушки тот же ледяной завораживающий взор ярких дедовых глаз, тяжелые скулы, брови вразлет, волна сверкающих темных волос… Даже те, кто не знает о ее родстве со знаменитостью, говорят об их поразительной схожести.

Всего у Делона четверо детей

Актриса Нико, заворожившая Алена Делона своим голосом, еще в 1962 году родила мальчика и заявила, что отец ребенка – Ален Делон. Звездный отец воспротивился такому положению дел и решился на скандал.

Портить жизнь молодой красавец не хотел, а потому выбрал меньшее из зол – просто не признал ребенка. А вот родители Алена не захотели избегать ответственности и поступили так, как велела совесть и общественное мнение: они практически вырастили мальчика. Они даже дали ребенку собственную фамилию, так что первого ребенка Алена Делона зовут Ари Пэффген Булонь.

Когда Ален узнал, что мать усыновила его случайно получившегося отпрыска, он был в полном бешенстве. Еще бы! Когда-то мать отдала его в приемную семью, чтобы устроить свою жизнь, а теперь будет воспитывать неизвестно кого? Делон 17 лет после этого известия не общался с матерью.

Об Ари известно, что еще в 2015 году он перенес инсульт и содержался в одной из психиатрических клиник под Парижем. Заехал подлечиться и застрял на несколько месяцев – прямо как героиня Вайноны Райдер в фильме «Прерванная жизнь».

Когда-то Ари хотел, чтобы отец признал его, но передумал, узнав его поближе. Сейчас он отказывается от предложений пройти тест ДНК и официально заставить Делона признать отцовство. Говорит, что не хочет иметь с ним ничего общего и его не интересует наследство.

Энтони Делон, будущий отец Элисон де Борж

Звездный красавец вообще неохотно ходил под венец. Вот и с Натали Бартелеми могло бы не сложиться – актер сыграл свадьбу только тогда, когда его избранница забеременела. Через полтора месяца после женитьбы родился сын Энтони.

больше по теме 83-летний Ален Делон лечится после инсульта в Швейцарии Приступ у легенды мирового кино случился три недели назад.

Мальчик вырос с осознанием того, что он никогда не был нужен знаменитому родителю и тоже не испытывал к нему теплых чувств. У отца не было времени на сына, все его воспитание сводилось к очередному разговору по поводу его проступка. Энтони сбегал из дома, однажды чудом избежал смерти в Африке, бродяжничал, а потом одумался и создал собственную линию одежды. Бренд обещал быть успешным, но вдруг отец усмотрел спекуляцию на имени «Делон» в бренде сына и подал на него в суд. Дело сына развалилось. И в кино путь у юноши не сложился. Продюсеры и режиссеры видели в нем исключительно «сына Делона».

Ален-Фабьена и Анушку Делон отобрал у матери

Росали ван Бремен родила Делону двоих детей в надежде удержать рядом звездного мужа. Впрочем, вскоре голландская красавица пожалела об этом. Делон поднимал на нее руку, и женщина вскоре сбежала. Дочь Анушка была робкой и послушной девочкой и проблем отцу не доставляла, а вот Ален-Фабьен унаследовал горячий характер отца.

Ален-Фабьен попытался стать актером, но, опять же – «сын Делона»… Тогда — в модели! Тем более, модный дом Dior предложил стать лицом его коллекции. Ален-Фабьен с восторгом согласился, но вскоре пришло понимание, что молодой красавец сын-Делон просто задешево заменил отца-Делона, который внушительно подорожал с годами, да и состарился.

В последние годы Ален Делон играл в трогательном спектакле со своей дочерью Анушкой – единственной, для кого Делон хоть что-то сделал. Якобы биографическое повествование, в котором Ален Делон с надрывом говорит о своей любви к семье и детям, а потом еще и плачет светлыми слезами.

А вы верите в то, что эти слезы настоящие, и Ален Делон переживает из-за своей семьи?