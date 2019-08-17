Звездные истории

После Жуковского появилась новая традиция аплодировать при взлете самолета

Звезда «Дома-2» Мария Кохно выложила в Сеть видео, как теперь люди стали реагировать на перелеты.

После Жуковского появилась новая традиция аплодировать при взлете самолета
Самолет. Фото: Владимир Веленгурин.

Мария Кохно, бывшая участница телепроекта «Дом-2», ежегодно летает в отпуск со своей мамой Ольгой Николаевной. Перелеты для обеих женщин – дело обыденное, но не в этот раз. После аварийной посадки самолета в Жуковском 15 августа у матери телезвезды появилась аэрофобия. И, судя по видео, которое девушка выложила в свой Instagram, не только у нее.

Мария сняла мягкий взлет самолета. На видео, напуганные недавним инцидентом люди, не сдерживаются и начинают аплодировать пилотам. Мама Кохно, сидящая рядом, замерла вначале в оцепенении с побледневшим лицом. Потом, растормошенная дочерью, тоже начинает радостно хлопать в ладоши.

Напомним, традиция аплодировать пилотам существует в России давно, но обычно люди делают это при мягкой посадке в благодарность за комфортный полет. Теперь, похоже, сложилась новая традиция хлопать в ладоши и при взлете тоже.

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После Жуковского появилась новая традиция аплодировать при взлете самолета
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