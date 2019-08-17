Рина Гришина рассказала, как в детстве изображала с друзьями цыганский табор

Актриса Рина Гришина, ставшая известной после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», рассказала подписчикам в Instagram о своем детстве. В основном она была примерной девочкой, но иногда ее поступки отходили от нормы.

Артистка вспомнила, как в детстве, отдыхая у родственников в Крыму, подговорила соседских ребят изображать цыганский табор, веселя народ песнями и танцами, чтобы заработать денег. В планах веселой компании было также воровство жвачки в киосках. В прочем, с криминальной тропы Рину и ее друзей очень быстро вернул на нормальный путь ее дедушка.

«Закончилось все грустно. Дедушка был очень зол», — сказала Гришина.

Напомним, недавно мы писали о том, что актриса резко потеряла в весе. Ей даже пришлось оправдываться перед поклонниками в Сети за свой изменившийся внешний вид. Она объяснила, что похудела не специально, а из-за сильного стресса, пережитого во время работы.