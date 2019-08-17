Худеющая Анфиса Чехова позволила себе пинту сидра в Англии

Анфиса Чехова уже несколько дней отдыхает вместе со своим возлюбленным Эдуардом Демченко в Лондоне. После активного шопинга пара перешла на новый род занятий – они исследуют местные рестораны и пабы. Ради английского сидра телеведущая даже слегка отошла от диеты.

больше по теме Анфиса Чехова предалась шопингу в Лондоне А один из вечеров телеведущая решила провести в самом веселом клубе британской столицы.

В истории Instagram Анфиса несколько раз продемонстрировала, что следит за фигурой. Она отказалась попробовать лимонад, которым угощал отель, только потому, что напиток содержал сахар. Вместо лифта прошлась по лестнице пешком. В кафе, когда ее бойфренд брал калорийные блюда вроде жареного картофеля и рыбы в кляре, она сидела напротив и жевала гарден-салат. Но в какой-то момент сила воли ведущей дрогнула – она испробовала английского сидра и пива с луковой шелухой. Эдуард не преминул съязвить по этому поводу, на что телезвезда ответила: «Это чтобы сухость во рту убрать».

Напомним, Анфиса Чехова и Эдуард Демченко перестали скрывать свои отношения весной этого года, когда вместе отправились на Мальдивы и оттуда выложили совместные фото. Кстати, ведущий «Адской кухни» известен не только своей работой на ТВ, но и успешной деятельностью в эстетической косметологии. По профессии он врач-дерматокосметолог. Со своим мужем актером Гурамом Баблишвили Чехова рассталась в 2017 году.