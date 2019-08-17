Звездные истории

Худеющая Анфиса Чехова позволила себе пинту сидра в Англии

Звезда вместе с ведущим «Адской кухни» исследовала местные пабы.

Худеющая Анфиса Чехова позволила себе пинту сидра в Англии
Анфиса Чехова и Эдуард Демченко/instagram.com/doctored.ru/?hl=ru

Анфиса Чехова уже несколько дней отдыхает вместе со своим возлюбленным Эдуардом Демченко в Лондоне. После активного шопинга пара перешла на новый род занятий – они исследуют местные рестораны и пабы. Ради английского сидра телеведущая даже слегка отошла от диеты.

В истории Instagram Анфиса несколько раз продемонстрировала, что следит за фигурой. Она отказалась попробовать лимонад, которым угощал отель, только потому, что напиток содержал сахар. Вместо лифта прошлась по лестнице пешком. В кафе, когда ее бойфренд брал калорийные блюда вроде жареного картофеля и рыбы в кляре, она сидела напротив и жевала гарден-салат. Но в какой-то момент сила воли ведущей дрогнула – она испробовала английского сидра и пива с луковой шелухой. Эдуард не преминул съязвить по этому поводу, на что телезвезда ответила: «Это чтобы сухость во рту убрать».

Напомним, Анфиса Чехова и Эдуард Демченко перестали скрывать свои отношения весной этого года, когда вместе отправились на Мальдивы и оттуда выложили совместные фото. Кстати, ведущий «Адской кухни» известен не только своей работой на ТВ, но и успешной деятельностью в эстетической косметологии. По профессии он врач-дерматокосметолог. Со своим мужем актером Гурамом Баблишвили Чехова рассталась в 2017 году.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Адская кухняАнглияАнфиса ЧеховаАнфиса Чехова похуделаАнфиса Чехова фотоЭдуард Демченко

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Худеющая Анфиса Чехова позволила себе пинту сидра в Англии
Интересно?
Поделись с друзьями: