Такими их не помнят: звезды «Дома-2», которые изменились до неузнаваемости

Спорим, вы уже не вспомните, какими пришли на проект Евгения Феофилактова, Дарья Черных, Алена Водонаева и другие.

Знаменитости, которые стали популярны благодаря телепроекту «Дом-2», в последнее время очень изменились. Например, раньше у Дарьи Черных, ставшей впоследствии Пынзарь, грудь была куда меньше, а Евгения Феофилактова пришла на шоу брюнеткой. Портал Teleprogramma.pro освежил память и вот, что из этого получилось!

Идеальные зубы и волосы Алены Водонаевой

Алена Водонаева, которая сейчас позиционирует себя как блогер, была менее привлекательна, чем сейчас. Если вы забыли, то у девушки были проблемы с зубами и довольно не ухоженные волосы. Водонаева реабилитировалась: сейчас ее улыбку можно назвать голливудской, а шевелюра достойна рекламы шампуней.

У Дарьи Пынзарь увеличилась грудь

Дарья пришла на шоу под фамилией Черных, а покинула как Пынзарь. На первый взгляд, девушка совсем не меняется, но посмотрите чуть ниже шеи: ее грудь стала больше примерно на три размера. А еще Даша ушла от пергидрольного цвета волос. Теперь ее локоны насыщенного пшеничного оттенка.

Антон Гусев стал похож на спортивного Джона Сноу

А теперь немного про мужчин. Помните Антона Гусева, который женился на Евгении Феофилактовой, но бросил ее ради другой зной красотки Виктории Романец? Если вы не являетесь его поклонником, то вряд ли узнаете. От слащавого паренька с гелем на волосах не осталось и следа. Теперь пользователи соцсетей именуют его не иначе, как перекаченным Джоном Сноу из «Игры престолов».

Евгения Феофилактова стала блондинкой

Раз заговорили про Антона, то можно и его бывшую вспомнить. Феофилактова тоже времени зря не теряла. Она кардинально изменила цвет волос — от темного к светлому, а также поработала с макияжем. Ну, что тут скажешь? Научилась подчеркивать свои достоинства. Так держать!

Виктория Романец превратилась в «фитоняшку»

Новая любовь Антона Гусева на проекте была очень аппетитной девушкой. Упорные тренировки в спортзале, правильное питание и соблюдение водного баланса сделали свое дело. Теперь Романец — самая настоящая «фитоняшка» с фигурой греческой богини.

Алиана Устиненко прошла путь от девочки из провинции до роковой красотки

И в завершении мы решили вспомнить Алиану Устиненко. Эта девушка запомнилась на проекте отношениями с Александром Гобозовым. От пухлых щечек и длинных локонов провинциальной девочки не осталось и следа. Алиана превратилась в роковую красотку!

Если вы удивлены, где же самая известная «выпускница» «Дома-2», то про ее преображение можно прочитать по ссылке. Там же вы найдете и других популярных звезд — режиссера Федора Бондарчука, телеведущую Анфису Чехову и даже саму Примадонну.

Делитесь в комментариях, об изменении внешности кого из знаменитостей вам было бы интересно прочитать. Мы напишем про это для вас!