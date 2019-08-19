Как живет Мэтью Перри после «Друзей»

19 августа празднует свой день рождения знаменитый Чендлер из культового сериала «Друзья» – актер Мэтью Перри.

В это трудно поверить, но ему исполняется 50 лет. В Голливуде его считают очень талантливым актером, помимо «Друзей», у него много других удачных ролей, а роль в фильме «Девять ярдов», например, была написана специально для него. Но, к сожалению, к своему полувековому юбилею Мэтью Перри подошел с неоднозначными результатами.

Стал актером, поспорив с отцом

Симпатичного 16-летнего школьника, напропалую острившего в кафе в компании одноклассниц, приметил продюсер, сидевший за соседним столиком. Он передал парню через официанта свой номер телефона, написанный на салфетке. Сначала Мэтью решил, что это розыгрыш друзей. Но потом все же позвонил – и попал на съемочную площадку фильма, где ему дали небольшую роль.

Затем последовал второй фильм, и к выпускным экзаменам Мэтью понял: ему ни к чему поступать в колледж, он будет артистом!

Однако на получении образования настаивал отец. Они долго спорили, и в конце концов заключили пари: если Мэтью сможет год прожить на свои актерские заработки и не будет просить денег у родителей – так и быть, пусть становится артистом. Если же нет – ему придется поступать в университет. Парень сумел продержаться, хотя это было нелегко, — настоящий успех пришел далеко не сразу.

«Друзья» – 10 лет жизни

Он то и дело появлялся в эпизодических ролях в молодежных сериалах, выступал на театральной сцене, но ему хотелось чего-то большего. Однажды Мэтью заперся на целый год, написав за это время сценарий к сериалу. Впрочем, когда он принес свою работу на студию, сценарием не заинтересовались, зато предложили Мэтью сняться в одной из главных ролей нового молодежного сериала под названием «Друзья».

Так началась новая жизнь. С 1994 по 2004 годы вышли 10 сезонов «Друзей», и для каждого из 6 актеров, снявшихся в главных ролях, эти 10 лет стали очень значительной частью жизнь.

Они буквально жили на съемочной площадке, скоро все шестеро сдружились на самом деле. Чендлер Бинг в исполнении Мэтью Перри – недотепистый неудачник, поступки и реплики которого нередко вызывают у зрителей смех.

Успех «Друзей» превзошел все ожидания. Все 10 лет он бил все рекорды, в шестерых друзей влюбилась вся Америка, а за ней – и другие страны. «Друзья» стали одним из лучших комедийных сериалов за всю историю американского кино, он получил множество престижных премий.

Мэтью вел себя, как пятиклассник

Поначалу, когда Мэтью только пришел в сериал, режиссеру не нравился его постоянный пессимистичный вид, — ведь это молодежная комедия! Тогда актер попробовал вести себя и разговаривать так, будто он учится в пятом классе. И это произвело фурор, ему сказали: так и продолжай!

Кстати Все актеры «Друзей» обязаны были строго придерживаться сценария, и только Мэтью Перри позволялось импровизировать на съемочной площадке: уж очень удачными были его остроты!

Большое кино

Параллельно с ситкомом «Друзья» актеры продолжали сниматься и в других проектах. Не стал исключением и Мэтью Перри. Он очень надеялся, что его первый «полный метр» «Поспешишь, людей насмешишь», в котором он снимался вместе с отцом, станет своеобразным прорывом, подтолкнет его к успеху в мире большого кино. Но этого не произошло – фильм оказался совершенно средним.

Конечно, такой провал больно ударил по самолюбию актера. Но он не оставлял своих попыток, и скоро был за это вознагражден: после участия в таких фильмах, как «Почти герои», «Танго втроем» и «Западное крыло» он дождался, наконец, своей звездной роли – сыграл Николаса Озерански в нашумевших фильмах «Девять ярдов» и «Девять ярдов-2». Роль была написана специально для Мэтью Перри, а его звездным партнером стал сам Брюс Уиллис.

Пагубные привычки

Казалось бы, у парня есть все для успеха и счастья – талант, здоровье, удача. Его обожали зрители, вокруг него толпились женщины, одно время поговаривали о его романах с Джулией Робертс и другими звездами.

Однако Мэтью Перри так ни разу и не женился. Рассказывали, что с юности он пристрастился к алкоголю и долгое время не мог справиться с пагубной привычкой, к которой позднее добавилась тяга к запрещенным препаратам.

В одном из интервью Мэтью признался, что все 10 лет, что снимались «Друзья», он оставался зависимым от своих пристрастий, правда, на съемочную площадку он приходил трезвым. Зато ему приходилось каждый день принимать 20-30 таблеток, прописанных врачом.

Друзья – в том числе и партнеры по сериалу Дэвид Швиммер и Кортни Кокс – как могли, помогали ему бороться с этой бедой, поддерживали его, вытаскивали из передряг, а потом заставили его лечь в клинику и пройти курс лечения. Позднее Мэтью признавался, что не может вспомнить ничего из съемок между третьим и шестым сезонов «Друзей» — настолько глубокими были провалы в памяти в тот период.

При этом актер ухитрялся много сниматься – в комедиях, сериалах, телешоу, неизменно восхищая зрителей искрометным юмором, остроумием и комедийным талантом.

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Печальная деградация бывшей звезды

С 2017 года Мэтью Перри не появлялся на публике. Соскучившиеся поклонники смогли его вновь увидеть лишь в феврале 2019-го и были потрясены тем, как выглядит бывший холеный красавчик: папарацци представили снимки, на которых Мэтью – настоящий опустившийся неухоженный старик в мятой одежде.

Особенно печально выглядят изменения, происходящие с актером, на фоне снимков улыбающихся 50-летних «девчонок» из «Друзей» – Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу, которые они выставили в Instagram.

И все же Мэтью Перри и сейчас остается талантливым артистом, способным на многое.

Может быть, ему не хватает только хорошего предложения от режиссеров, чтобы встряхнуться, взять себя в руки и снова преобразиться в того остроумного, ироничного Мэтью, которого мы все знаем? Как вам кажется?