Замужество, интернет-магазин и йога: чем занимаются актрисы «Ранеток» сейчас

Молодежный сериал «Ранетки» вышел на экраны 11 лет назад – в 2008 году.

Девушки из музыкальной группы, снявшиеся в сериале, стали кумирами подростков, они ездили с концертами по всей стране. Что произошло за эти годы с актрисами из популярного сериала, участницами девичьей группы «Ранетки»? Чем занимаются «Ранетки» сейчас? Поют ли «Ранетки» песни?

Популярность «Ранеток» была настолько высокой, что всем казалось – они еще много лет будут успешно гастролировать, ведь группа даже выступала на разогреве на концертах Бритни Спирс. Однако в 2013 году продюсер группы – Сергей Мильниченко – объявил о завершении проекта. Девушкам пришлось выстраивать свою жизнь заново, и многим из них это далось нелегко.

Аня Руднева – вместе с мужем-единомышленником владеет студией звукозаписи

Анна Руднева покинула проект еще до распада «Ранеток», в 2011 году, — по ее словам, из-за конфликта с продюсером. Сольная карьера у девушки не задалась, — это стало ясно после выпуска альбома «Магнит». Поклонники Ани могли ее увидеть еще и в сериалах «Счастливы вместе» и «Амазонки из глубинки».

В 2008 году у Ани начался роман с актером Павлом Сердюком (мальчик Денис из «Моей прекрасной няни»). Они поженились, родилась дочь Соня. Но в 2013-м последовал развод.

С Дмитрием Белиным Анна была знакома к тому времени уже несколько лет. Они сотрудничали в студии звукозаписи. А после Аниного развода между молодыми людьми вспыхнули чувства. Так актриса второй раз вышла замуж, и вскоре родила сына, которого назвали Тимофеем.

У Анны и Дмитрия – своя студия звукозаписи. Супруги, кроме того, дают уроки вокала и игры на гитаре в медиашколе.

Женя Огурцова – «девочка-оторва» публикует эпатажные посты

Игравшая на клавишных Женя Огурцова, несмотря на распад группы, не бросила музыку. Девушка создала собственную панк-группу под названием «Рыжая». Еще со времен «Ранеток» Женю принято было считать «девочкой-оторвой». И сегодня она поддерживает такой имидж, публикуя в соцсетях двусмысленные и откровенно скандальные посты и картинки.

Женя дважды «сходила» замуж. В первый раз ее мужем стал музыкант Павел Аверин, брак продлился 3 года, потом чувства просто угасли, и Женя подала на развод.

Во второй раз девушка вышла замуж за дизайнера Анатолия Рамонова. В этом браке у Жени и Анатолия родился сын, которого назвали Марком. Мальчику сейчас только 3 года, поэтому основное занятие Жени на сегодняшний день – воспитание ребенка.

Елена Третьякова – из спортивной «пацанки» – в гуру кундалини-йоги

Худощавая «пацанка» из сериала, активно занимающаяся спортом, превратилась в очень изящную девушку в женственных нарядах. Лене Третьяковой пришлось серьезно заняться своим здоровьем после того, как несколько лет назад она перенесла гипертонический криз. Чтобы бороться с высоким давлением, девушка занялась йогой, и это помогло.

Теперь Лена – инструктор по кундалини-йоге, проводит мастер-классы во многих городах и собирается открыть собственную студию.

Не так давно пользователи сети заметили, что у Лены изменилась форма носа – он стал более тонким и изящным. Она всячески отрицала, что сделала пластику, — мол, это было просто исправление искривленной носовой перегородки.

Лера Козлова – продает одежду и бижутерию

Эта яркая девушка – барабанщица и солистка — сумела уйти из «Ранеток» с настоящим «фейерверком». Скандал разразился после того, как влюбленный в Леру Козлову продюсер группы Сергей Мильниченко узнал, что она предпочла ему другого, – он просто уволил ее. По крайней мере, такую версию озвучила сама Козлова, а Мильниченко никак ее слова не прокомментировал.

Девушка уехала в Киев – к своему молодому человеку. Пробовала себя в разных видах деятельности – занималась флористикой, дизайном, однако успеха так и не достигла. Поссорилась со своим парнем, вернулась в Москву. Здесь она познакомилась с новыми людьми, итогом стало ее участие в группе 5sta Family, продлившееся 3 года.

В настоящее время Лера много путешествует, в ее интернет-магазине продается дизайнерская одежда и украшения из разных стран.

Наталья Мильниченко (Щелкова) – жена продюсера «Ранеток»

В 2009 году Наталья Щелкова вышла замуж за Сергея Мильниченко – продюсера музыкальной группы «Ранетки». Семейная жизнь, судя по всему, сложилась удачно: у пары – трое детей. При этом у Сергея есть дочь от предыдущего брака по имени Рассвета. Наталья сумела найти с девочкой общий язык. Своих двоих общих детей они назвали так же экзотически: Рассказа и Ива.

В конце 2017 года Наташа вместе с Аней Рудневой вознамерились возродить группу «Ранетки», о чем и объявили во всеуслышание. Однако остальные девушки не поддержали эту идею.

Наталья получила высшее образование – теперь она дипломированный продюсер. Вместе с мужем она работает над «раскруткой» музыкальных групп, занимается монтажом.

Анна (Нюта) Байдавлетова

Пожалуй, самыми тяжелыми выдались эти годы для самой юной участницы «Ранеток», заменившей Леру Козлову после ее ухода. После распада группы Анне Байдавлетовой стало попросту нечем зарабатывать на жизнь. Аня буквально перебивалась с хлеба на воду. Правда, в годы, когда «Ранетки» были популярными, она успела купить квартиру в Москве, но на ремонт денег уже не хватило.

Аня приняла участие в «Битве экстрасенсов» и впоследствии утверждала, что Мэрилин Керро и Аза Петренко ей помогли. Некоторое время Аня строила сольную карьеру – под руководством Максима Фадеева. Однако за целый год был выпущен единственный клип, и на этом сотрудничество закончилось. Правда, экс-ранетка сохранила в душе благодарность продюсеру – за ценный опыт.

Неожиданно прибыль стал приносить видеоблог Ани – она начала его вести по совету подруги Жени Огурцовой. В блоге в основном – советы по хозяйству и экономии. С годами изменился имидж Нюты – теперь она носит длинные волосы, предпочитает женственный стиль в одежде и яркий макияж.

Где сериал «Ранетки» посмотреть бесплатно?

Чтобы посмотреть сериал «Ранетки» бесплатно, можно зайти на один из следующих порталов – kinogo.by, ivi.tv, ctc.ru, rutube.ru.

Сами «Ранетки» на вопрос, почему распалась группа, отвечают – «просто пришло время».

А как вам кажется – если бы сегодня девушки воссоединились, они были бы такими же популярными, как когда-то?