«Упала на репетиции»: PR-директор Волочковой рассказала о травме балерины

Несмотря на боль, Анастасия не отменяет выступления.

Совсем недавно у балерины Анастасии Волочковой закончились каникулы в Греции и она вернулась в Москву. Звезда испугала своих поклонников фотографией разбитого колена. Масло в огонь подлили и комментарии балерины, которая пожаловалась на «дикую боль».

Однако о том, как была получена травма, Анастасия предпочла умолчать. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко связала с PR-директором Волочковой Наталией Ракицкой и все узнала.

«Упала на репетиции»

Наталия заверила нас, что беспокоиться не стоит. Анастасия — опытная балерина, которая привыкла к боли. Несмотря на то, что разбитое колено доставляет ей, мягко говоря, неудобства, это никак не повлияет на планы Волочковой.

«Настя себя чувствует нормально. Упала на репетиции, ну бывает такое. Все заживет, главное, что нет перелома. Мы не будем отменять концерты и выступления. Она — боец! Сейчас чуть-чуть заживет и опять будет танцевать. Анастасия — балерина, у нее не только разбито колено, но и есть и другие болезненные травмы, без которых невозможно представить балет. Они есть у всех, и Настя — не исключение. По сравнению с этими травмами, колено — просто мелочь. Она со всем этим справляется», — рассказала порталу Teleprogramma.pro Наталия Ракицкая.

«Без приключений моя жизнь была бы скучна»

Волочкова рассказала, что травмировалась сразу после того, как вернулась из Греции. Кажется, что и сама Настя к падению относится с юмором. Она, конечно, жалуется на сильную боль, от которой хочется реветь, но сморит на ситуацию с юмором. Вот, что балерина написала о разбитом колене в Instagram.

«Видимо, без приключений моя жизнь была бы скучна», — и добавила, что это «было ужасно».

Напомним, в конце июля Волочкова дебютировала в проекте «Балерина в зазеркалье цирка». Это шоу, которое включает в себя балет и цирковые номера и рассказывает историю маленькой девочки, мечтающей о сцене Большого театра.

После премьеры Анастасия уехала в Грецию, где отдыхала на вилле друзей. В Москву она вернулась, чтобы 21 августа презентовать свою книгу «Плата за успех».

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