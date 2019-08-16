Звездные истории «Упала на репетиции»: PR-директор Волочковой рассказала о травме балерины
Звездные истории

«Упала на репетиции»: PR-директор Волочковой рассказала о травме балерины

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Несмотря на боль, Анастасия не отменяет выступления.

Совсем недавно у балерины Анастасии Волочковой закончились каникулы в Греции и она вернулась в Москву. Звезда испугала своих поклонников фотографией разбитого колена. Масло в огонь подлили и комментарии балерины, которая пожаловалась на «дикую боль».

Однако о том, как была получена травма, Анастасия предпочла умолчать. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко связала с PR-директором Волочковой Наталией Ракицкой и все узнала.

«Упала на репетиции»

Наталия заверила нас, что беспокоиться не стоит. Анастасия — опытная балерина, которая привыкла к боли. Несмотря на то, что разбитое колено доставляет ей, мягко говоря, неудобства, это никак не повлияет на планы Волочковой.

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия пожаловалась на сильную боль. Фото:globallookpress.

«Настя себя чувствует нормально. Упала на репетиции, ну бывает такое. Все заживет, главное, что нет перелома. Мы не будем отменять концерты и выступления. Она — боец! Сейчас чуть-чуть заживет и опять будет танцевать. Анастасия — балерина, у нее не только разбито колено, но и есть и другие болезненные травмы, без которых невозможно представить балет. Они есть у всех, и Настя — не исключение. По сравнению с этими травмами, колено — просто мелочь. Она со всем этим справляется», — рассказала порталу Teleprogramma.pro Наталия Ракицкая.

Анастасия Волочкова. Фото
Волочкова не намерена отменять концерты. Фото: globallookpress.

«Без приключений моя жизнь была бы скучна»

Волочкова рассказала, что травмировалась сразу после того, как вернулась из Греции. Кажется, что и сама Настя к падению относится с юмором. Она, конечно, жалуется на сильную боль, от которой хочется реветь, но сморит на ситуацию с юмором. Вот, что балерина написала о разбитом колене в Instagram.

«Видимо, без приключений моя жизнь была бы скучна», — и добавила, что это «было ужасно».

Анастасия Волочкова. Фото
Так выглядит новая травма Волочковой. Фото: @volochkova_art.

Напомним, в конце июля Волочкова дебютировала в проекте «Балерина в зазеркалье цирка». Это шоу, которое включает в себя балет и цирковые номера и рассказывает историю маленькой девочки, мечтающей о сцене Большого театра.

Анастасия Волочкова. Фото
21 августа балерина презентует свою книгу. Фото: globallookpress.

После премьеры Анастасия уехала в Грецию, где отдыхала на вилле друзей. В Москву она вернулась, чтобы 21 августа презентовать свою книгу «Плата за успех».

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«Упала на репетиции»: PR-директор Волочковой рассказала о травме балерины
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