Как живется Марине Зудиной без Олега Табакова

17 августа Олегу Табакову, одному из любимейших артистов нашей страны, исполнилось бы 84 года.

К сожалению, его не стало больше года назад. Но это вовсе не значит, что он перестал для нас всех существовать. Конечно, тяжелее всех после ухода Табакова пришлось его вдове Марине Зудиной и детям.

Как живет сегодня Марина Зудина? Удалось ли ей справиться с горем, чем она занята сегодня?

Первая семья Табакова

Быть известным – это не только удовольствие, но еще и громадная ответственность: каждый день, каждый час – на виду, под прицелом фото- и видеокамер. Олегу Табакову это было известно лучше, чем кому-либо.

Долгое время ему и нечего было скрывать от журналистов и любопытных поклонников. Со своей первой женой, актрисой Людмилой Крыловой, он прожил 35 лет. Со стороны их брак казался идеальным. Супруга подарила Олегу Павловичу двоих детей.

Сын Антон пошел по стопам родителей, стал артистом, позднее, правда, оставил эту профессию и занялся бизнесом. Дочь Александра тоже выучилась на актрису и некоторое время работала в театре и снималась в кино (зрители помнят ее по роли подруги Веры в нашумевшей драме «Маленькая Вера»).

Роман с Мариной

А в 1995 году СМИ захлебнулись сенсационной новостью: Табаков ушел из семьи, чтобы жениться на юной Марине Зудиной, актрисе своего театра, которая моложе мэтра на 30 лет!

Шуму вокруг этого брака было много. Но, несмотря ни на что, они прожили вместе 23 счастливых года. В этой семье тоже родилось двое детей: Павел – успешный актер, а Маша, которой только 13 лет, пока учится в школе.

Браку Табакова и Зудиной предшествовал долгий тайный роман – почти 10 лет они встречались, полюбив друг друга сразу и на всю жизнь. Табаков, будто юный студент, трогательно ухаживал за Мариной. А она буквально молилась на своего талантливого и известного мужа.

Жизнь разделилась

Как признавалась сама Марина Зудина, с марта прошлого года жизнь для нее разделилась на две части – до и после ухода Олега Павловича. Он стал для нее главным человеком, когда ей едва исполнилось 16, — девушка твердо решила, что этот красивый взрослый мужчина, наделенный огромным актерским даром, будет ее мужем.

Она не раз повторяла: все годы, прожитые с Табаковым, она чувствовала себя счастливой, защищенной и спокойной. С его уходом рухнула та пресловутая «каменная стена», о которой мечтают женщины. И через год с лишним боль от потери, по словам Зудиной, никуда не ушла, она лишь слегка притупилась. Но ей нужно быть сильной – ради детей. И она старается.

Помогает работа

Как-то отвлечься от боли, хоть на время забыть помогает работа. Марина Зудина, которая последние годы почти не снималась и не выходила на сцену, теперь вновь вернулась к своей профессии. В 2018 году она приняла участие в проекте «Хорошая жена», а еще вместе с сыном Павлом снялась в сериале «Ампир V».

За этим последовала работа в сериале «Содержанки». На сцену родного театра – «Табакерки» — приходится, правда, выходить нечасто, но и без того работы у актрисы хватает.

Поддерживают дети

И, разумеется, главное, что дает Марине силы, — это ее дети. Маша после того, как Олега Павловича не стало, с недетской мудростью, утешая маму, сказала: «Мама, мы справимся, мы сильные, а папа будет нам помогать». Эти слова запали в душу Марине: ведь дочка права! Олег Табаков и вправду продолжает им помогать – ведь годы, прожитые вместе, не прошли даром, он сумел вложить частичку себя и в жену, и в детей.

Марина неустанно повторяет, что не имеет права поддаваться унынию, ведь это значило бы оскорбить память Олега Павловича, который запомнился всем неиссякаемым жизнелюбием.

Старший и младшая

Стараются держаться и дети. 23-летний Павел, как и его мама, с головой погрузился в работу. Он понимает – сравнений с талантливым отцом ему, как артисту, не избежать, и давно привык спокойно воспринимать критику в свой адрес. Его рецепт прост – работа, работа и еще раз работа. Кроме того, Павел чувствует свою ответственность перед мамой и сестренкой – ведь теперь остался единственным мужчиной в доме, опорой и поддержкой.

Для Маши смерть отца стала, без сомнения, сильным ударом. Но в этой девочке, по-видимому, присутствует не только мудрость, но и сильный характер, и выдержка. Во всяком случае, девочка старается не показывать свою боль. Она учится – учится жить без папы.

Сверять жизнь по любимому

Произнося речь на церемонии прощания с мужем, Марина Зудина сказала, что теперь каждый свой поступок она будет сверять «по Табакову», каждый раз будет думать о том, как отнесся бы к этому Олег Павлович – ее друг и учитель.

Привыкшая быть рядом с ним слабой и защищенной от жизненных невзгод, она учится быть сильной. А сильной быть необходимо – чтобы выдержать поток негатива, хлынувший на вдову известного артиста после его смерти. В чем только не обвиняли эту хрупкую женщину! Рассказывали о ее деспотизме и жестокости, уверяли, что ее боялись в театре, что Олег Табаков находился под ее влиянием…

Художественным руководителем «Табакерки» стал Владимир Машков. Количество спектаклей с участием Зудиной теперь сократилось. Но актриса относится к этому спокойно – вполне естественно, считает она, что новый руководитель устанавливает в театре свои порядки.

«Все будет хорошо!» – часто повторяет любимую фразу Табакова их дочь Маша. А за ней — и Марина Зудина. Все будет хорошо…