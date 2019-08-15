Звездные истории «Нет ничего опасного для жизни»: помощник Армена Джигарханяна рассказал о его состоянии
Звездные истории

«Нет ничего опасного для жизни»: помощник Армена Джигарханяна рассказал о его состоянии

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Артур Согомонян сообщил порталу Teleprogramma.pro, почему народный артист СССР попал в больницу.

Накануне, 14 августа, стало известно, что актер и режиссер Армен Джигарханян был доставлен в больницу. Данные СМИ разнятся: одни уверяют, что это плановая госпитализация, другие — что жизнь артиста висит на волоске. Якобы он находится в тяжелом состоянии, ему была проведена сложнейшая операция на сердце.

Что на самом деле с Джигарханяном? Об этом корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал помощник режиссера Артур Согомонян.

«Плановое лечение перед театральным сезоном»

Артур Согомонян — это человек, который постоянно находится с Арменом Борисовичем. Разумеется, он поехал и в больницу вместе с режиссером. Вот, что он рассказал о нынешнем состоянии Джигарханяна.

Армен Джигарханян. Фото
Режиссер и актер Армен Джигарханян. Фото: globallookpress.

«У Армена Борисовича нет никаких тяжелых состояний. Я не знаю, кто и зачем распространяет подобную информацию. Ему проводили и проводят определенные процедуры, но сложных операций не было. Раз в два месяца Джигарханяну капают препараты для поднятия иммунитета. То, что происходит сейчас — это плановое лечение перед театральным сезоном. В общем  нет ничего сложного или опасного для жизни», — пояснил Согомонян.

Армен Джигарханян. Фото
Помощник режиссера уверяет, что это плановое лечение перед открытием театрального сезона. Фото: globallookpress.

«Армен Джигарханян будет в строю уже в понедельник»

Несмотря на то, что помощник режиссера не стал вдаваться в подробности и не озвучил диагноз, с которым артист был госпитализирован в больницу, он немного рассказал о том, в каком расположении духа пребывает Джигарханян.

Армен Джигарханян. Фото
Режиссер не первый год страдает от сахарного диабета. Фото: globallookpress.

«Он в хорошем настроении и с нетерпением ждет, когда его выпишут. В понедельник Армен Борисович будет в строю. Это крайний срок», — подытожил помощник режиссера.

Напомним, ранее близкий друг артиста, театральный продюсер Марк Рудинштейн рассказал порталу Teleprogramma.pro, что у Джигарханяна обострилось давнее хроническое заболевание — сахарный диабет. Он также заверил нашего корреспондента, что Армена Борисовича «прокапают» и через три-четыре дня отпустят домой.

Армен Джигарханян. Фото
Если верить Согомоняну, то в понедельник артиста выпишут. Фото: globallookpress.

Расскажите ваши версии происходящего. По вашему мнению, Джигарханян стал жертвой «желтой прессы» или друзья скрывают информацию о его здоровье? 

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Армен ДжигарханянАрмен Джигарханян госпитализирован

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«Нет ничего опасного для жизни»: помощник Армена Джигарханяна рассказал о его состоянии
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