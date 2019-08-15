Звездные истории «Экономит на налогах»: звёзды о желании брата Джулии Робертс получить российский паспорт
Звездные истории

«Экономит на налогах»: звёзды о желании брата Джулии Робертс получить российский паспорт

Анастасия Морылева

Певец Прохор Шаляпин, светская львица Виктория Боня и актер Камиль Ларин высказали свое мнение о том, что Эрик Робертс не прочь стать гражданином РФ.

Голливудский актер и старший брат «красотки» Джулии Робертс 63-летний Эрик заявил о желании стать гражданином РФ. Он рассказал, что любит единоборства и ему очень понравился Сочи, поэтому артист мечтает обзавестись российским паспортом. Пока это только слова — Россия официально не ответила на просьбу звезды Голливуда. Однако портал Teleprogramma.pro узнал, что думают по этому поводу российские звезды.

Прохор Шаляпин предложил проверить Робертса на знание языка и культуры

По мнению исполнителя Прохора Шаляпина, Эрик Робертс немного лукавит. Российский паспорт ему нужен отнюдь не только для путешествия в Сочи и возможности смотреть бои, которые проводят в нашей стране.

«Я думаю, что дело в налогах. В России очень низкие налоги по сравнению с Америкой и Европой. Скорее всего, здесь «шкурный интерес». Эрик Робертс просто хочет увеличить свое состояние за счет сокращения налогов.

Эрик. Робертс. Фото
Голливудский актер Эрик Робертс. Фото: globallookpress.

Не вижу ничего страшного, если ему дадут гражданство. Я вообще за то, чтобы население России увеличивали образованные и интеллигентные люди. Только нужно их тестировать: они должны знать язык, обычаи и культуру. То есть на первоначальном этапе человек должен задуматься над тем, чтобы интегрироваться в общество в чужой стране, а не только иметь российский паспорт», — прокомментировал Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин. Фото
Певец Прохор Шаляпин. Фото: globallookpress.

«В Калифорнии Робертс отдает 50% доходов государству»: Виктория Боня

Светская львица и телеведущая Виктория Боня солидарна с Прохором Шаляпиным. Она тоже видит меркантильную составляющую, но, по мнению звезды, от этой меркантильности Россия только выиграет.

Виктория Боня. Фото
Светская львица и телеведущая Виктория Боня. Фото: globallookpress.

«Скорее всего он живет в Калифорнии, потому что именно там проживает большинство голливудских знаменитостей. Так вот, в Калифорнии огромные налоги! Они составляют 50 процентов дохода. Представляете, что это такое? Человек должен отдать половину заработка государству.

Получить российское гражданство и платить налоги в России — что в этом плохого? Это же не мошенничество. И ему хорошо, и нам — наша казна будет пополняться за счет американских долларов», — высказал свое мнение Виктория Боня.

«Жить и работать он здесь не будет»: Камиль Ларин

Один из создателей «Квартета И», актер Камиль Ларин считает, что высказывание Робертса может быть шуткой. А если он и правда надумал получить российский паспорт, то в нашей стране ему делать нечего. Как и нашему брату «за бугром».

Камиль Ларин. Фото
Актер Камиль Ларин. Фото: globallookpress.

«Я не уверен, что это было сказано всерьез. Может, просто шутка? Ну, а если правда хочет гражданство, то всем понятно зачем. У нас уже был Жерар Депардье (французский актер 5 января 2013 года получил российский паспорт, но в 2018 году сделал заявление, что переезжает в Алжир — Прим. Ред.) и где он?

Очевидно, что актер, который работает на иностранном языке, не сможет реализовать себя в России. Когда приезжаешь на отдых, то в любой стране нравится, но жить и работать здесь Эрик Робертс не будет. Как нам нечего делать за границей, так и им нечего делать у нас», — констатировал Ларин.

Эрик. Робертс. Фото
Эрик Робертс хочет получить российский паспорт. Фото: globallookpress.

Эрик Робертс — не единственная знаменитость международного уровня, кто хочет получить российский паспорт. Звезда аргентинских сериалов Наталья Орейро не против составить компанию актеру Жерару Депардье, актеру Стивену Сигалу, боксеру Джеффу Монсону и другим знаменитостям, которым посчастливилось стать гражданином России.

Как думаете, стоит давать гражданство зарубежным звездам? Делитесь своим мнением в комментариях. 

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Виктория БоняДжулия РобертсКамиль ЛаринПрохор ШаляпинЭрик Робертс

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«Экономит на налогах»: звёзды о желании брата Джулии Робертс получить российский паспорт
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