Умер Армен Джигарханян — незабываемый голос нашего кино

Этот хриплый голос невозможно было спутать ни с каким другим. И вот 14 ноября на 86 году жизни он замолчал. Редакция портала Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким артиста.

Когда-то Валентин Гафт сочинил эпиграмму на великого актера:

«Гораздо меньше на земле армян, Чем фильмов, где сыграл Джигарханян».

Конечно, это шутка, но она не так далека от действительности: Армен Борисович сыграл более чем в трехстах фильмах. Его роли узнаваемы и любимы, а без его голоса невозможно представить множество полюбившихся персонажей зарубежного кино и мультфильмов.

У каждого есть воспоминания о том, как в кадре появляется Джигарханян. Но мы вспомним сейчас только некоторые его роли: те, которые знает любой перешагнувший двадцатилетний порог.

Здравствуйте, я ваша тетя! (1975)

Судья Кригс – кто же не помнит влюбленного судью с торчащими во все стороны усами? Мало кто знает, что Джигарханян мог запросто сыграть и роль, которая досталась Михаилу Казакову. Он знал ее досконально, потому что в театре играл как раз-таки полковника Чеснея, а не судью.

Собака на сене (1977)

Тристан, лакей, пройдоха и хитрец, благодаря которому Теодоро достигает своей цели. Но в этот раз свою роль, ставшую одной из его визитных карточек, Джигарханян не озвучивал – некогда было. В тот момент он снимался одновременно в нескольких фильмах, и отказаться было невозможно. За него разговаривал Игорь Ефимов. А ведь различить практически невозможно!

Место встречи изменить нельзя (1979)

Карп («Горбатый»), главарь банды. «А теперь Горбатый! Я сказал, Горбатый!» Кто из нас с самого детства не знает этих слов, обращенных к злобному персонажу Джигарханяна из самого известного боевика советских времен? Нарочито спокойный, но при этом беспощадный «Карпуша» — таким запомнился главарь банды «Черная кошка» в исполнении Армена Борисовича.

Бандитский Петербург (2000-2003)

Криминальный авторитет Гиви Чвирхадзе по прозвищу «Гурген». Прототипом персонажа Джигарханяна стал реальный человек, основавший партию спортсменов России Отари Квантришвили, Отарик, как его называли в криминальных кругах. Было достаточно сложно снимать, потому что живы были еще многие из тех, о ком могла пойти речь в кадре. И только авторитет Армена Борисовича позволил в свое время провести съемки так, как это планировалось.

Озвучивание:

Жил-был пес (1982)

«Ты это… Заходи, если шо» — эта фраза обожравшегося волка из замечательного мультфильма известна всем и каждому. В принципе, весь мульт разобран на цитаты. И волку, которого озвучил Джигарханян, отведена самая большая и любимая роль.

Формула любви (1984)

Граф Калиостро, сыгранный Олегом Мгалоблишвили, говорит голосом Джигарханяна. Может быть, именно поэтому персонаж получился таким завораживающим и несколько потусторонним. Никто другой не смог бы так точно передать таинственность легендарного авантюриста. В любом случае, представить, что Калиостро говорит другим голосом, уже невозможно в принципе.

Неуловимый Фунтик (1984)

Дядюшка Мокус, распевающий песенку о теплом кролике за пазухой – это и есть Джигарханян.

«Хозяйка! Пули свистели над головой!»… Абсолютное Добро, противостоящее мерзкой жадной подлой госпоже Беладонне, озвученной не менее легендарной Ольгой Аросевой… Именно на таких мультфильмах нужно растить детей.

Остров сокровищ (1988)

Всенародно любимый, хоть и гадкий, злой и беспощадный Джон Сильвер из замечательного мультфильма по мотивам одноименного приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона. Его кажущаяся беспристрастность и флегматичность и смешит и пугает одновременно. Полусонная манера говорить притупляет бдительность и если бы не стечение обстоятельств, пират был бы на высоте. Голос Джигарханяна передал всю жуть персонажа, но при этом актеру удалось не напугать детей – главных зрителей.

Спектакли с участием Армена Джигарханяна всегда проходили с аншлагом. В кинотеатры публика валила «на Джигарханяна». Его личная жизнь никогда не оставалась за кадром – всегда были любопытствующие и сочувствующие, обвинители и осуждающие, но никогда не было равнодушных.

И хорошо: ведь равнодушие публики – это самое большое проклятие, которое только может постигнуть актера. Армену Борисовичу Джигарханяну это не грозило до последней минуты его жизни. Да и сотни его ролей еще долгие-долгие годы не дадут забыть талантливого и харизматичного актера, любимца миллионов.

Прощайте, маэстро! Браво!