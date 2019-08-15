Людмила Хитяева: «Роли – это мои дети»

15 августа день рождения народной артистки РСФСР, любимой миллионами актрисы Людмилы Хитяевой.

Зрители хорошо помнят ее по ролям в таких фильмах, как «Тихий Дон», «Евдокия», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и многим другим. Мы спросили, как Людмила Ивановна относится к своим годам, к празднованию дня рождения, отмечает ли его вообще?

«Ну, отмечаю, естественно, — ответила актриса. — Пойду с друзьями в ресторан!».

Роли – как дети

На наш вопрос о любимых ролях Людмила Ивановна решительно ответила, что относится ко всем своим ролям одинаково:

«У меня несколько десятков ролей, и большинство из них, как дети большой мамы творческой, и я всех их люблю. У меня нет вообще каких-то разделений. Хотя у меня один сын – я не многодетная мать, а роли – это мои дети. Поэтому я их всех бесконечно люблю».

«Таиланд – удивительная страна!»

Известно, что единственный сын Людмилы Хитяевой, Павел, живет вместе с семьей в Таиланде. Не скучает ли по родным Людмила Хитяева?

«Да, в Таиланде, но это ничему не мешает, они приезжают каждый год. И вообще они, так сказать, всегда со мной… Любовь к родным и к детям, когда они вырастают, должна быть на расстоянии. Сохраняются чувства, сохраняется любовь…».

Людмила Ивановна и сама, как она призналась, частенько посещает эту экзотическую страну, — уже много раз была в гостях у сына и его семьи. Конечно, путь неблизкий и не самый легкий – 9 часов в самолете, но актриса довольна условиями бизнес-класса в самолете, ей нравятся удобные кресла, в которых можно устроиться с комфортом. Так что, возможно, на будущий год она снова полетит в Таиланд.

«Таиланд – это удивительная, экзотическая, интересная страна, где можно оздоровиться, делать потрясающие массажи… Недаром сын выбрал это место. Он закончил с отличием институт восточных языков. Он вообще очень любит эту азиатскую страну».

Людмила Ивановна рассказала нам, что поначалу сын работал там в посольстве, потом занялся бизнесом, и теперь живет «на две страны» — несколько раз в год прилетает в Россию по делам, но большую часть времени проводит все же в Таиланде.

Мы поинтересовались: раз Людмиле Хитяевой так нравятся оздоровительные процедуры в Таиланде, может быть, она делает там еще что-нибудь, кроме массажа?

«Нет, кроме массажей, ничего не делаю. Единственное – утром выхожу, он живет в большой высотке, на седьмом этаже, и там у них два огромных бассейна. Я утром встаю, надеваю халат, спускаюсь и плаваю там в течение часа, перед завтраком. Вот и все. Это самая лучшая процедура».

«Я – россиянка»

Мы не могли не спросить: не хотела бы актриса переехать в страну, которая ей так нравится?

«Нет, я все-таки россиянка. Я люблю разные времена года. Я люблю Россию, люблю дух России. Выхожу на балкон, вижу этот потрясающий простор, река Москва течет, лес рядом, огромное поле, совершенно изумительно. Выходишь на балкон и видишь – белый корабль идет, играет музыка, ты сидишь на балконе, пьешь кофе… Простор, красота! Ни Бали, ни Мальдивы с этим не сравнятся, лучше этого нет. Словом, жизнь прекрасна!».

Мы поздравляем любимую актрису с днем рождения и желаем еще много лет сохранять присущую ей удивительную бодрость духа, молодость души, радоваться жизни, излучать оптимизм!

Актрисой стала случайно

Биография Людмилы Хитяевой богата удивительными случаями. Сразу после окончания Великой Отечественной войны Людмила пошла за компанию с подружкой в Горьковское театральное училище. Просто так, для поддержки. Ей очень понравилась атмосфера в училище.

Когда красивой девушке предложили тоже что-нибудь прочитать, она с энтузиазмом согласилась и прочитала монолог Катерины «Почему люди не летают так, как птицы?». В результате ее приняли, а подружку – нет.

Личная жизнь Людмилы Хитяевой и сегодня вызывает интерес у зрителей. Впервые она вышла замуж еще на третьем курсе, родила сына Павла. Актриса была счастлива с мужем, но работа отнимала слишком много времени, и вскоре брак распался. Однако Людмила Ивановна всегда говорит о первом муже очень тепло, вспоминает о нем с благодарностью.

Выйдя во второй раз за врача, актриса потеряла мужа через пять лет после свадьбы, — он скоропостижно умер.

С третьим супругом она прожила в гражданском браке 20 лет, но рассталась с ним в один день, когда поняла, что чувства ушли. Больше актриса замуж не выходила, но одинокой себя отнюдь не чувствует.

Чуть не утонула на съемках «Тихого Дона»

Сыграть Дарью в фильме «Тихий Дон» ее пригласил сам Сергей Герасимов. Нужно было играть сцену самоубийства Дарьи – когда она доплывает до середины Дона и тонет. Людмила призналась режиссеру, что не умеет плавать, и обучить молодую актрису поручили опытному каскадеру.

Девушка научилась хорошо держаться на воде. Стали репетировать. Но через несколько дублей Хитяева так устала, что в какой-то момент стала тонуть по-настоящему. То, что ее успели вытащить, можно считать везением.

Но актриса ни о чем не жалеет. Ведь после «Тихого Дона» она прославилась, стала любимицей зрителей.

В гриме Евдокии ее не узнали

В фильме «Евдокия» Хитяеву так загримировали под пожилую женщину, что в очереди в столовую во время перерыва ее никто не узнал. Это стало для нее лучшим признанием – значит, она по-настоящему перевоплотилась!

Для роли Солохи стройную актрису делали более «аппетитной»

Неподражаемая Солоха из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», веселая, озорная, запомнилась зрителям еще и своими объемами. Надо сказать, Людмила Ивановна всегда отличалась стройностью, поэтому, чтобы ее образ соответствовал гоголевской Солохе, ей под одежду подкладывали валики, — по всей фигуре. И заставляли почаще опускать голову, чтобы появилась иллюзия второго подбородка.

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Считает себя счастливой

Людмиле Хитяевой довелось работать с самыми талантливыми режиссерами, она снялась в десятках фильмов, многие из которых можно назвать легендарными. Ее сразу полюбила публика – за искренность, талант, неповторимые искорки в глазах. Людмила Ивановна считает себя счастливым человеком – и она, безусловно, права!

Вы тоже так считаете?

С днем рождения, Людмила Ивановна!