Алла Довлатова: «Дети счастливы, что мама самодостаточная»

16 августа свой день рождения отмечает одна из самых красивых и успешных российских актрис – Алла Довлатова.

Мы спросили – как актриса относится к своим дням рождения, любит ли этот праздник, как планирует его отмечать? Алла призналась:

«К дням рождения отношусь хорошо, отмечать буду в кругу семьи».

Секрет Аллы Довлатовой: как все успеть многодетной маме

Алла Довлатова известна не только своими ролями в кино, но и многочисленными проектами, где она выступает в роли ведущей. Интересно, какая из этих двух ипостасей ей ближе, и что бы она выбрала – быть актрисой или ведущей, если бы пришлось делать такой выбор?

«Я не могу разделить – это две составляющие моей профессии. Я этим занимаюсь уже много лет».

Это невероятно, но Алле удается совмещать плотный рабочий график с семейными обязанностями – она воспитывает четверых детей. При этом актриса всегда великолепно выглядит – стройная, подтянутая, ухоженная. Мы спросили: как она все успевает?

«Ну не знаю, как-то успеваю. Стараюсь от чего-то отказываться, что не нужно, а занимаюсь только необходимым – работой. Распределяю время свое».

На вопрос — нет ли у нее чувства вины, ощущения, что детям ее не хватает? – актриса ответила:

«Раньше – было. Сегодня – нет. Я думаю, наоборот, они счастливы, что мама самодостаточная, счастливая, они мною гордятся».

И, конечно, мы не могли не спросить, как Алле удается так прекрасно выглядеть, когда она успевает еще и за собой следить, помимо детей и работы?

«Надо успевать. Я очень люблю всевозможные салоны красоты, когда у меня выдается возможность… Конечно, я, например, еду в салон и делаю одновременно сразу все. У меня и косметолог, и массаж, и маникюр, и педикюр, и прическа… таким образом, я за два часа успеваю сделать все».

Рожденная Мариной

Интересно, что настоящее имя журналистки и актрисы – вовсе не Алла, а Марина, да и фамилия в паспорте стоит другая – Евстрахина.

Но очень уж нравилось девушке имя Алла. Поэтому, как только представилась такая возможность, она взяла себе творческий псевдоним, быстро ставший узнаваемым именем, — Алла Довлатова, выбрав фамилию любимого писателя своей мамы.

Она всегда знала: станет журналисткой. Параллельно с журфаком училась на актерском факультете, при этом успевая вести эфиры на радио. Мало того, талантливую студентку приглашали на телевидение, и у нее все получалось на «отлично».

Звездные роли

Красивую девушку не могли оставить без внимания и режиссеры. Алла снялась в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

Правда, настоящую славу ей принесла роль в другом сериале – «Тайны следствия», где Довлатова сыграла подругу главной героини, Марии Швецовой, Альбину. Этот проект принес актрисе поистине всенародную известность и любовь зрителей, а также пристальное внимание режиссеров.

Следующими ее киноработами стали роли в сериалах «Моя прекрасная няня», «Мангуст», «Кто в доме хозяин». Энергии и таланта Аллы хватает на все – кроме кино, она играла и на театральной сцене. Недавно на экраны вышла мелодрама «Трое в Коми», где у Аллы снова яркая и интересная роль.

Что же касается работы ведущей, то зрители и слушатели, главным образом, знают Довлатову по передаче Русского радио и телешоу «Женское счастье», в котором она работает вместе с Павлом Раковым и Олегом Роем.

Два брака и четверо детей

Первым мужем Аллы Довлатовой стал Дмитрий Лютый – предприниматель из Санкт-Петербурга. Казалось, ничто не мешает семейному счастью – родители Аллы подарили молодым квартиру, у них родилась дочь Даша, дела Дмитрия шли успешно…

Но однажды у Аллы появилась возможность перебраться в Москву – там было больше возможностей для профессионального роста. И она переехала. Супруги планировали, что в скором времени Дмитрий к ней присоединится. Однако получилось иначе – они виделись редко, на расстоянии чувства стали затухать, и даже рождение второго ребенка – сына Павла – ненадолго улучшило их отношения.

В 2007 году они развелись. Но очень скоро Алла вышла замуж во второй раз – ее мужем стал подполковник полиции Алексей Борода. А познакомил их Филипп Киркоров – по настоятельной просьбе Алексея, который уже давно был заочно влюблен в Аллу.

В браке с Алексеем родились еще двое детей – дочери Александра и Мария. Самой младшей, Машеньке, всего 2 года. И Алла Довлатова по-прежнему успевает все – она снимается в кино, ведет передачи на радио и ТВ, участвует в благотворительных акциях и светских мероприятиях. Наверное, ее главный секрет – любовь и поддержка мужа, ведь без этого невозможно было бы все успевать и оставаться такой улыбчивой, позитивной, безмятежной и красивой.

Мы поздравляем Аллу Довлатову с днем рождения и желаем, чтобы все в ее жизни оставалось таким же, как сейчас, а если менялось, то только в лучшую сторону!