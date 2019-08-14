Звездные истории

Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома

Без теле- и фотокамер ведущую сложно отличить от обычной девушки.

Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома
Регина Тодоренко и Влад Топалов/instagram.com/reginatodorenko/?utm_source=ig_embed

Жизнь 29-летней звезды шоу «Пятница с Региной» в настоящее время очень напоминает историю Феоны из мульфильма «Шрек». Люди в Сети и на экране ТВ видят ее гламурной красавицей, но так она выглядит не всегда. Смелое признание девушка сделала у себя в Instagram.

Напомним, сейчас супруга певца Влада Топалова воспитывает 8-месячного сына Майкла. При этом успевает работать над новыми выпусками шоу, которые после летних каникул вновь появятся на YouTube.

«Откуда берутся эти силы, не понимаю, но знаю точно, что организм женщины – это очень выносливый и стрессоустойчивый механизм», — написала Регина в блоге.

Ведущая призналась, что при таком режиме она стала спокойно относиться к своему внешнему виду дома. И пока малыш бодрствует, она спокойно ходит «с растрепанной гулькой на голове». Впрочем, если появляется свободная минуточка, Тодоренко все-таки пытается привести себя в порядок и, как сказала она, «превратиться в телочку».

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Регина Тодоренко без прикрас рассказала, как выглядит дома
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