Пригожин: «Двое из шести детей уже стали нашим надежным тылом»

В интервью Teleprogramma.pro продюсер рассказал, как он и Валерия инвестируют в достойную старость.

Многие представители отечественного шоу-бизнеса, будучи успешными сейчас, не забывают и о своем будущем. Ведь карьера певцов и музыкантов не всегда длится долго, и, чтобы не жить в итоге на одну пенсию, люди начинают пробовать себя в других сферах, которые даже после завершения карьеры будут приносить стабильный доход.

Для большинства звёзд такой сферой становится собственный бизнес, либо доля в каком-то совместном предприятии. Так, у солиста «Руки вверх» Сергея Жукова и его жены Регины Бурд появилась кондитерская, у Григория Лепса — рюмочная, у Наташи Королёвой — салоны красоты, у Филиппа Киркорова — несколько бутиков, а у Тимати, помимо его лейбла, — сеть бургерных и торговая марка одежды.

Вдохновленный своей собакой Сергей Лазарев основал фирму, выпускающую тортики для четвероногих друзей человека, Павел Воля вместе с супругой Ляйсан Утяшевой создал линию модной одежды. Дальше всех пошел рэпер Баста (Василий Вакуленко), который инвестировал свои кровные в самые разные проекты — от рекламного агентства и гостиницы с видом на Кремль до производства сериалов.

Очень хорошую идею, по мнению поклонников, нашли для себя Анжелика Варум и Леонид Агутин. Как признается Анжелика, она узнала размер своей будущей пенсии и, чтобы в будущем не жить, считая копейки, вместе с мужем приобрела 50 гектаров элитных сортов винограда, из которых теперь изготавливают несколько наименований винной продукции.

О том, как звёзды заранее заботятся о жизни на пенсии, порталу Teleprogramma.pro рассказал человек, знающий цену деньгам, глава большого и дружного семейства, продюсер Иосиф Пригожин.

Проект No Secret by Valeria пока не приносит прибыли

— Задумываетесь ли вы и Валерия о том, как будете жить после достижения пенсионного возраста?

— Безусловно, мы думаем о том, как выжить в старости, и предпринимаем попытки получать какой-то дополнительный доход, чтобы в будущем не рассчитывать на пенсию. На эти деньги прожить, конечно, невозможно.

Принцип действия у нас примерно такой, как в Сингапуре, где пенсий нет и люди, зарабатывающие деньги, в течение жизни сами откладывают себе на пенсию. Я понимаю, что с зарплаты большинства россиян очень сложно что-то откладывать, но какой-то процент собственных личных средств необходимо размещать в каких-то хотя бы совсем маленьких депозитах.

Банки, к сожалению, тоже не являются надежной организацией. Банки, особенно западные, готовы только получать, но делиться с клиентом они не хотят. У меня было много случаев в российских банках, когда я доверял им деньги и всё терял.

— Как поживает сервис по доставке вкусной и полезной еды No Secret by Valeria? Оказался ли этот проект успешным?

— К сожалению, он пока не приносит прибыли, работает на самоокупаемость. Тут нужна и реклама, и кредит доверия, а не каждый сегодня готов кинуться такой проект поддерживать. Бизнес не всегда предполагает чистую прибыль, высокую доходность и так далее. Это всё-таки долгоиграющая и сложная история, но, надеюсь, что она всё же будет прибыльной.

— Многие звёзды инвестируют средства в уже готовые проекты и в различные активы. А вы?

— У нас много разных вариантов. Кто-то в недвижимость вкладывается и сдает в аренду. Не буду углубляться и рассказывать, куда мы вкладываем деньги, но мы об этом думаем.

Самая главная доходность инвестиций – это всё же хорошо и правильно воспитанные дети. Вы инвестируете деньги в их образование, и объясняете им, что сегодня вы в них вкладываете, а завтра они будут вкладывать в вас. Можно назвать это страховым фондом.

Инвестиция в детей является для нас приоритетной. Но я человек, любящий диверсификацию, а потому помимо детей мы вкладываем и в карьеру, и в продвижение самих себя, и в недвижимость, и в разные виды бизнеса. У нас есть много инструментов и мы делаем, выражаясь банковским языком, портфельные инвестиции.

В последние годы мы инвестировали в основном в детей, потому что они учились за границей. Но сейчас учеба закончилась и мы видим, что парочка из шестерых – это уже наш надёжный тыл, — с гордостью сообщил Иосиф Игоревич.

«Мы никому не нужны, кроме самих себя»

Мама продюсера Динара Якубовна живет в Израиле и получает пенсию около двух тысяч евро, но о размере пенсий в России семья тоже знает не понаслышке, ведь мама Валерии, Галина Николаевна, переехавшая в Москву из Ахтарска, — тоже пенсионерка. Ее пенсия составляет примерно 12 тысяч рублей при том, что за коммунальные услуги и услуги ТСЖ она должна платить порядка 23 тысяч.

Конечно же, дочь и зять помогают Галине Николаевне материально и, имея перед глазами такой пример, еще большие усилия прилагают к тому, чтобы обеспечить собственную старость.

— Мы никому не нужны, кроме самих себя, поэтому мы сами думаем о своей пенсии, но при этом предельно осторожно относимся к деньгам. Мы сами собираем себе пенсию, не считая, что государство нам что-то должно, — сказал Пригожин.

— Деньги лучше инвестировать во что-то работающее или всё же в недвижимость, золото, ценные бумаги?

— Людям с небольшой зарплатой трудно советовать, куда и во что вкладывать, но если у людей есть возможность хорошо зарабатывать, например, тем же артистам, они должны не транжирить деньги, а считать их и пытаться куда-то вложиться – хоть в винный бизнес, хоть в любой другой.

Когда я развивал свою музыкальную индустрию, я говорил артистам: ребята, мы сегодня зарабатываем, а завтра мы должны вложить деньги во что-то, что позволит нормально жить после того, как вы закончите петь.

А вы задумывались о том, как будете жить на пенсии? Есть ли у вас сбережения или дополнительный источник дохода, который будет приносить прибыль в будущем?