Звездные истории

Анна Казючиц рассказала о студенческом романе с Владимиром Яглычем

По словам актрисы, они были близки во время учебы.

Анна Казючиц рассказала о студенческом романе с Владимиром Яглычем
У Казючиц был роман с Яглычем/globallookpress.com

Актриса Анна Казючиц в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала ведущему Борису Корчевникову о своем романе с популярным актером Владимиром Яглычем. Они были однокурсниками много лет назад в Щукинском училище. Очень много работали в паре, поэтому однажды между ними вспыхнула страсть.

Владимир Яглыч. Фото
Яглыч во время учебы был близок с Казючиц/globallookpress.com

«Мы были близки. В том числе и физически. Потели на репетициях в одном зале. Владимир был всегда таким подкаченным молодым человеком. Многое из того, что я не могла делать, он выносил на своих крепких мышцах. Но все-таки это не был какой-то роман в его классическом понимании. Скорее увлечение», — заявила актриса.

Кроме того, актеры вместе снимались в известном фильме «На безымянной высоте». «Мы многое прошли вместе. При встрече нам, конечно, найдется что вспомнить», — заявила актриса.

Однако она отметила, что уже во времена студенчества познакомилась со своим будущим мужем, актером и режиссером Егором Грамматиковым. «Я в те годы жила с другим молодым человеком, но почему-то мне был интересен именно Грамматиков. Он всегда был очень деловой, целостный и держался на дистанции от меня», — заявила Анна Казючиц.

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Анна КазючицБорис КорчевниковВладимир ЯглычЕгор ГрамматиковПрограмма "Судьба человека"

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Анна Казючиц рассказала о студенческом романе с Владимиром Яглычем
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