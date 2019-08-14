Марк Рудинштейн: «Джигарханян попал в больницу из-за обострения диабета»

По словам кинопродюсера, Армена Джигарханяна выпишут через три-четыре дня.

В среду, 14 августа, стало известно о том, что актер и режиссер Армен Джигарханян был госпитализирован и якобы сейчас находится в реанимации из-за обострения давнего заболевания. О состоянии здоровья Армена Борисовича корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко рассказал его друг, кинопродюсер и критик Марк Рудинштейн.

«В 85 лет нельзя себя хорошо чувствовать»

По словам друга Джигарханяна, состояние здоровья артиста не настолько плохое, как можно подумать, прочитав пугающие заголовки новостей. Также Марк Рудинштейн опроверг, что Армен Борисович находится в реанимации.

«Он нормально себя чувствует. В 85 лет (Рудинштейн немного преувеличил возраст друга, Джигарханяну — 83. — Прим. ред.) нельзя себя хорошо чувствовать. У него обострился диабет, отвезли в больницу. Врачи прокапают Армена Борисовича и через три-четыре дня отпустят. С ним рядом Артур Согомонян (помощник Армена Джигарханяна. — Прим. ред.). Не волнуйтесь», — прокомментировал Рудинштейн порталу Teleprogramma.pro.

«Виноваты так называемые «друзья»

Бывшая супруга Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала порталу Teleprogramma.pro, что у нее нет связи с бывшим мужем, поэтому она не может узнать о его состоянии здоровья. Но Виталина выдвинула версию, что в ухудшении состояния режиссера виноваты люди из его окружения.

«Я узнала, что он в реанимации только после звонков журналистов. Он для меня не доступен последние два года.

Я понимаю, что рядом с ним находились какие-то сиделки и медсестры. Знаю, что он никогда не хотел для себя подобного образа жизни. Я уверена, что, воспользовавшись возрастом и состоянием здоровья Армена Борисовича, люди, которые называют себя друзьями Джигарханяна, его «угробили». Имена не буду назвать», — заявила Цымбалюк-Романовская.

Напомним, в ноябре 2017 года Армен Борисович развелся со своей третьей женой — пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Расставание сопровождалось скандалами: Джигарханян обвинил бывшую в воровстве. После развода режиссер живет один.

Мы желаем Армену Борисовичу крепкого здоровья и новых творческих успехов!