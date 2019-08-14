Как Алла Вербер: звезды, которые неожиданно покинули нас

14 августа в Торонто будет похоронена легендарный фэшн-директор ЦУМа.

В среду, 14 августа, в Канаде пройдут похороны женщины, которая при жизни стала легендой. Родные и близкие проводят в последний путь Аллу Вербер. Фэшн-директор ЦУМа смогла победить онкологию, но проиграла битву с менингококковым сепсисом.

Смерть 61-летней цветущей женщины стала настоящим ударом для индустрии моды и мира шоу-бизнеса, ведь ничего не предвещало беды. Портал Teleprogramma.pro вспомнил и других знаменитостей, которые ушли так же неожиданно.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года

Певице Юлии Началовой было всего 38 лет, но она она многие годы страдала от нескольких заболеваний. СМИ сообщали, что у артистки была подагра, красная волчанка и сахарный диабет. Однако ни одно из этих заболеваний не стало причиной смерти звезды. Согласно официальным данным, Юля умерла от сепсиса. Если простыми словами, то это заражение крови.

На съемках Началова растерла ногу, но не обращала снимание на такую, казалось бы, мелочь. В рану попала инфекция, которая и вызвала сепсис. Даже ампутация ноги не спасла певицу.

Децл умер 3 февраля 2019 года

Звезда 2000-х и пионер рэпа в России Кирилл Толмацкий, больше известный поклонникам под псевдонимом Децл, ушел из жизни 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет. Причиной смерти молодого и талантливого мужчины стала остановка сердца.

Кирилл почувствовал себя плохо после концерта в ночном клубе в Ижевске. Медики прибыли на вызов через пять минут и полчаса пытались реанимировать артиста, но все попытки были тщетны. По предварительным данным, Децл умер еще до их приезда.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года

Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев «сгорел» так же быстро, как и Алла Вербер. 28 июня 2017 года она почувствовал себя плохо. «Скорая» доставила артиста в больницу. Состояние исполнителя ухудшалось на глазах, его сразу поместили в отделение реанимации.

Организм певца не смог бороться с двусторонней пневмонией и циррозом печени. Спустя сутки сердца Олега Яковлева остановилось. Ему было 47 лет.

Андрей Панин умер 6 марта 2013 года

Один из самых ярких актеров 2000-х Андрей Панин погиб в марте 2013 года. Его тело обнаружили друзья спустя сутки. Изначально следователи полагали, что 51-летний артист умер в результате несчастного случая: упал с высоты собственного роста и разбил голову.

При осмотре тела выяснились и другие обстоятельства. Лицо Панина было разбито, на руках и ногах были гематомы. Все указывало на то, что Андрея Владимировича избивали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1. ст. 105 «Убийство», однако виновные до сих пор не установлены.

Владислав Галкин умер 27 февраля 2010 года

Владислав Галкин остался в памяти у поклонников благодаря ярким и запоминающимся ролям: поэт Иван Николаевич Понырёв в сериале «Мастер и Маргарита», Сашок в «Дальнобойщиках», революционер Григорий Котовский в одноименном сериале.

Он казался сильным и здоровым мужчиной. Ничем не болел, на проблемы со здоровьем не жаловался, поэтому его уход их жизни стал неожиданностью. Тело Владислава Галкина обнаружили спустя двое суток после смерти — он не отвечал на звонки и родные забили тревогу. Актер умер от внезапной остановки сердца.

Роман Трахтенберг умер 29 ноября 2009 года

Самый эпатажный шоумен современности Роман Трахтенберг никогда не жаловался на здоровье, а незадолго до смерти изменил образ жизни. Он отказался от алкоголя и сигарет, перешел на правильное питание и стал заниматься спортом. Поэтому его смерть 29 ноября 2009 года стала ударом для коллег. Трахтенберг умер от сердечного приступа на 42-м году жизни.

Владимир Турчинский умер 16 декабря 2009 года

Спортсмен по прозвищу «Динамит» был примером здорового образа жизни. Он успевал все: следить за фигурой, заниматься спортом и участвовать в различных ТВ-шоу. 16 декабря 2009 года 46-летний Турчинский потерял сознание на глазах жены Ирины. Она вызвала скорую помощь, но медики ехали очень долго. К моменту их приезда Владимир Евгеньевич скончался от инфаркта.

Мурат Насыров умер 19 января 2007 года

Исполнитель хитов «Мальчик хочет в Тамбов» и «Эти лунные ночи» ушел из жизни 19 января 2007 года. Обстоятельства смерти Мурата Насырова до сих пор окутаны тайной: не понятно, что стало причиной его поступка.

Перед тем, как уйти из жизни, артист надел костюм для выступлений и взял свой портрет. Все произошло на глазах матери Хатиры Ниязовны и детей. Насырову было всего 37 лет. Эксперты не обнаружили в крови певца ни наркотиков, ни следов алкоголя.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Аллы Вербер и других знаменитостей, которых мы потеряли.