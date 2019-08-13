Купсина улетела в Канаду на похороны Аллы Вербер, а Малышева не смогла получить визу

Родные и близкие простятся с фэшн-директором ЦУМа в среду, 14 августа.

На среду среду, 14 августа, назначена церемония прощания с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер. Ее любили многие знаменитости, но в последний путь проводят лишь самые близкие. Родные приняли решение похоронить женщину, которая привезла моду в Россию, в Канаде.

Вот, что рассказали порталу Teleprogramma.pro близкие подруги Вербер продюсер исполнителя Александра Розенбаума Белла Купсина и телеведущая Елена Малышева.

«Улетаю в Торонто»

Алла Вербер и Белла Купсина были больше, чем подругами. Обе родом из Санкт-Петербурга, дружить начали еще в детстве и пронесли эту дружбу через всю жизнь. Продюсер Александра Розенбаума отдыхала в итальянском городке Форте-Дей-Марми вместе с фэшн-директором ЦУМа. Можно сказать, что Алла Константиновна умирала на ее глазах.

«Мне очень сложно сейчас что-то говорить. Извините, до сих пор не могу прийти в себя. Улетаю на похороны Аллы в Торонто. Самолет сегодня», — рассказала Купсина порталу Teleprogramma.pro.

«Она прошла огромный путь от эмигрантской нищеты»

Еще одна близкая подруга Аллы Константиновны, телеведущая и врач Елена Малышева не будет присутствовать на похоронах. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она призналась, что была в посольстве Канады, но получить канадскую визу даже сложнее, чем американскую. К сожалению, в столь сжатые сроки (Вербер умерла 6 августа, через два дня стало известно, что ее похоронят в Торонто 14 августа — Прим. Ред.) получить ее невозможно.

«Алла была потрясающим другом. В минуты, когда мне было тяжело или ей казалось, что меня кто-то обижал, она всегда была рядом. Приглашала в гости, вела на какие-то бега.

Когда видишь такого успешного человека, как Алла Вербер — красивая, ухоженная, удивительная — то кажется, что все это падает на голову. Великим уроком тем, кто завидует, должна быть судьба Аллы Вербер. Она прошла огромный путь от эмигрантской нищеты до человека №1 в модной индустрии России. Ее знали, с ней считались и дружили самые великие дизайнеры мира.

Все, что она создала вокруг себя, сделано ей самой. Алле ничего не досталось ни от кого: ни деньги, ни нефть, ни газ. Она начала в маленьком бутике в Канаде. В комнатке, которую она создала сама и там переодевала манекены так, как ей казалось красивым. А закончила — в самом красивом, на сегодняшний день, магазине мира, которым стал ЦУМ благодаря Алле Вербер. За великое счастье открыть там свой уголок, бились лучшие дизайнеры. Это все она. Пусть всем такая судьба будет уроком и примером», — рассказала Елена Малышева.

«Невозможно поверить, что так быстро и так внезапно «сгорел» человек»

Елена Васильевна вспомнила, как Алла Вербер около пяти лет боролась за свою жизнь с одной из самых страшных болезней XXI века. Восемь лет назад у нее был диагностирован рак крови. Алла Константиновна знала, что это такое, ведь именно от этой болезни в 57 лет умер ее отец. Но фэшн-директор не опустила руки.

«Я знала, как тяжело ей было бороться с болезнью. Я много раз видела, как ей было плохо. Я восхищалась и восхищаюсь тем, как она все это переживала. За все время тяжелейшей болезни она ни разу не взяла больничный лист. Она не выходила на работу только, когда «скорая» увозила ее в больницу. И все это время вокруг нее все было необыкновенно красиво. Самые поразительные качества Аллы — умение видеть мир красивым, делать его красивее и никому не завидовать.

Конечно, сутью ее жизни жизни были дочь Катя, внучки и внук (внучки Мишель и Элизабет и внук Майкл — Прим. Ред.). Ради них она жила, их любила больше всего на свете. Я очень хорошо помню, что когда Аллочка заболела, мы обсуждали, что Катя даже не замужем. И я так счастлива, хотя сейчас это неуместное слово, что она выдала Катю замуж, радовалась появлению девочек, а потом и единственного внука. Она была так счастлива с ними. Невозможно поверить, что так быстро и так внезапно «сгорел» человек. Пусть с миром покоится ее душа», — подытожила Елена Васильевна.

Напомним, Алла Вербер скончалась во время отпуска в Италии. У бизнес-леди был диагностирован менингококковый сепсис. Болезнь развивалась настолько стремительно, что итальянские врачи, на помощь к которым прилетели коллеги из Израиля, не смогли сохранить жизнь Алле Константиновне.

Портал Teleprogramma.pro соболезнует родным, близким, друзьям и коллегам Аллы Вербер.