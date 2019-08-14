Ольга Казаченко: «Я сделала пластическую операцию не для того, чтобы понравиться мужчине»

Бывшая супруга певца Вадима Казаченко, коуч Ольга Казаченко, ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, любимые читатели портала Teleprogramma.pro! Сегодня тема моей колонки — пластические операции. Уже несколько лет держится этот тренд: почти каждая девушка старше двадцати лет прошла через это. Кто-то делает нос, кто-то — грудь, а кто-то — попу. Наблюдая это явление в последние годы, я тихо радовалась, что в мои двадцать эта индустрия не была настолько развита, чтобы «перешить» себе что-то было так же просто, как в магазин сходить. Ведь в этом возрасте девушки чаще всего очень уязвимы и закомплексованы, поэтому неизвестно, как бы я себя «перекроила»!

Позже я приняла себя. Мне даже снился сон, где мне предлагают что-то переделать в себе, а я думаю: «Зачем? Да у меня и так все прекрасно!». Хотя иногда, глядя на таких девушек-трансформеров, я думала: «Зачем вообще рождаться красивой, если хирург может создать такой шедевр из простой неказистой девчонки?».

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Прошло много лет, я по-прежнему в целом довольна собой. Но у меня родился ребенок, я кормила его до двух лет. Ровно в два года я сказала «хватит» — и себе, и ему. Для мамы, кстати, отлучение от груди — не меньший стресс, чем для ребенка. Но у нас с Филиппом все прошло на удивление гладко, абсолютно без стрессов. Уже тогда я решила, что хочу немного улучшить свои формы.

За эти три года мне приходилось часто надевать красивые платья и вообще думать о том, как я выгляжу. Раньше меня это особенно не интересовало: у меня была абсолютно не публичная жизнь, в основном я носила спортивные костюмы, угги или кроссовки.

В один прекрасный лень я приехала в клинику в самом центре Москвы, мы с доктором Данилой Лупиным все обсудили, назначили дату операции и сдали все анализы. Конечно, было страшно и волнительно, но, ознакомившись с отзывами и опытом других девчонок, я даже воодушевилась. Ведь теперь не придется надевать тройной пуш-ап под любимые платья!

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И вот неделю назад состоялась моя операция. Все прошло успешно, можно сказать, незаметно. Я очнулась в палате, к вечеру вкусно поела и уже утром меня выписали. Сейчас я чувствую себя прекрасно и жду не дождусь, когда уже можно примерить что-то красивое! Ну, а всеми подробностями буду делиться с вами, дорогие читатели!

Хочу сказать всем девушкам, недовольным своей внешностью: сто раз подумайте, прежде чем менять в себе что-то, попробуйте полюбить себя вопреки. Но, уж если решились на пластику, делайте ее ради себя, а не для того, чтобы, например, понравиться мужчине и ни в коем случае не ради кого-то! Только ради себя любимой!