Звездные истории Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником
Звездные истории

Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником

Ольга Моисеева

Ровно год назад, 14 августа 2018 года, не стало знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского.

Это он придумал всех этих забавных и милых персонажей – Чебурашку и Крокодила Гену, кота Матроскина и Дядю Федора, Гарантийных Человечков и других сказочных героев, которых так любят дети вот уже нескольких поколений.

И трудно поверить в то, что Успенский на самом деле не любил детей. Он вообще был достаточно жестким человеком с непростым характером, от которого страдали близкие, в первую очередь – его родная дочь Татьяна. Из-за ссоры Успенский и Татьяна не общались последние 10 лет его жизни.

Он зарабатывал миллион долларов в год

Кадр из мультфильма «Чебурашка», 1971 г.

Очень энергичный и инициативный, Эдуард Успенский стремился всегда делать сразу несколько дел. По воспоминаниям Валерия Постникова, сына близкого друга Успенского – детского писателя Юрия Дружкова (он написал сказку про Карандаша и Самоделкина), Успенский не мог усидеть на месте, будто в нем постоянно работал мотор.

Он мог 10 минут писать, потом вскакивал и бежал кормить кур, – он всегда держал много живности в загородном доме. У окружающих складывалось впечатление, что это не один человек, а сразу несколько, энергия так и била в нем ключом.

Видимо, благодаря этой кипучей энергии, а также деловой хватке, писатель зарабатывал очень неплохие деньги, – более миллиона долларов в год. Он постоянно строил дома – только в Подмосковье, по словам Постникова, у писателя было 5 домов, имелась недвижимость и в Крыму, и в Анапе.

…Но не хотел делиться деньгами с родной дочерью

Кадр из мультфильма «Шапокляк», 1974 г.

Успенский был трижды женат. В первом браке у него родилась дочь Татьяна, которая, став взрослой, подарила писателю внука и внучку (кстати, внука зовут Эдуард Успенский, в честь деда). Больше родных детей у него не было – во втором браке они с женой, правда, удочерили двух девочек.

Вполне естественно, что Татьяна рассчитывала на материальную помощь от папы, который зарабатывал более чем хорошо. Однако он неизменно повторял: «Она парикмахер – вот и пусть стрижет людей, зарабатывает сама. Все люди должны зарабатывать. Я не собираюсь давать деньги просто так – она избалуется и вообще перестанет что-то делать».

Такой принципиальный подход обидел Татьяну, и она перестала общаться с отцом. Они так и не помирились – даже перед его смертью.

Хотел стать русским Уолтом Диснеем

Кадр из мультфильма «Чебурашка», 1971 г.

Настоящую всемирную славу принес Успенскому его самый трогательный и милый персонаж – Чебурашка. Он стал популярным не только в нашей стране, но и во многих других. А японцы этого ушастого доброго зверька просто обожают – там Чебурашка чуть ли не герой, повсюду продают его изображения, игрушки в виде Чебурашки пользуются огромным спросом.

Разумеется, все это означает гигантские авторские отчисления, ведь именно Успенский придумал Чебурашку. Добавьте сюда также отчисления от торговой марки «Простоквашино», да и книги Успенского постоянно издавались и переиздавались, мультфильмы демонстрировались, песенки из них исполнялись…

А вообще Успенский мечтал построить в России парк по типу Диснейленда – с Чебурашкой, Крокодилом Геной, персонажами из Простоквашино и прочими своими героями. Можно представить себе, сколько дохода принес бы ему подобный проект! Впрочем, и без него писатель никогда не бедствовал.

«Я не обязан любить детей»

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино», 1978 г.

По словам Валерия Постникова, образ Успенского далек от слащавого образа доброго дедушки-сказочника, который любил детей. На самом деле писатель сам неоднократно признавался: «Моя задача – создавать хорошие детские сказки, но я не обязан при этом любить детей».

Он никогда не скрывал, что дети его раздражали. Когда на какой-то встрече с читателями к микрофону подошла девочка и задала давно надоевший писателю вопрос о том, как он придумал Чебурашку, Успенский произнес в микрофон: «Можно, я этой девочке пенделя дам?».

Казалось бы, парадокс – писать для детей, не любя их. Но ведь Успенский не один такой. Например, Ханс Кристиан Андерсен тоже не любил детей и вообще был редким мизантропом, избегающим людей, – а какие волшебные сказки вышли из-под его пера!

Эдуард Успенский был таким, какой есть, он имел смелость не притворяться. Даже в том, что старуху Шапокляк он «списал» со своей первой жены, он признавался открыто: «Вот вы могли бы жить со старухой Шапокляк? Вот и я не смог, поэтому развелся». При этом он порой спрашивал у друзей: «Почему меня считают вредным? Я совсем не вредный, я хороший!», – напоминая этим своего почтальона Печкина.

Как бы там ни было, а творческое наследие Успенского – обаятельные и по-детски непосредственные герои книжек и мультфильмов – до сих пор радуют и детей, и взрослых, и будут радовать еще долгие годы.

А вам какие мультфильмы по сценариям Успенского нравятся больше всего? Показываете ли вы их своим детям?

 

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«Союзмультфильм»Трое из ПростоквашиноЧебурашка и Крокодил ГенаЭдуард Успенский

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Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником
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