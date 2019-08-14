Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником

Ровно год назад, 14 августа 2018 года, не стало знаменитого детского писателя Эдуарда Успенского.

Это он придумал всех этих забавных и милых персонажей – Чебурашку и Крокодила Гену, кота Матроскина и Дядю Федора, Гарантийных Человечков и других сказочных героев, которых так любят дети вот уже нескольких поколений.

И трудно поверить в то, что Успенский на самом деле не любил детей. Он вообще был достаточно жестким человеком с непростым характером, от которого страдали близкие, в первую очередь – его родная дочь Татьяна. Из-за ссоры Успенский и Татьяна не общались последние 10 лет его жизни.

Он зарабатывал миллион долларов в год

Очень энергичный и инициативный, Эдуард Успенский стремился всегда делать сразу несколько дел. По воспоминаниям Валерия Постникова, сына близкого друга Успенского – детского писателя Юрия Дружкова (он написал сказку про Карандаша и Самоделкина), Успенский не мог усидеть на месте, будто в нем постоянно работал мотор.

Он мог 10 минут писать, потом вскакивал и бежал кормить кур, – он всегда держал много живности в загородном доме. У окружающих складывалось впечатление, что это не один человек, а сразу несколько, энергия так и била в нем ключом.

Видимо, благодаря этой кипучей энергии, а также деловой хватке, писатель зарабатывал очень неплохие деньги, – более миллиона долларов в год. Он постоянно строил дома – только в Подмосковье, по словам Постникова, у писателя было 5 домов, имелась недвижимость и в Крыму, и в Анапе.

…Но не хотел делиться деньгами с родной дочерью

Успенский был трижды женат. В первом браке у него родилась дочь Татьяна, которая, став взрослой, подарила писателю внука и внучку (кстати, внука зовут Эдуард Успенский, в честь деда). Больше родных детей у него не было – во втором браке они с женой, правда, удочерили двух девочек.

Вполне естественно, что Татьяна рассчитывала на материальную помощь от папы, который зарабатывал более чем хорошо. Однако он неизменно повторял: «Она парикмахер – вот и пусть стрижет людей, зарабатывает сама. Все люди должны зарабатывать. Я не собираюсь давать деньги просто так – она избалуется и вообще перестанет что-то делать».

Такой принципиальный подход обидел Татьяну, и она перестала общаться с отцом. Они так и не помирились – даже перед его смертью.

Хотел стать русским Уолтом Диснеем

Настоящую всемирную славу принес Успенскому его самый трогательный и милый персонаж – Чебурашка. Он стал популярным не только в нашей стране, но и во многих других. А японцы этого ушастого доброго зверька просто обожают – там Чебурашка чуть ли не герой, повсюду продают его изображения, игрушки в виде Чебурашки пользуются огромным спросом.

Разумеется, все это означает гигантские авторские отчисления, ведь именно Успенский придумал Чебурашку. Добавьте сюда также отчисления от торговой марки «Простоквашино», да и книги Успенского постоянно издавались и переиздавались, мультфильмы демонстрировались, песенки из них исполнялись…

А вообще Успенский мечтал построить в России парк по типу Диснейленда – с Чебурашкой, Крокодилом Геной, персонажами из Простоквашино и прочими своими героями. Можно представить себе, сколько дохода принес бы ему подобный проект! Впрочем, и без него писатель никогда не бедствовал.

«Я не обязан любить детей»

По словам Валерия Постникова, образ Успенского далек от слащавого образа доброго дедушки-сказочника, который любил детей. На самом деле писатель сам неоднократно признавался: «Моя задача – создавать хорошие детские сказки, но я не обязан при этом любить детей».

Он никогда не скрывал, что дети его раздражали. Когда на какой-то встрече с читателями к микрофону подошла девочка и задала давно надоевший писателю вопрос о том, как он придумал Чебурашку, Успенский произнес в микрофон: «Можно, я этой девочке пенделя дам?».

Казалось бы, парадокс – писать для детей, не любя их. Но ведь Успенский не один такой. Например, Ханс Кристиан Андерсен тоже не любил детей и вообще был редким мизантропом, избегающим людей, – а какие волшебные сказки вышли из-под его пера!

Эдуард Успенский был таким, какой есть, он имел смелость не притворяться. Даже в том, что старуху Шапокляк он «списал» со своей первой жены, он признавался открыто: «Вот вы могли бы жить со старухой Шапокляк? Вот и я не смог, поэтому развелся». При этом он порой спрашивал у друзей: «Почему меня считают вредным? Я совсем не вредный, я хороший!», – напоминая этим своего почтальона Печкина.

Как бы там ни было, а творческое наследие Успенского – обаятельные и по-детски непосредственные герои книжек и мультфильмов – до сих пор радуют и детей, и взрослых, и будут радовать еще долгие годы.

А вам какие мультфильмы по сценариям Успенского нравятся больше всего? Показываете ли вы их своим детям?