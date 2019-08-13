Подруга о затравленной в соцсетях «Миссис Россия 2019»: «Она и не собиралась на международный конкурс»

По мнению тех, кто знаком с победительницей, обсуждать нужно не губы Екатерины Нишамовой, а то, что она помогает детям-инвалидам.

Российские женщины — самые красивые в мире. Судя по всему, в нашей стране красавиц большинство и именно они, увидев в соцсетях фотографию победительницы конкурса «Миссис Россия 2019» Екатерины Нишановой, принялись строчить комментарии о том, что эта женщина на первое место в конкурсе, мягко говоря, не тянет. Её обвинили в злоупотреблении косметологическими процедурами и даже в том, что она купила эту победу.

Напомним, за корону «Миссис Россия» боролись участницы, соответствующие следующим критериям: возраст от 22 до 43 лет, наличие мужа и как минимум одного ребенка. Жительница солнечного Геленджика прекрасно вписывалась в эти критерии — к 33 годам у нее за плечами 15 лет счастливого брака и двое сыновей. Она работает в благотворительной организации, помогая детям с особенностями развития, в том числе своей младшей сестрёнке с тяжелой формой аутизма.

В этом году в конкурсе было две номинации: «Миссис Россия 2019» и «Mrs. Russia Globe 2019». В результате Екатерина Нишанова получила звание «Миссис Россия 2019», а многодетной маме из города Кемерово Ксении Кривко досталось второе звание, предполагающее поездку в Китай на международный конкурс MRS. GLOBE 2019.

Лучшая подруга: «Катя победила, чтобы основать фонд для детей-инвалидов»

Екатерина, вернувшись домой после двухнедельной подготовки к конкурсу, проводит время с детьми, по которым очень соскучилась. О том, как в окружении «Миссис Россия 2019» восприняли атаку со стороны хейтеров, порталу Teleprogramma.pro рассказала её близкая подруга Эля Манедьярова.

«Со вчерашнего дня она у всех на виду и подобная реакция со стороны вполне нормальна. В Интернет выложили неудачные фотографии, потому люди и начали гадости писать, хотя они не знают Катю и никогда её не видели. А если бы знали, то могли бы написать другое: про то, какая она молодец, как она помогает детям-сиротам и инвалидам. Мы решили просто не обращать на это всё внимания. Она стремилась к победе и мне кажется, что никто из участниц не был так достоин титула, как она», — отметила Эля.

Некоторые СМИ сообщили, что это Нишамова должна была представлять нашу страну на конкурсе в Китае, но якобы так расстроилась из-за комментариев в соцсетях, что отказалась туда ехать. Подруга победительницы пояснила, что всё было иначе.

«Она изначально не собиралась представлять страну на международном уровне, такого даже в планах не было, потому что у нее семья и нет лишнего времени, чтобы куда-то ездить. Победа в конкурсе «Миссис Россия» нужна Кате для другого: она мечтает основать фонд для детей-инвалидов. Имея такой статус, начинать какие-либо проекты гораздо проще», — добавила девушка.

Полина Диброва: «Самое главное — оставаться «Миссис Россия» для своей семьи»

Как ранее отметила вице-президент конкурса «Миссис Россия» Алла Маркина, в прошлом году победительницей конкурса стала Полина Диброва, супруга телеведущего Дмитрия Диброва, и её тоже кто-то ухитрялся критиковать. Мы дозвонились до Полины, чтобы узнать её мнение по поводу происходящего.

«Для того, чтобы про тебя начали писать гадости, на самом деле необязательно побеждать в конкурсах. Достаточно сделать так, чтобы о тебе помимо твоих родных и близких узнали какие-то посторонние люди. Поэтому мне кажется, что это связано не с конкурсом, а с каким-то общим негативом, который нас окружает», — сказала Диброва порталу Teleprogramma.pro.

По словам Полины, такие конкурсы действительно помогают женщинам, а значит и Екатерине эта победа может принести пользу.

«Абсолютно точно могу сказать, что для меня это был некий толчок в собственном развитии. Я поверила в себя и в свои силы, смогла организовать клуб. Это был большой и важный опыт. Кроме того, я чувствовала, что муж и дети мной гордятся, и внимание с их стороны окрыляло меня, призывало не останавливаться на достигнутом. Сын теперь гордо говорит, что его мама — «Миссис Россия», так что на самом деле неважно, что каждый год новые девушки выигрывают почетные титулы, важно одно — чтобы для своей семьи ты осталась «Миссис Россия» навсегда».

А как вы считаете, достойна ли Екатерина Нишамова полученной награды? Узнать её получше, увидеть её семью и понять, чем занимается красавица из Геленджика, можно на её странице в Instagram — @kate_love_max.