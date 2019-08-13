Владимир Вдовиченков проведет день рождения с женой на пляже

13 августа исполняется 48 лет артисту, прославившемуся ролями в фильмах «Бригада», «Бумер», «Левиафан», — Владимиру Вдовиченкову.

Портал Teleprogramma.pro выяснил, как в этом году пройдет праздник у Владимира Вдовиченкова.

«Я сейчас уехал за границу и отмечаю его за границей, на море. Сегодня и завтра пойду на пляж, будем с женой отдыхать на пляже», — ответил нам актер.

Мы поздравляем любимого артиста с днем рождения и желаем хорошо отдохнуть, а потом с новыми силами взяться за новые проекты, продолжая радовать нас, своих зрителей, интересными и яркими ролями!

Ранний брак – быстрый развод

Высокий (рост – 185 см), привлекательный, спортивный молодой мужчина, он всегда обращал на себя внимание противоположного пола. Биография Вдовиченкова пестрит отношениями с женщинами. А личная жизнь Вдовиченкова всегда интересовала его поклонников.

В первый раз он женился совсем юным – в 18 лет, на такой же молоденькой студентке, которую звали Виктория Наталуха. Их роман начался еще в школе, им казалось, что они не смогут жить друг без друга.

Рассказывали, будто за Викой в то же самое время ухаживал дядя Владимира, — впрочем, довольно молодой, он был всего на 4 года старше будущего артиста. Но Вдовиченков сумел очаровать девушку и буквально «увел» ее – она согласилась выйти за него замуж.

Долгой семейной жизни помешала сложная экономическая ситуация в стране – пришли суровые 90-е. Молодая жена решила, что муж не обеспечивает ее так, как она того заслуживает, и они развелись.

Второй брак – не захотел уезжать из столицы вслед за женой

Спустя несколько лет Вдовиченков познакомился с симпатичной девушкой – Анной Коневой. Между молодыми людьми вспыхнул роман, они вскоре поженились. В этом браке у Владимира родился сын, которого назвали Леонидом.

Казалось, все в их семье хорошо, но к тому времени Владимир уже стал довольно востребованным артистом, и, когда жена предложила ему перебраться в Санкт-Петербург, наотрез отказался, опасаясь разрушить начинающуюся карьеру. Тогда Анна уехала сама, увезя сына. Браку пришел конец.

Их сыну тогда было всего три года. Сейчас Вдовиченков признается: он жалеет о том, что детские и юношеские годы сына прошли без его участия, и старается наверстать это частым общением теперь, когда Леонид уже стал взрослым.

Наталья Давыдова: сказала, что мужа испортила «звездная болезнь»

Третьей женой Владимира стала Наталья Давыдова – весьма обеспеченная дама, директор московского ТКЦ «Юпитер». По словам Вдовиченкова, четыре года, проведенные в браке с ней, были счастливыми для него, супруги сумели не испортить отношений даже после расставания.

Впрочем, Наталья объяснила тогда развод с актером тем, что его не обошла стороной «звездная болезнь». Она признавалась, что с ним стало сложно жить.

Ольга Филиппова: неофициально прожили 10 лет

С успешной актрисой Ольгой Филипповой они познакомились в актерском клубе. Из них получилась очень красивая пара – оба высокие, стройные, буквально искрящиеся успехом. Правда, официального подтверждения их совместная жизнь так и не получила – Вдовиченков и Филиппова не зарегистрировали свои отношения даже после рождения в 2005 году дочери Вероники.

Может быть, неофициальный статус этого брака и сделал его таким относительно продолжительным? Кто знает… Вместе они прожили 10 лет. Потом, по словам Филипповой, Вдовиченкову надоела стабильность. Ему захотелось новых ярких впечатлений. Что поделаешь, уравновешенность иногда тоже приедается, — особенно таким творческим личностям, как актеры.

Елена Лядова: любовники на экране стали супругами в жизни

О расставании Вдовиченкова и Филипповой официально было объявлено в 2014 году. К тому времени, как потом выяснилось, у актера уже вовсю разворачивался новый роман – с партнершей по нашумевшему фильму «Левиафан» Еленой Лядовой.

Они играли любовников. Откровенные сцены получились невероятно убедительными, — скорее всего, потому, что между актерами уже вспыхнула подлинная страсть.

«Служебный роман» взбудоражил общественность. Папарацци то и дело предъявляли пикантные фото влюбленных – а они и не скрывали своих чувств. Владимир нежно ухаживал за Еленой, они повсюду появлялись вместе, и заголовки СМИ пестрели заголовками о новой любви знаменитого актера.

Они поженились в начале 2015 года. Однако объявили о своем браке позднее, в апреле, чтобы избежать лишней шумихи. Свадьба Вдовиченкова и Лядовой прошла довольно скромно и тихо, в присутствии лишь нескольких самых близких друзей.

В своем Instagram актер то и дело выкладывает трогательные семейные фото, которые лучше всяких слов свидетельствуют об их нежных отношениях.

Мы еще раз поздравляем Владимира Владимировича с днем рождения! Пусть новые проекты приносят радость, пусть рядом всегда будут близкие и любимые люди!