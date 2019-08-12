Звездные истории Как Майли Сайрус выглядела во времена «Ханны Монтаны» и раньше
Звездные истории

Как Майли Сайрус выглядела во времена «Ханны Монтаны» и раньше

Мария Горская

Фанаты не могут понять, как милая крошка превратилась в девушку-скандал.

26-летняя Майли Сайрус современной молодежи известна как певица, которая на сцене ведет себя довольно провокационно, а своим 67 миллионам подписчиков в Instagram регулярно показывает самые смелые фотографии. Недавно Майли вновь удивила всех, расставшись со своим мужем Лиамом Хемсвортом менее чем через год после свадьбы и уехав отдыхать с подругой.

Да, сейчас эта девушка способна удивить кого угодно. Между тем, многие помнят, какой она была раньше и какой стала благодаря роли Ханны Монтаны в одноименном сериале компании Disney.

Годы спустя для того, чтобы сбросить с себя этот образ, Майли стала носить откровенные наряды и вести себя грубовато. Тем не менее, милая девчушка, которой она была, осталась на фотографиях и кадрах старого сериала. Портал Teleprogramma.pro собрал эти фотографии и предлагает вам вспомнить ту «старую добрую» Майли.

Получила своё имя благодаря улыбке

Сразу после появления малышки на свет её родители — кантри-исполнитель Билли Рэй и его жена Тиш Сайрус — назвали её Дестини Хоуп (англ. Destiny — судьба, Hope — надежда). Но имя это было очень длинным, а потому все называли девочку просто Майли, от слова Smiley, что означает «улыбчивая». Как мы видим на фотографиях, это имя ей очень подходило. Повзрослев, она поменяла документы и превратилась в Майли Рэй Сайрус.

Майли Сайрус в детстве. Фото
Майли была очень красивой и в детстве. Фото: Pinterest
Майли Сайрус в детстве. Фото
Будущая актриса здесь словно на открытке. Фото: Pinterest
Майли Сайрус в детстве. Фото
Майли Сайрус, потерявшая молочные зубы. Фото: Disney
Майли Сайрус в детстве. Фото
Майли и козочки. Фото: Pinterest
Майли Сайрус в детстве. Фото
Майли Сайрус в группе чирлидеров. Фото: wikimedia

Начинающая актриса

Когда Майли было восемь лет, семейство переехало в Канаду и отец начал сниматься в сериале. Именно тогда девочка решила, что хочет стать актрисой. Сперва она сыграла небольшую роль в том же сериале, где играл Билли. Следующая роль ей досталась в фильме Тима Бёртона «Большая рыба», а в 11 лет она начала играть Ханну Монтану. Неожиданно девочка стала кумиром подростков, причем всем нравилось не только как она играет, но и как поет.

Майли Сайрус в детстве. Фото
Здесь будущая звезда становится похожа на себя нынешнюю. Фото: Pinterest
Майли Сайрус в детстве. Фото
Та самая Ханна Монтана. Кадр из сериала
Майли Сайрус в детстве. Фото
Еще один кадр из сериала «Ханна Монтана» — Майли с папой

Из сериала — в певицы

С саундтреком из «Ханны Монтаны» Майли не раз выступала на концертах и ее песня постепенно достигла вершины музыкальных чартов. В 15 лет девочке предложили контракт на запись первых четырех альбомов и она согласилась. Так началась ее музыкальная карьера.

Майли Сайрус Фото Twitter
Уже девушка, но пока без эпатажа. Фото: Twitter

Нравится ли вам Майли Сайрус и как вы относитесь к ее провокационным выходкам на сцене и в социальных сетях?

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Лиам ХемсвортМайли СайрусМайли Сайрус и Лиам Хемсворт

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Как Майли Сайрус выглядела во времена «Ханны Монтаны» и раньше
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