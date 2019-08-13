Андрей Соколов: «Опыт говорит, что лучше меньше ролей, да лучше»

13 августа исполняется 57 лет актеру, который после фильма «Маленькая Вера» стал невероятно популярным и сумел сохранить свою востребованность до сих пор.

Мы спросили у Андрея Алексеевича, как он собирается отмечать праздник. И как вообще относится к дням рождения?

«Ну как… Чем старше, тем спокойнее, – лаконично ответил актер. – Отмечать буду на производстве, на съемках, в Казахстане».

На вопрос, ощущает ли он себя на свой возраст, или в душе ему по-прежнему 18, Андрей Соколов ответил:

«Когда человеку 57, а он говорит – «в душе мне 18», это, наверное, не совсем правильно. Мы же все-таки растем, мы меняемся, если бы я чувствовал себя 18-летним это было бы странно. То, что опыт какой-то дается, — слава Богу. Если бы его пораньше дать лет на двадцать… и с такими мозгами жить, — это было бы бесценно. То, что порох в пороховницах есть, — это самое главное».

Творческая биография Андрея Соколова – фильмы, в которых он не только играл как актер, но и которые ставил как режиссер. Мы спросили, что ему ближе – актерская или режиссерская работа, и какие проекты у него в ближайших планах.

Андрей Алексеевич признался, что считает режиссуру занятием для души, своеобразной новой ступенью. А что касается актерской профессии – он считает, что этого никогда не бывает много, а, наоборот, часто не хватает:

«Потому что у каждого актера, и у меня в том числе, всегда есть комплекс несыгранных ролей. У меня он тоже существует. Хотелось бы больше, хотелось бы много, хотелось бы каждый день, хотелось бы бесконечно, но притом, чтобы это было качественно. Поэтому опыт говорит: лучше меньше, да лучше. Ведь не всегда и не во всех сценариях участвовать интересно».

Андрей Соколов рассказал нам о своих ближайших планах в качестве режиссера: «В Казахстане я планирую начать буквально через неделю съемки новой картины под условным названием «Выжившие». Это полный метр, я занимаюсь этим уже 3 года. А больше ничего пока не скажу – «Хотите насмешить Господа – скажите ему о своих планах».

Мы поздравляем Андрея Соколова, актера, режиссера и продюсера, с днем рождения, и желаем успехов в новых проектах!

В детстве был стеснительным и неуверенным

Глядя на этого по-мужски сдержанного, но невероятно обаятельного белокурого красавца, трудно поверить в то, что в детстве он отличался застенчивостью и неуверенностью в себе. Артистов мальчик считал чуть ли не богами, в то же время горячо мечтая о театре.

А вот родители были против: им казалось, что гораздо лучше получить надежную «земную» профессию.

Поступить в авиационный институт помог… полковник КГБ

Прислушавшись к мнению родителей, Андрей после школы решил поступать в авиационный институт. Узнав о том, что его не приняли, парень был ошарашен и подавлен, – он-то был уверен в своем успехе! Родители решили, что сыну надо отдохнуть после такого потрясения, – и отправили его к морю.

Там Соколов, общаясь с другими отдыхающими, однажды разговорился с полковником КГБ и поведал ему о своих огорчениях. Тот замолвил за него словечко, и Андрея взяли на работу в одну из ведомственных типографий, – разумеется, секретную. Там молодой человек работал год, тратя зарплату на репетиторов, и на будущий год все-таки поступил в МАИ.

Диплом инженера-механика, полученный в институте, впрочем, так ему и не пригодился: уже со второго курса парень точно знал, что будет артистом, и не бросил институт, только поддавшись на уговоры родителей.

Артист театра

Не теряя времени, сразу после окончания авиационного института Соколов поступил в Щукинское училище, а после получения диплома его приняли в «Ленком». Этот театр и сегодня остается главным местом работы для артиста. Среди самых его заметных работ – роли в спектаклях «Юнона и Авось», «Гамлет», «Варвар и Еретик», «Две женщины».

Кроме того, Андрея Соколова часто приглашают участвовать и в спектаклях других театров – например, он сыграл Александра Македонского в постановке «Таис Сияющая» Театра Луны. Вместе с Ириной Алферовой он побывал на гастролях во многих городах с нашумевшим спектаклем «За закрытой дверью».

Артист кино

Первая роль в кино Андрея Соколова – в фильме «Она с метлой, он в черной шляпе». Но настоящая оглушительная слава пришла к нему чуть позже, когда на экраны вышел фильм Василия Пичула «Маленькая Вера».

Советские зрители впервые видели на большом экране эротическую сцену, в которой снялись Андрей Соколов и Наталья Негода, и это произвело на всех неизгладимое впечатление: кто-то был восхищен смелостью режиссера и актеров, кто-то возмущенно плевался и выходил из кинозала, хлопнув дверью. Тем не менее, популярность Соколова после этого фильма просто зашкаливала, его наперебой принялись звать в свои фильмы другие режиссеры.

Молодой актер, тем не менее, не принимал все предложения подряд. Он тщательно выбирал, соглашаясь лишь на действительно интересные проекты. Даже в 90-е, когда многие актеры сидели без работы, Соколов активно снимался – в фильмах «Искусство жить в Одессе», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Любовь, предвестие печали», «Зал ожидания».

Огромный резонанс вызвал фильм «Палач», в котором Соколов снялся вместе с Ириной Метлицкой.

Зрителям запомнились также его работы в сериалах «Близнецы», «Адвокат», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».

Всего же на счету Андрея Соколова – более 70 работ в фильмах и сериалах. В сериале «Адвокат» он стал не только актером, но и одним из группы режиссеров. Кроме того, в качестве режиссера он снял такие проекты, как «Артефакт» и «Память осени».

Мы еще раз поздравляем Андрея Соколова с днем рождения и с нетерпением ждем его новых работ!