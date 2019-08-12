Иракли: «Чтобы добиться поставленной цели, надо идти вперед, несмотря ни на что»

Певец и музыкант Ираклий Пирцхалава ведет авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Я начал заниматься творчеством с 16 лет, в сентябре мне будет 42 — получается, что уже почти 26 лет я в музыке. Начинал я с рэпа. В 16 у меня было несколько рэп-групп, которые были известны в своё время.

Со школьной скамьи я стал известным. Мы выступали на действительно андеграундных площадках и фестивалях. Потом по некоторым обстоятельствам я ушел в новую группу, и так получилось, что в Россию приехал один американский продюсер и создавал здесь один из бойсбендов, и он пришёл к нам на концерт, вдохновился нашей энергетикой и предложи мне участвовать в его коллективе.

Сначала я хотел совмещать две группы, но само собой так получилось, что коллектив, в котором я состоял, распался. Мне же стало интересно заниматься более музыкальным стилем, где расклады по голосам, полифония, первые попытки сделать русский soul и такую фирновую музыку. И так я встретил Матвея Аничкина и начал работать в группе «Тет-а-тет». Эта группа просуществовала лет 5-6, собирая концертные залы, но сегодняшней молодёжи название этой группы вряд ли скажет о чем-либо.

Многие меня узнали по музыкальному шоу «Фабрика Звезд». Однажды мой преподаватель по вокалу, просто мой учитель по жизни, гениальный Владимир Коробка сказал: «Не хочешь пойти на «Фабрику звёзд»? Честно говоря, я сначала отреагировал отрицательно, потому что не очень доверял этому. А позже узнал, что продюсером будет Макс Фадеев, и меня это очень заинтересовало, потому что он — личность выдающаяся. Честно говоря, я просто пошёл и решил проверить себя, возьмут меня или нет. Прошел кастинг, а потом мне поступил звонок, на том конце провода сказали, что меня ждут на финальном туре. Это стало большим толчком в моей сольной карьере.

К слову, я не из богатой семьи, и денег на продвижение тогда в шоу-бизнесе у меня не было. Это сейчас можно в какой-нибудь социальной сети выложить трек и случайно на следующий день оказаться любимчиком всей молодежи. В то время такого не было, были другие схемы. Я два раза оказывался любимчиком молодёжи через хип-хоп группы, без каких-либо клипов и промо.

Сейчас нахожусь на какой-то определенной точки измерения, могу оглянуться назад, и понять, что я не шёл по головам и не платил деньги за эфиры и никому подножки не делал, и создавал музыку, и она мудрела вместе со мной, моим развитием. И сейчас я достиг такого уровня, что есть поп-проект и есть духовный проект с отцом Серафимом — Metamorfosi.

«Фабрика» для меня — целый мексиканский сериал: ссоры, скандалы, драки, любовь и тепло и дружба. Все вместе. Я вспоминаю все очень душевно. При этом меня не захлестнула волна славы, как некоторых. Тщеславие, я думаю, есть у каждого человека, просто люди делятся на две категории: те, кто это признает, и те, кто отрицает.

Хит, по которому меня начали узнавать, пожалуй, «Вова-чума». Это было 15 или 16 лет назад, а потом уже создавались более лиричные «Сделай шаг» и «Так не бывает». Сейчас, думаю, что люди, которые наблюдают, они замечают изменения. Теперь я другой, взрослый мужчина, а не веселый парень из «Фабрики».

Но, оглянувшись назад, я ни о чем не жалею, не стал бы ничего менять. Нет ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я никогда ничего не скрывал в своей жизни, всегда был открыт. Но покорить сердца слушателей было трудно. Трудно и интересно. Сейчас, когда молодые артисты говорят «у тебя другой статус, к тебе по-другому относятся», я улыбаюсь, потому что действительно уже не помню, когда был на их месте. Тогда было труднее получить любовь слушателей, потому что основная известность шла из тв и радио, сейчас, благодаря Интернет, ты можешь вообще не выступая прославиться.

Зато раньше, помню, как приезжал домой, а моя мама — радушная грузинка, на кухне с девчонками болтает. Оказывается, это — мои поклонницы, которые караулили меня в подъезде, ну, мама их и пустила. И так было неоднократно.

Если говорить о сегодняшнем творчестве, то сейчас я работаю над песнями, и через какое-то время выйдет альбом. Например, недавно вышел мой новый трек «LUNA» совместно с Ликой Стар.

Если вы хотите стать уверенным в себе и добиться поставленной цели, главное — не переборщить с самоуверенностью, но при этом верить в себя. Добиваться цели — это целая наука. Конечно, здесь важна ответственность, в первую очередь, перед собой. Просто верить, и идти вперёд, несмотря не на что. Независимо от того, насколько медленно ты двигаешься на выбранном пути. Не размениваться по пустякам.