Пьер Ришар: От «папаши» до дедули

16 августа знаменитому актеру исполняется 85 лет.

Он бодр, счастлив и весьма деятелен — бизнес, съемки, репетиции в театре, вечерний бокал вина собственного производства в компании жены, выходные с внуками… При этом артист постоянно разъезжает по миру — вот, к примеру, в июле в Ессентуках вместе с обычными курортниками стоял в очереди за целебной минеральной водой. Звезда «Игрушки», «Папаш» и «Беглецов» теперь совсем седой, но сохранил подтянутую фигуру и такое же, как в молодости, жизнелюбие.

Истина в вине

Если вы спросите, что французская звезда забыла в Ессентуках, то тут все просто: Пьер приезжал на кинофестиваль «Хрустальный источник», чтобы получить приз «За высокое служение искусству». Принимая поздравления с грядущим юбилеем, он пояснил, что после сорока лет широко не празднует дни рождения: ни к чему, мол, эти пиршества, отмечать нечего. 16 августа за семейным столом по традиции соберутся лишь его родные. Родные настаивали на шикарном празднике, но артист шумихи не захотел.

Живет актер в Париже, в двухэтажном доме с крышей-верандой, а отдыхает на юге Франции, где у него поместье и 20 гектаров собственных виноградников на побережье Средиземного моря. У Ришара собственная марка вина — его, кстати, можно приобрести и в нашей стране по цене от 500 рублей и до бесконечности за бутылку. Сам он, кстати, предпочитает розовое вино. Об этом он рассказал в ресторане города Ессентуки, когда заказывал борщ — его любимое блюдо русской кухни.

Ну, а пропустить бокальчик розового Ришар предпочитает в компании супруги Сейлы, которая моложе актера почти на 30 лет. Юбиляр называют жену «моя бразильянка». Сейла — известная в прошлом бразильская топ-модель, последние 23 года своей жизни посвятившая знаменитому мужу. Муж, разумеется, души в ней не чает: «Моя бразильянка остро переживает за меня, так как ей небезразлично, что происходит со мной и вокруг моей персоны. Возможно, что именно этим она захватила меня абсолютно. Если она пытается защитить, то подобна урагану. В своих привязанностях мы постоянны». Ришар также любит подчеркивать, что жена ему досталась «рукастая», а вот он сам даже кран починить не может — бытовые вопросы за него решают специально обученные люди.

«Надо больше смеяться!»

А первая жена француза Даниэль Минаццоли, которой сейчас 77 лет, была балериной парижской Гранд-опера: именно она родила «высокому блондину» двоих сыновей. Оливье и Кристоф стали музыкантами — саксофонистом и контрабасистом. У юбиляра с детьми очень близкие отношения, он не пропускает концертов сыновей и часто с ними созванивается. А шестеро внуков артиста называют его супругу Сейлу бабушкой. У Сейлы нет собственных детей, и она счастлива дарить свою заботу и любовь сыновьям и внукам мужа. Ришар любит рассказывать, что со стороны никто никогда не заподозрит, что Сейла не родная бабушка его внукам: настолько они тепло относятся друг к другу. Кстати, электронные послания от многочисленных поклонников из России Ришар читает с помощью старшей внучки, выбравшей профессию переводчика.

Когда Пьеру Ришару отвешивают очередной комплимент о том, что он выглядит гораздо моложе своих лет, он говорит, что это все благодаря генам. «Моя мама в 80 лет ездила на спортивном автомобиле — я унаследовал от нее любовь к жизни. Матушка и на шпагат могла сесть, когда ей было уже 90. Другой вопрос, что этому нельзя научить: можно нанять тренера по гимнастике, но невозможно научить видеть красоту в рассвете или в закате. Это или восторгает, или нет!» — раскрывает свой секрет молодости Ришар, который, кстати, до сих пор гоняет по Парижу на мотоцикле.

Кроме того, среди своих полезных и необходимых для гибкости ума привычек он называет ежедневное чтение книг и веселый нрав: «Надо побольше смеяться».