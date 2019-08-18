Как Бритни Спирс пытается вернуться к нормальной жизни после выхода из психиатрической клиники

Звезда нулевых отменила все выступления, запланированные на 2019 год, в том числе 32 концерта в казино Лас-Вегаса. Сейчас она занимается своим здоровьем и, кажется, всерьез настроена вновь привести свою жизнь в порядок.

Папа строгих правил

Бритни Спирс и раньше периодически попадала в клинику: когда-то ее лечили от алкогольной зависимости и пытались отучить от других запрещенных веществ, а потом начались проблемы с психикой. Еще 10 лет назад суд Лос-Анджелеса признал певицу временно недееспособной и назначил опекуном ее отца Джеймса Спирса.

И вот только сейчас Бритни обратилась в суд, чтобы снять папину опеку. Однако суд отклонил ходатайство звезды и назначил независимую психиатрическую экспертизу — следующее заседание состоится 18 сентября. К этой дате теперь певица усиленно готовится. В клинике ей приходилось пачками есть новые препараты от расстройства психики — прежние таблетки перестали помогать. Новый стресс, по слухам, спровоцировали две тяжелейшие операции на кишечнике, которые были проведены отцу и опекуну певицы, — он до сих пор полностью не восстановил здоровье. А по другим данным, отец сам поместил Бритни на лечение, чтобы «привести в порядок ее голову». Знакомый певицы рассказывает: «У нее постоянно скакало настроение: то смеется, то плачет, ничего не хочет делать…» Вот это психическое расстройство и лечили в клинике.

Лечится в дорогущем медучреждении Бритни Спирс на деньги, которые заработала еще в эпоху своей небывалой популярности, — ее состояние оценивается в $200 миллионов. Но официально распоряжается деньгами певицы ее опекун, без согласия которого она даже замуж не может выйти. Кстати, из-за мужчин и начались ее самые серьезные проблемы с психикой: первый срыв случился после развода, а потом понеслось по наклонной…

А ведь до замужества Спирс 4 года крутила роман с Джастином Тимберлейком, но певец решил закончить их отношения. Потом она два года была замужем за танцором Кевином Федерлайном, родила от него двоих сыновей, развелась, встречалась со своим менеджером Джейсоном Травиком, адвокатом Дэвидом Лукадо, продюсером Чарли Эберсолом и другими парнями…

И вот теперь рядом с ней оказался небогатый, но очень красивый тренер по фитнесу Сэм Асгари, который старается беречь хрупкую психику певицы.

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«Спасибо богу за йогу»

Сэм уже третий год терпеливо сносит все перепады настроения Бритни: парень на 12 лет моложе певицы, что не мешает ему быть преданным другом не только для нее, но и для ее сыновей.

Поначалу близкие Спирс воспринимали Сэма скептически: «Какой тренер по фитнесу в Лос-Анджелесе не хочет стать актером или моделью? Нам кажется, он почувствовал, как сильно Бритни не хватает мужского внимания, и увидел в этом свой шанс на славу или хотя бы трудоустройство. Начал слать ей цветы и осыпать комплиментами. А Бритни после полутора лет одиночества купилась бы и на меньшее. Она от него без ума и не хочет никого слушать…» Однако этот парнишка окружил Бритни такой любовью, что мать и отец певицы сдались, но последний пока не разрешил дочери выйти замуж за Сэма официально.

Интересно, что ежемесячно Спирс платит экс-мужу алименты — около $60 тыс. Кевин Федерлайн говорит, что уже не может зарабатывать достаточно средств на содержание детей, ну а Бритни возмущается тем, что ее бывший содержит всех своих детей (а их у него, включая детей от Спирс, шестеро) на ее деньги. Сыновья Кевина и Бритни по решению суда должны жить с отцом, а с матерью лишь встречаться. Но по факту сейчас 14-летний Шон Престон и 13-летний Джейден Джеймс проводят больше времени с матерью и ее новым ухажером. Рядом с сыновьями Бритни смеется и чувствует себя беззаботной, о таких же ощущениях она говорит, когда описывает отношения с Сэмом.

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Этим летом Спирс нашла еще одно занятие, которое ее исцеляет.

«Все, что я могу сказать, это спасибо богу за йогу… Я занимаюсь горячей йогой уже четыре недели, и мне это очень нравится — это как ходить по магазинам. Я хочу вернуться! Я чувствую себя очищенной, и уже после первой недели я почувствовала себя сильнее…» — описывает свое новое настроение Бритни.

Горячая йога — это комплекс упражнений, который выполняется в нагретом помещении (38 — 40 °С) при определенной влажности (40 — 50%). Если совершенствование Бритни Спирс будет продолжаться в таком духе, то, возможно, через пару лет мы увидим ее с новым шоу в Москве…