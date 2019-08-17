Как звезды проводят законный отпуск в преддверии нового телесезона

Малахов, например, отдыхает во Франции, а Кудрявцева – в Сингапуре.

Елена Летучая на каникулах в Греции не прочь опрокинуть бокальчик шампанского в обнимку с жирафом. Правда, ненастоящим.

Иван Ургант, оказывается, любит не только баскетбол — ведущий был замечен на базе велокоманды «Астана» в Ницце. Иван Андреевич даже форму и шлем примерил — ну вылитый Мигель Индурайн!

Иногда в Инстаграм и зайти стыдно — все сплошь в идеальной форме! Вот Регина Тодоренко всего полгода назад выписалась из роддома, а уже бравирует прессом на острове Крит. «Из отпуска я привезла дополнительные бока», — пишет кокетка.

Выйдя из декретного отпуска в четвертый раз, ведущая «Доброго утра» Анастасия Трегубова продемонстрировала на отдыхе идеальную фигуру. Ее секретное упражнение — вакуум живота. Надо выпить натощак два глотка теплой воды, сделать вдох и полный выдох, после чего втянуть живот на десять секунд. Так повторить 10 раз.

На самом деле Андрей Малахов не очень-то хотел засветиться на пляжной вечеринке во французском Сен-Тропе. Но загадочная Екатерина (кстати, мать четверых детей), на день рождения которой Малахов и летал, сдала телезнаменитость.

Лера Кудрявцева День ВДВ встречала в Сингапуре. Без тельняшки фото получилось очень даже праздничным.

За Екатериной Андреевой сложно уследить: то зарывается в песок на Бали (фото внизу), то бороздит морские просторы в Испании (вверху). Ведущая всем рекомендует йогу под водой: «Открывает новые горизонты дыхания».