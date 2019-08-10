Врач-инфекционист: «Люди, которые были в тесном контакте с Аллой Вербер, находятся в группе риска»

По словам врача, Аллу Константиновну спасти уже было невозможно.

Родственники Аллы Вербер в субботу, 10 августа, назвали точный диагноз, который стал причиной смерти фэшн-директора ЦУМа. Менингококковый сепсис. Что это значит? Как можно заболеть и какова вероятность летального исхода? На эти вопросы портала Teleprogramma.pro ответил кандидат медицинских наук, директор «НИЦ по Профилактике и Лечению Вирусных Инфекций», врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

Что такое менингококковый сепсис?

По словам собеседника портала Teleprogramma.pro, при менингококковом сепсисе — высокая смертность. Настолько высокая, что по статистике выживаемость близится к нулю. Фактически, у Аллы Вербер не было шансов даже при безупречных действиях врачей.

«Сейчас это известная проблема: появился новый штамм менингокока — W135. Наиболее уязвимы к нему дети в возрасте от года до шести лет, но подростки и взрослые также могут болеть. Долгое время бактерия может оставаться недиагностированной и проявляться лишь легким насморкам. Долгое время может жить в неактивном состоянии в верхних дыхательных путях и выявляться только при прицельном обследовании.

При определенных обстоятельствах бактерия становится активной и вызывает поражение центральной нервной системы и вызывает тяжелый бактериальный менингит с высокой летальностью.

При менингококковом сепсисе возбудитель уже активно распространяется в крови. Это самая тяжелая форма менингококковой инфекции. Что касается проявлений, то могут быть высыпания на коже, но могут быть и нетипичные проявления — неврологические изменения, но не во всех случаях. При молниеносном течении болезни (которая, возможно, и была у Аллы Вербер), минующая многие стадии и менингококковый сепсис развивается быстро. Яркая картина не успевает раскрыться. Этим он и опасен — нет предыстории. Менингококковая инфекция относится к числу коварных, помимо менингита развивается поражение внутренних органов. Выживаемость при таком течении заболевания стремиться к нулю», — прокомментировал Георгий Викулов.

Ослабленный организм после лечения онкологии мог способствовать распространению болезни

Близкие друзья Аллы Константиновны рассказывали, что восемь лет назад у нее был диагностирован рак крови. От этого же заболевания умер ее отец. Вербер прошла длинный путь лечения и за пять лет смогла добиться устойчивой ремиссии. Правда, многочисленные химиотерапии подорвали здоровье фэшн-директора — в этому году она перенесла пневмонию на ногах.

«Возбудители вырабатывают устойчивость, находят возможности ускользать от иммунитета. Если речь идет об онкологических заболеваниях, то любая химиотерапия неизбежно сопровождается подавлением иммунитета. Я не могу комментировать случай с Вербер, потому что я не знаю историю болезни. В общем могу сказать, что человек уязвим к вирусным, грибковым и другим возбудителям», — продолжает директор «НИЦ по Профилактике и Лечению Вирусных Инфекций».

Родственникам Аллы Вербер стоит сдать анализы

Стоит понимать, что менингококковый сепсис — не просто коварное и смертельно опасное, но еще и заразное заболевание. Люди, которые были в тесном контакте с Аллой Константиновной сейчас находятся в группе риска.

«Если был тесный контакт с заболевшей, то стоит провериться. Чаще всего заболевание передается воздушно-капельными путем: от взрослого к взрослому, от взрослого к детям.

Лечение помогает при незапущенных стадиях и формах, когда нет необратимых повреждений головного мозга. Оно было разработано еще в советское время и включает в себя длительный прием антибиотиков, иммуноглобулина. При далеко запущенных стадиях или, когда помимо менингококка, встречается еще несколько возбудителей, то сложно помочь.

Однако существует вакцинация от менингококковой инфекции. Она уже доступна в нашей стране, но активно не используется из-за влияния антипрививочного движения в России. Пока доступ к вакцинам, которые не входят в обязательный перечень, достаточно ограничен», — объяснил кандидат медицинских наук.

Напомним, состояние Аллы Вербер ухудшилось 5 августа, когда она отдыхала с семьей в Италии. Ее доставили в больницу города Форте-Дей-Марми. На помощь к итальянским врачам прилетела бригада медиков из Израиля. Помочь они не смогли — 6 августа Алла Константиновна умерла. Она будет похоронена 14 августа в канадском городе Торонто.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования семье Аллы Вербер.