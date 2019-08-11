Пугачева, Киркоров, Бузова и другие звёзды в молодости и сейчас

Только на первый взгляд кажется, что знаменитости не меняются. Просто мы забыли, как они выглядели раньше...

Когда звезды мелькают на экране телевизоров и в ленте Instagram почти каждый день, кажется, что они совсем не меняются. На самом деле Ксения Бородина когда-то была полненькой, а Анфиса Чехова — худышкой. Певица Ольга Бузова была платиновой блондинкой, да и вообще не пела. Портал Teleprogramma.pro решил вспомнить, как знаменитости выглядели раньше. Смотрите нашу фотоподборку.

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева долгие годы придерживается одного имиджа — пышные прически, минимум макияжа и широкие платья, напоминающие балахоны. Но разница в 30 с лишним лет все же очевидна.

Филипп Киркоров

Кажется, что певец Филипп Киркоров всегда был с густой шевелюрой. Длина, конечно, менялась, но густые волосы считаются фишкой короля российской эстрады. Но так было не всегда! Когда-то и Филипп Бедросович стригся «под Бондарчука».

Максим Галкин

Звезда юмориста Максима Галкина зажглась в 2001 году, тогда он исполнил песню «Будь или не будь» в дуэте со своей будущей женой Аллой Пугачевой. Спустя 18 лет перед нами уже не 25-летний юноша, а состоявшийся отец семейства. Как вам преображение?

Кристина Орбакайте

Помните такую Кристину на заре ее певческой карьеры? Кажется, что она хотела походить на кудрявую маму (Аллу Пугачеву. — Прим. ред.) и прибавила себе пару десятков лишних годов такой прической и макияжем. Сейчас Кристина Орбакайте с безукоризненной укладкой и в элегантном платье — настоящая дама из высшего света.

Лолита Милявская

Певица Лолита за последние 20 лет заметно изменилась — поправилась и отрастила длинные волосы. Но некоторые вещи остаются неизменными: музыкальные награды в руках и любовь к красному цвету.

Федор Бондарчук

Когда-то у режиссера Федора Бондарчука на голове росли волосы. Это фото — доказательство факта, хотя Федор Сергеевич и брился «под ноль». Согласитесь, без фото под кодовым названием «сейчас» Бондарчука узнать практически нереально. Прям квест!

Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов попал в мир телевидения 27 лет назад, но мы помним его с 2001 года, когда он появился в программе «Большая стирка». Да-да, эта программа существовала год. На смену ей пришло шоу «Пять вечеров», и лишь в 2017 году Андрей Николаевич стал ведущим программы «Пусть говорят». На фото слева — Малахов времен «Большой стирки» на Первом канале. На фото справа — времен «Прямого эфира» на телеканале «Россия».

Анфиса Чехова

Анфису Чехову зрители запомнили по программе «Секс с Анфисой Чеховой» на канале ТНТ. В 2004 году, когда шоу вышло в эфир, с экрана нам улыбалась красотка с пышными формами. А это фото сделано еще раньше — юная Чехова только начинала делать первые шаги на телевидении и была стройной, как тростинка.

Ольга Бузова

В 2004 году никому не известная Ольга Бузова пришла на проект «Дом-2». Помните, как она выглядела? Белые волосы с секущимися кончиками, сильно выщипанные брови и обилие бижутерии. Прошло 15 лет и Ольгу не узнать. Сейчас это стильная певица и телеведущая при полном параде.

Ксения Собчак

Ксения Собчак стала известна широкой общественности, как и Ольга Бузова, благодаря проекту «Дом-2». Первый опыт оказался успешным — 23-летняя Ксения стала частой гостьей на телевидении. Она вела такие шоу, как «Блондинка в шоколаде» и «Последний герой» (шестой сезон шоу. — Прим. ред.), а потом Ксения Анатольевна полезла в политику… Как считаете, эта вылазка отразилась на лице?

Ксения Бородина

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина долгие годы вела борьбу с лишним весам. Если в 2004 году она была просто аппетитной, то в 2009-м — после того, как родила дочь Марусю — стала довольно полной. Судя по этому поводу, годы борьбы с лишним весом увенчались успехом.

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