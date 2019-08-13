Альфред Хичкок всю жизнь страдал от своих страхов 

13 августа – день рождения короля триллеров, американского кинорежиссера Альфреда Хичкока.

Если вы видели фильмы Хичкока, то хорошо помните: напряжение не отпускает зрителя до самого конца. О страхах и фобиях режиссер знал не понаслышке: он сам всю жизнь от них страдал. Его считали странным, психически больным, – ведь об этом буквально кричало все его поведение, все поступки.

Он очень боялся полиции

При этом Хичкок никогда не нарушал закон, так что повода для подобных страхов у него не было. Зато было воспоминание из далекого детства. Семья Хичкока была очень религиозной, отец требовал от мальчика безоговорочного послушания и строго наказывал за малейшую провинность.

Однажды маленького Альфреда, чем-то провинившегося, отец отправил в полицейский участок, попросив передать записку. В записке он написал, чтобы его сына ненадолго заперли в каком-нибудь помещении – чтобы припугнуть.

Полицейский, недолго думая, завел мальчика в дальнюю комнату и запер. На 10 минут – но этого оказалось достаточно, чтобы в его душе навечно поселился страх перед людьми в форме. Режиссер даже автомобиль никогда не водил – а вдруг случайно нарушит правила и попадет в полицейский участок!

Ожидание наказания – страшнее, чем само наказание

Эту истину Хичкок тоже усвоил в детстве. Он посещал иезуитский колледж, где частенько наказывали розгами. При этом провинившийся мог сам назначить дату наказания – в течение ближайшей недели. Все дети, страшась кары, отодвигали момент наказания до последнего, так и жили в страхе всю неделю.

Это стало уроком, который Хичкок впоследствии использовал в своих фильмах: как можно дольше тянуть с развязкой, чтобы дать зрителю «насладиться» страхом ожидания.

Испытывал страх перед куриными яйцами

За всю жизнь Хичкок ни разу не попробовал яйцо – этот продукт вызывал у него неподдельный ужас. Он был убежден: белый овальный предмет без отверстий – это страшно! Вид текущего желтка вызывал у него гораздо большее отвращение, чем потоки крови.

Тайным обжорством пытал ся спастись от одиночества и страха

В строгом иезуитском колледже нельзя было даже мечтать о сладостях и других вкусностях – все было очень умеренно, правильно и ограниченно. Став взрослым, Хичкок «пустился во все тяжкие» — принялся уплетать в огромных количествах жареную рыбу, бекон и шоколад.

Конечно, очень быстро он прибавил в весе. Но это не смущало режиссера – он говорил, что прячется от суровой действительности за этой «броней из жира».

Как Хичкок прятал от всех концовку своего фильма

Снимая триллер «Психо», Хичкок заставил всех, кто работал на съемочной площадке, подписать согласие на неразглашение содержания фильма. Он очень хотел, чтобы зритель не догадывался о развязке до последнего момента.

Более того – Хичкок попытался скупить весь тираж романа, по которому снимал фильм. С той же целью – чтобы никто не знал, чем все закончится.

Дарил странные подарки

Даже близкие друзья порой приходили в недоумение от поведения режиссера. Например, он мог подарить человеку, живущему в крошечной комнате, громадный шкаф или гигантский диван. Однажды он передал в подарок актрисе, не переносившей запах рыбы, 400 штук копченых селедок. Что им двигало? Может, хотел «насолить»?

Другую актрису он пригласил на ужин в ресторан – и та едва не лишилась чувств, увидев, что все блюда на столе – омерзительного голубого цвета.

Еще одна актриса стала «счастливой» обладательницей двух тонн первосортного угля, подаренного Хичкоком, — при этом ему было хорошо известно, что она жила в квартире с центральным отоплением.

Однажды, как рассказывали очевидцы, Хичкок устроил званый ужин. Одному из гостей он заранее объявил, что это будет костюмированный бал. Бедняга явился в костюме турецкого султана – и почувствовал себя очень неловко в компании людей, одетых в смокинги и фраки.

Не жалел ради эффектного кадра даже собственную дочь

По сюжету, герои одного из его фильмов долгое время прикованы друг к другу наручниками и не могут освободиться. Когда съемки сцены были окончены и актеры уже мечтали, наконец, избавиться от опостылевших наручников, Хичкок спокойно заявил, что потерял ключ. Взбешенным актерам пришлось провести скованными весь день, и только тогда режиссер их освободил, признавшись, что пошутил. Такое вот странное чувство юмора.

Когда дети, снимавшиеся в фильме, не хотели подниматься на колесе обозрения на самую верхнюю точку, Хичкок, не задумываясь, притащил на площадку собственную дочь и заставил ее залезть в кабинку и подняться наверх. А ведь девочка страдала боязнью высоты!

Предсказал свою смерть

И самый впечатляющий момент – король ужасов сумел предсказать собственную смерть. В 1979 году, получив кинематографическую награду за свой фильм, он сказал друзьям: «Наверное, я скоро умру». При этом режиссер был весел, шутил и смеялся.

А через год 80-летнего режиссера не стало. Его жизнь унесла почечная недостаточность.

Специалисты убеждены: Альфред Хичкок страдал от серьезного психического расстройства. Но, вероятно, именно эти отклонения от нормы и сделали его великим режиссером, мастером фильмов ужасов.

Среди самых известных фильмов Хичкока – «Веревка», «Незнакомцы в поезде», «Психо», «Птицы», «Окно во двор», «Семейный заговор»… Всего же он создал 55 полнометражных фильмов, а еще – 21 телефильм, вошедший в серию «Альфред Хичкок представляет».

А вы любите фильмы ужасов?