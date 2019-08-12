«В бой идут одни «старики»: как сложились судьбы актеров популярного фильма

12 августа исполняется 45 лет со дня выхода на экраны военного фильма Леонида Быкова «В бой идут одни «старики».

Как сложились судьбы актеров одного из самых пронзительных фильмов о войне? Чем они занимались все эти годы – конечно, те, кто остался жив?

Маэстро – Леонид Быков – погиб в аварии

С детства Леонида манило небо. Он мечтал летать, не видел себя никем другим – только летчиком. И в 1943 году, находясь в эвакуации, 15-летний парень попытался поступить в летную школу, прибавив себе 3 года. Но его «раскусили» и отправили домой – пусть подрастет.

И вторая попытка стать летчиком, впрочем, тоже не удалась. Однако мечта осталась. И в какой-то мере Быков исполнил ее, поставив фильм о военных летчиках и сыграв там главную роль – командира эскадрильи по прозвищу «Маэстро». Сценарий фильма долго не одобряли «наверху» — он казался недостаточно «героическим». Но на первом просмотре присутствующий в зале маршал авиации Александр Покрышкин плакал, не скрывая слез…

У Быкова были грандиозные планы – он уже мечтал о новых фильмах. Но 11 апреля 1979 его жизнь оборвалась в автокатастрофе. Ему было всего 50 лет. На похоронах, как он и просил, «поющая эскадрилья» исполнила «Смуглянку».

Макарыч – Алексей Смирнов – ушел вслед за другом

Комедийного актера, «тунеядца Федю» из «Операции «Ы»…» долго не хотели утверждать на роль механика Макарыча. Но Быков его отстоял. Потом Алексей Смирнов говорил: «Как жаль, что я так поздно встретил своего режиссера…»

Они накрепко подружились. Мало кто знал о боевых заслугах фронтовика Смирнова – он был очень скромным человеком. И все принимал близко к сердцу – как и Быков. Глядя на крупного, неуклюжего Смирнова, невозможно было предположить, какая тонкая душа скрывается у него внутри. Он жил с больной старенькой мамой и трогательно ухаживал за ней.

больше по теме Как Высоцкий опекал Абдулова, а Смирнов не смог пережить смерть БыковаАртисты — такие же люди, как все остальные. Они тоже любят, ненавидят, дружат… Только у многих талантливых артистов все эти чувства проявляются, порой, необычайно ярко — потому что личности необыкновенные.

А вот за женщинами ухаживать не умел – стеснялся. Детей после контузии у него быть не могло. Смирнов часто навещал детдомовских ребят и хотел усыновить одного из них – Ваню, но ему не давали на это разрешения.

Узнав о гибели своего друга, Леонида Быкова, Алексей Смирнов ушел из жизни вслед за ним, 7 мая – не выдержало сердце. А еще через 13 лет покончил с собой детдомовец Ваня – он не мог смириться с тем, что большого и доброго человека, которого он в душе называл папой, больше нет.

Смуглянка – Сергей Подгорный – водка и другие несчастья

Подтянутый сероглазый летчик по прозвищу Смуглянка – первая заметная роль Сергея Подгорного. Он попал на съемочную площадку 19-летним пареньком, а после выхода фильма мгновенно стал звездой. Быков относился к нему очень хорошо – любил Сергея за щедрость, душевную широту и доброту.

«В бой идут одни «старики» дали ему хороший старт – его стали приглашать и в другие фильмы. Сергей женился, родился сын… Но в какой-то момент в его жизни наступила черная полоса. Он очень тяжело пережил смерть Быкова – своего друга и учителя. Начал пить – и уже не мог остановиться. Семья уехала от него в другой город.

Он женился второй раз, воспитывал дочь, но все равно пил. В 90-х, когда для артистов не было работы, занимался столярным делом, делал ремонты. В 2008 году случилась беда – Подгорный попал под поезд и остался инвалидом. А в 2011 году он умер от острой сердечной недостаточности.

Кузнечик – Сергей Иванов – снимал фильмы об исторических замках

Невероятно обаятельный Сергей Иванов в роли Кузнечика очень полюбился зрителям – за ним толпами ходили поклонники, и, конечно же, поклонницы. Он был из семьи киевских интеллигентов: отец – известный поэт, дедушка – ученый.

После «В бой идут одни «старики» Иванов сыграл Лариосика в фильме «Дни Турбиных», были и другие роли, но не такие заметные.

Затем пришли 90-е. А с ними – невостребованность и ощущение ненужности. После двух неудачных браков и запоев жизнь, казалось, изменилась: пришла настоящая любовь. Жена Лариса родила ему дочь Машу, Сергей души не чаял в семье. Кино почти не снимали, и он решил заняться телевидением, начал делать цикл передач об истории Украины, о старинных замках.

Все стало налаживаться – были получены деньги от спонсоров на новые передачи. А сердце подвело – в январе 2000 года остановилось.

Ромео – Рустам Сагдуллаев – успешный артист и счастливый семьянин

Узбекский актер Рустам Сагдуллаев с детства мечтал о театре, любил, подражая Георгию Милляру, играть Бабу-Ягу и Кащея Бессмертного в любительских спектаклях. Быкову его «сосватал» Родион Нахапетов, и молодой актер очень понравился режиссеру.

Правда, сам Рустам, увидев часть материала, пришел в отчаяние: он показался сам себе ужасно неуклюжим и грубым «бабаем» рядом с хрупкой и воздушной Евгенией Симоновой. Просил даже Быкова взять на эту роль другого актера – но Быков сказал, что скорее он заменит Симонову, и Сагдуллаеву пришлось смириться.

Рустам, как и его герой, полюбил русскую девушку. С Мариной они прожили уже больше 40 лет, вырастили дочь и сына, и по сей день живут душа в душу. Сагдуллаев много снимался и сам снимал фильмы, продолжает много работать и сегодня.

Скворцов – Владимир Талашко – поддерживает девиз «Слава Украине!»

Старшего лейтенанта Скворцова, старавшегося победить свой страх высоты, сыграл украинский актер Владимир Талашко. Он прославился не только работой в фильме Быкова, но и множеством других ролей. Например, трудно забыть его неистового моряка-гарпунера Неда Ленда в фильме «Капитан Немо».

И все же «В бой идут одни «старики», история «поющей эскадрильи», на всю жизнь осталась для него главной. В 90-х годах Талашко создал благотворительный фонд имени Леонида Быкова – с целью помогать пожилым и больным актерам. Правда, потом дочь Быкова настояла на закрытии фонда. Непонятно, почему – Талашко руководил фондом абсолютно бескорыстно.

События 2014 года стали для Талашко «водоразделом»: он открыто заявил о своей поддержке операции на Донбассе и украинских властей. Сегодня он не бывает в России, но иногда снимается на украинском телевидении. В социальном ролике сыграл ветерана войны, напутствующего внука, уходящего карателем на Донбасс.

Капитан Молчанова – Ольга Матешко – жила в Америке и снималась в сериалах

Ольга Матешко сыграла в фильме военную летчицу. Эта роль не была для актрисы дебютной, да и потом она много снималась. И все же капитан Молчанова – самая яркая ее работа в кино.

После смерти мужа (в 1990-м он умер от болезни, вызванной высокой дозой облучения, полученной на Чернобыльской АЭС) Ольга Матешко перебралась в США. Некоторое время работала там на телевидении. В 2000-х актриса снялась в нескольких фильмах своего сына-режиссера. Из последних ее работ можно отметить роль в сериале «Гвардия-2» 2017 года.

Маша – Евгения Симонова

Юная робкая девушка, едва переставшая играть в куклы и сразу оказавшаяся в аду страшной войны, — такой получилась Маша у 18-летней второкурсницы театрального училища Евгении Симоновой.

Сейчас Евгения Павловна – народная артистка России, на ее счету множество интересных ролей, но Леонида Быкова она до сих пор считает своим крестным отцом в кино, всегда повторяя: «Он один из самых светлых, прекрасных и талантливейших людей, которых я встречала в жизни».

А кто вам запомнился больше всех из легендарного фильма «В бой идут одни «старики»? И как вы считаете – нужно ли было делать фильм цветным? Например, Владимир Талашко был этим возмущен – он утверждал, что «раскрашивание» фильма противоречит самой идее Быкова.