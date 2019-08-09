Слезы и море цветов: как Москва проводила Вилли Токарева в последний путь

Из именитых коллег попрощаться с музыкантом пришли только Михаил Шуфутинский и Стас Намин. Возможно, это связано с плохой погодой.

Церемония прощания с шансонье Вилли Токаревым прошла в Москве в его любимом храме Святителя Николая в Котельках. Вилли Иванович очень часто здесь бывал, так как жил в нескольких минутах ходьбы – в знаменитой высотке на Котельнической набережной.

Прощание должно было начаться в девять утра, но запускать собравшихся на территорию храма начали только спустя сорок минут. К большому сожалению близких артиста, проститься с ним пришло намного меньше людей, чем ожидалось. Возможно, это связано с непогодой и объявленным штормовым предупреждением в Москве.

Выразить соболезнования семье музыканта и попрощаться с ним приехали коллеги: Михаил Шуфутинский, Стас Намин, Александр Раппопорт, Леонид Гальперин, Владимир Михайлов, Сергей Крылов, Жека, политик Сергей Бабурин и другие. Так же было два-три десятка поклонников с цветами и плакатами и более полусотни журналистов. Во дворе храма звучали главные хиты музыканта и были выставлены венки от друзей, а также от Театра Стаса Намина и фонда имени Михаила Евдокимова.

«Для всех нас смерть Вилли — огромная потеря. Никто даже представить не мог, что он был настолько тяжело болен. Он никогда не жаловался, потому не хотел никого отягощать своими проблемами, — поделился Михаил Шуфутинский. – Вилли Токарев являлся символом целого поколения, первым вестником свободы, приехавшим в Россию из далекой Америки. Это действительно святой человек, никогда в жизни он никого не предал, не подставил, не сподличал. С ним было легко и светло жить и дружить, и тем страшнее с ним расставаться. У нас с Вилли полжизни прошло рядом. Он был первым человеком в Америке, которого я, выпуская свой дебютный альбом, попросил помочь мне, свести с нужными людьми. Мы оба с ним тогда только приехали в Америку и были детьми в чужом детском саду. Помню, он вышел из дома, мы сели на лавочке у его небоскреба, такие же маленькие, как в его знаменитой песне. И он рассказал мне подробно все, не как конкурент конкуренту, а как соотечественник и друг. Хотя мы встретились тогда в первый раз. Сидели, слушали песни друг друга, говорили обо всем… Этот незабываемый день был в 1981 году».

Близкий друг Вилли Токарева – музыкант Владимир Михайлов, также знакомый с ним более 30 лет, признался, что сам узнал о болезни друга всего пару месяцев назад. «Американские врачи обследовали его весной в Нью-Йорке и дали ему тогда всего месяц жизни. Но Вилли прожил на два больше. В июне он прилетел в Москву, и уже здесь ему стало совсем плохо, и его увезли в реанимацию», — рассказал Михайлов.

После того, как американские врачи отказались от дальнейшего лечения (вытянув до этого чуть ли не все средства), Вилли Токарев решил вернуться на родину. В больницу к нему был приглашен священник, которому тяжело больной артист исповедался и приобщился Святых Христовых тайн.

У гроба собрались почти все самые близкие музыканту люди – жена Юлия и их с Вилли Ивановичем дети – 18-летняя Эвелина и 16-летний Милен. Из Санкт-Петербурга приехал старший сын шансонье – 53-летний Антон со своими детьми, внуками Токарева – 30-летней Кристиной и 17-летним Егором. Не было лишь среднего сына – 26-летнего Алекса, живущего в Америке.

В какой-то момент младшие дети вынесли во двор коробку с дисками отца и стали раздавать их присутствующим. Эвелина поблагодарила всех, кто пришел на похороны, и поделилась воспоминаниями об отце: «Я очень папе за все благодарна, рядом с ним каждый день и каждый момент жизни были особенными и счастливыми. Он был легендой и всегда ей останется. Моя любимая папина песня «Журавли».

Перед тем, как закрыть гроб, близкие выстроились в очередь, чтобы последний раз обнять и поцеловать Вилли Ивановича. Из всех членов семьи, особенно сильно плакала на груди отца Эвелина, все время гладила его по голове, повторяя «Папочка». Последней простилась с легендарным шансонье его жена Юлия, она и накрыла его светлым, вышитым золотым орнаментом, покрывалом.

А после того, как гроб занесли в катафалк, вдова подошла к собравшимся со словами благодарности «Низкий поклон вам всем, что пришли проводить в последний путь. Я знаю, что сегодня с Вилли прощаются во всем мире – и в Нью-Йорке, и в Сиднее, и в Израиле. Мы благодарны вам за то, что вы любите его песни. Слушайте их всегда, потому что в этих песнях вы найдете ответы на все вопросы в жизни. Он жил для всех вас!».

Гроб с телом артиста вынесли из храма в 12.10 и проводили продолжительными аплодисментами. Закрытая церемония похорон (только для членов семьи) прошла на одном из старейших кладбищ Москвы – Калитниковском.