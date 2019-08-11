«Семнадцать мгновений весны»: радисткой Кэт могла стать Алферова, а Куравлев пробовался на Гитлера  

11 августа исполняется 46 лет со дня выхода на экраны легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны».

Шел август 1973-го. Происходили странные вещи – 12 вечеров подряд улицы Советского Союза будто вымирали, было зафиксировано резкое снижение потребления воды, однако потребление электроэнергии в эти вечера заметно увеличивалось. Еще более странным казалось то, что за эти вечера не было практически ни одного уличного правонарушения!

Объяснялся феномен просто: в эти 12 вечеров, серия за серией, по телевидению впервые показывали фильм Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Кино о мужественном советском разведчике Штирлице.

Если бы не Андропов…

Юлиан Семенов к тому времени уже несколько лет выпускал политические детективы, которые очень нравились председателю КГБ Юрию Андропову. Именно Андропов и дал добро на экранизацию романа о разведчике Исаеве-Штирлице. Мало того – грозный глава КГБ даже оказал писателю реальную помощь, предоставив доступ к закрытым архивам.

больше по теме Пять лучших фильмов по книгам Юлиана Семёнова Знаменитый советский писатель и журналист Юлиан Семёнов за свою жизнь написал более сотни литературных произведений. Многие из его романов и повестей были экранизированы.

Это было настоящее везение – до Семенова в «святая святых» не допускался ни один посторонний! Стоит ли говорить о том, что у писателя захватило дух от возможности «порыться» в засекреченных документах.

Благодаря Андропову консультантом фильма стал его первый зам – генерал-полковник Семен Цвигун. То есть за достоверность каждого кадра можно было быть спокойным.

Женщина-режиссер? Нет!

Сценарий фильма Юлиан Семенов писал параллельно с книгой и закончил его даже раньше – в 1968 году. В 1970-м начались съемки, и Татьяну Лиознову утвердили режиссером далеко не сразу – ей пришлось побороться. Руководство было уверено: женщине не «потянуть» такую масштабную картину о советском разведчике!

Собирались отдать материал режиссеру-мужчине, и Лиознова была вынуждена вести переговоры с самим Семеновым, убеждать его и всех вокруг — она справится! Справилась.

Штирлицем мог стать «Остап Бендер» — Арчил Гомиашвили

В это трудно поверить, но кандидатуру Вячеслава Тихонова Лиознова утвердила уже перед самым началом съемок. А до него рассматривались такие варианты, как Юрий Соломин, Олег Стриженов, Иннокентий Смоктуновский.

Мало того – всерьез пробовался на Штирлица Арчил Гомиашвили – актер, известный по роли Остапа Бендера в Вякомедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев»! Поговаривали, что Гомиашвили Лиознова хотела снимать из личной симпатии – вроде бы у них даже были близкие отношения в то время. По другой версии, на его кандидатуре настаивал сам Семенов.

В конце концов, Тихонов стал Штирлицем только потому, что был на тот момент свободнее других актеров.

Радисткой Кэт могла стать Алферова

Для «Семнадцати мгновений весны» актеров подбирали долго и тщательно. Ирине Алферовой предлагали сыграть радистку Кэт, но актриса в это время находилась в загранкомандировке. Была в фильме роль и для Фаины Раневской – Лиознова хотела видеть ее в образе фрау Заурих. Раневская отказалась, посчитав роль незначительной.

А Леонид Куравлев успешно прошел пробы на Гитлера. Ему очень подошел этот образ, он даже начал репетировать. А потом… сам отказался. Признался: все его существо просто восстало против образа «антихриста». Гитлером стал немецкий актер Фриц Диц – ему было не привыкать играть фюрера.

А Куравлев стал Айсманом. И ему придумали черную повязку, закрывающую глаз, — для того, чтобы персонаж «оброс историей».

Олег Табаков – настоящий Шелленберг

Шелленберг в исполнении Олега Табакова получился настолько похожим и убедительным, что после выхода фильма на экран актер получил письмо от племянницы Шелленберга из Германии. Незнакомая женщина выражала благодарность и писала о том, что русскому артисту удалось сыграть невероятно похоже: она несколько раз посмотрела «Семнадцать мгновений весны», ведь там был ее «дядя Вальтер»!

Броневой совсем не похож на реального Мюллера

Подбирая актера на роль Мюллера, никто не знал, как выглядит реальный персонаж – фотографию Мюллера найти не удалось. А уже потом стало ясно: Леонид Броневой, воплотивший его образ на экране, внешне совершенно непохож на высокого, худощавого, горбоносого немца. Броневой потом говорил – если бы знал, что настолько непохож, просто отказался бы от роли шефа гестапо.

Как «оживляли» образ Штирлица

Согласитесь, ведь «Семнадцать мгновений весны» — совсем не боевик. Там довольно мало движения, почти нет активных сцен – все больше разговоры, взгляды, игра нервов.

Роль Штирлица, если разобраться, очень сложная. Как раскрыть характер героя, который только и делает, что думает и анализирует? Лиознова придумала дополнить образ Штирлица разными житейскими подробностями, мелочами.

А вот неожиданно пришедший на площадку и положивший голову в ладонь Тихонова пес – не придумка. Так получилось на самом деле, и случайный момент решили оставить – в нем Штирлиц выглядит таким живым и человечным!

А Броневой, играя Мюллера, то и дело непроизвольно подергивал шеей – на самом деле, ему просто мешал тесноватый костюм. Когда он начал себя контролировать и перестал дергаться, Лиознова попросила его продолжать – это вносило «изюминку».

На съемках фильма ни один ребенок не пострадал

Понятно, что снимать младенцев – это всегда дополнительные сложности. Поэтому сначала для съемок хотели взять куклу. Но вспомните сцену, когда беспомощного ребенка раздевают возле окна, а он барахтается и плачет. Какая кукла смогла бы заменить живое дитя?

Кстати, специально для тех, кого беспокоила судьба настоящего младенца, — никакой жестокости киношники не проявляли, в павильоне в момент съемок сцены было очень тепло. Нужно было, чтобы малыш обязательно заплакал. А он вел себя спокойно и плакать не собирался, чувствуя себя комфортно.

Тогда звукооператор поехал в детскую больницу – специально, чтобы записать звуки детского плача.

Интересно, что ребенка в фильме сыграл не один младенец, а целых шесть. Ведь съемки длились три года, а дети растут очень быстро.

Голос за кадром – «знает больше, чем говорит»

Закадровый голос в фильме принадлежит актеру Ефиму Копеляну. Лиознова «коленопреклоненно» (ее слово) просила Копеляна согласиться на участие в фильме. Копелян приезжал из Ленинграда и, несмотря на то, что только с поезда, всегда являлся в белоснежной рубашке и чисто выбритым.

Голос Копеляна стал настоящей находкой для фильма. Как сказала сама Лиознова, «его голос звучит так, будто он знает больше, чем говорит».

«Семнадцать мгновений весны» — песню мог исполнить М услим Магомаев

Музыку к сериалу «Семнадцать мгновений весны» написал Микаэл Таривердиев. Из 10 песен, созданных им специально к этому фильму, пригодились только две, зато какие! «Мгновения» и «Где-то далеко» в исполнении Иосифа Кобзона стали невероятно популярными композициями.

Правда, сначала Лиознова хотела, чтобы их пел Вадим Мулерман. Но это не позволило сделать телевизионное начальство. Потом пригласили Муслима Магомаева – но его манера исполнения не устроила Лиознову. Она попросила спеть иначе, в другом ключе, но обиженный Магомаев ответил: «Я ни под кого не подстраиваюсь!». Исполнение Кобзона понравилось всем, придраться было не к чему.

Вот уже 46 лет с экранов не сходит этот фильм, причем с 2009 года мы смотрим «Семнадцать мгновений весны» в цвете. Для колоризации использовался труд 600 специалистов из разных стран, и обошлась она в 3000 долларов за каждую минуту экранного времени.

А вам какая версия нравится больше – цветная или черно-белая?