Производитель «Крота» не желает обсуждать иск Бари Алибасова

Сын продюсера рассказал Teleprogramma.pro, ради чего они подали иск к производителю средства для прочистки труб.

Руководитель группы «На-на» Бари Алибасов сообщил журналистам о том, что подал иск к производителю средства для прочистки труб «Крот» — компании «АМС Медиа», а также сети гипермаркетов «Ашан».

Чтобы узнать подробности относительно начавшейся судебной тяжбы, портал Teleprogramma.pro связался с юридическим отделом «АМС Медиа».

«Без комментариев. Комментарии не раздаем. Спасибо вам большое», — сказала нам представитель компании, работающей на рынке с 1996 года.

Мы также позвонили сыну продюсера, Бари Алибасову-младшему, и он, в отличие от юристов «кротопроизводителя», с удовольствием поделился последними новостями.

«Если кого-то и услышат, то Алибасова»

Бари-младший рассказал нам, для чего его отец затеял весь этот процесс. Вопреки мнению злопыхателей, вовсе не ради пиара и даже не ради денег.

«Мы дней пять назад проговаривали с отцом, что иск на производителя «Крота» будет подаваться. При подаче заявления я не присутствовал, но мы с ним это обсуждали, далее он собирался поручить это дело своему адвокату. Это очень необычное дело, и я не думаю, что шансы выиграть его и отсудить 100 миллионов рублей велики. Главное, чего мы хотим добиться – это чтобы благодаря огласке, которую получит судебное разбирательство, Роспотребнадзор внес коррективы в стандарт упаковки и это помогло избежать гибели людей в будущем», — отметил Бари.

Компенсация, которую затребовал его отец, кажется просто астрономической — 100 миллионов рублей. Из них 85 миллионов — за ущерб здоровью, 15 миллионов — за моральный вред.

«Сумма запрашиваемой компенсации выбрана именно такая, чтобы все об этом говорили. Безусловно, производитель заработал на своей упаковке гораздо больше и эта цена справедливая. Если нам вдруг удастся выиграть суд и получить эти деньги, то папа может распределить их между жертвами «Крота» — у нас есть сейчас как минимум три человека, чьи родители умерли, случайно выпив эту жидкость».

По словам бизнесмена, иск был подан именно от Бари Алибасова, а не от нескольких пострадавших семей.

«Обычно люди не решаются даже начать судебное разбирательство по такому делу, потому что здесь очень сложно доказать состав преступления. Потому мы и затеяли самостоятельную судебную тяжбу, ведь если кого-то и услышат, то Алибасова. Сейчас в «Склифе» лежат 16 человек с отравлением химическими веществами – не только «Кротом», но и другими похожими. За год поступает 200-250 пострадавших, и ведь это только одно медучреждение».

Алкоголь — нельзя, котлеты — можно

Мы напомнили Бари-младшему, что некоторые связали отравление его отца с пристрастием к выпивке. Алибасовы эту версию категорически отвергали, отмечая, что в момент поступления в НИИ им. Склифосовского пострадавший был абсолютно трезв. Многих интересует, не пьет ли Алибасов сейчас, во время восстановления?

«Учитывая проблемы с пищеводом, последствия отравления, алкоголь ему, конечно, категорически противопоказан. Он и до этого особо не увлекался, пил только по работе, когда приглашают и неудобно отказываться. А после отравления ему просто нельзя», — сказал сын.

После того, как продюсер отравился химическим средством, у него был серьезно повреждены пищевод и желудок. Врачи опасались, что в дальнейшем в процессе образования рубцов у него может произойти сужение пищевода, из-за чего прием пищи крайне осложнится. Как выяснилось, трудности с этим действительно есть, но Алибасов уже привык.

«Процесс сужения остановился, надо просто ждать. Ничего критичного там нет, папа кушает, хотя и не так, как раньше. Теперь он не может проглотить большой кусок мяса, может есть только ту еду, которая протекает через пищевод, которая изменяет свою структуру. Всё мягкое, например, вместо мяса можно ту же котлеточку паровую съесть».

Судиться с медиками Алибасов не будет

После программы «На самом деле» Алибасовы грозились подать в суд на экспертов от медицины, ставящих под сомнение факт отравления Бари Каримовича средством для прочистки труб.

«Да кому они нужны, зачем мы будем их пиарить на своем имени. Отец и в разбирательство с «Кротом» влез только из-за того, что люди гибнут. Я думаю, что любой человек, будь у него возможность спасти от смерти 200 человек, сделал бы это без промедления. А времени на то, чтобы судиться с идиотами, которые пиарятся и несут всякую чушь, у нас нет».

Надеемся, что история Бари Каримовича действительно поможет избежать подобных инцидентов в будущем. Как вы считаете, удастся ли продюсеру и его адвокатам добиться победы в этом деле?