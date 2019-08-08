«Не успеем получить канадскую визу»: Пригожин с Валерией и Блёданс пропустят похороны Аллы Вербер 

Продюсер Иосиф Пригожин и актриса Эвелина Бледанс рассказали, какую роль в их жизни играла фэшн-директор ЦУМа.

Двое суток мир шоу-бизнеса и индустрии моды скорбит о смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Бизнес-леди ушла из жизни 6 августа на отдыхе в Италии. Похоронят Аллу Константиновну в канадском Торонто — так решила ее семья. Почему смерть этой женщины потрясла звезд первой величины и какую роль она сыграла в их жизни? Портал Teleprogramma.pro спросил об этом продюсера Иосифа Пригожина и актрису Эвелину Бледанс.

«Прислала нам бочонок малосольных огурцов»

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин говорит, что Алла Константиновна была мамой для всех. Она не скупилась на слова поддержки, не отказывала в помощи, а еще старалась вкусно накормить своих друзей. За ее столом собирались самые близкие, в том числе и Иосиф Игоревич с супругой.

«Специфика характера Аллы Константиновны — добродушие, любезность и желание всем помочь. Есть люди большие, которые обладают опытом, знаниями и связями, но к ним нет уважения. А к Вебер было у всех, с кем она соприкасалась — индустрия моды, шоу-бизнес, политика, бизнес. Она грамотно выстраивала отношения с людьми, к ней было невозможно не тянуться.

Буквально за три дня до смерти мы с ней разговаривали по телефону. Маме Валерии сделали операцию по пересадке коленных суставов. Делали в Лозанне (Швейцария. — Прим. ред.). Она рассказывала, что маме тоже делали операцию и мы обменивались мнениями.

А в апреле она устраивала дома пасхальный праздник. Там собирался очень узкий круг друзей — телеведущий Андрей Малахов, продюсер Александра Розенбаума Белла Купсина, композитор Игорь Крутой. Мы с Валерией в последний раз тоже были. Она была очень хлебосольной — накрывала столы, чтобы накормить всех.

На Новый год она прислала нам бочонок малосольных огурцов, которые сама намолосолила. Так это было вкусно! И Алла Константиновна сказала — на следующий год сделаю вам бочку побольше.

А какого потрясающего она делала фаршированного карпа! В ЦУМе на втором этаже готовили по рецепту Вербер. Она была мамой для всех — стилистов, дизайнеров. Да, для всех! Она была душой ЦУМа. Ее будет очень не хватать. Говорят, незаменимых не бывает, а она была именно такой. Ее заменить нельзя. Оставила о себе светлую память.

Мы с Валерией ее очень любили и печально, что мы не можем сейчас полететь в Канаду, чтобы попрощаться. У нас нет визы. Пока мы ее получим, прилетим, мы не успеем к 12 августа. Если бы похороны были в Москве, мы бы приехали», — рассказал Иосиф Пригожин.

«Хотела быть похожей на Аллу»

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что для нее Алла Вербер была примером для подражания. Примером не только стиля, но и поведения, а также манеры держаться в обществе.

«Аллочку часто сравнивали с актрисой Моникой Беллуччи. Она была какой-то итальянской дивой не только из-за идеальных образов. Мне кажется, что даже если бы на Аллу надели мешок, она все равно была бы прекрасна. Это благородство, порода! Есть много красивых женщин, есть много женщин, которым пластические операции помогли стать идеальными, а Алла была именно породистой. Она всегда несла благородство и свои корни.

Она заботилась о своей маме (Татьяне Абрамовне. — Прим. ред.). Помню, как привозила ее в Большой театр на спектакли. Сначала она ездила на «Щелкунчика» только с мамой, потом стала брать внучек (Мишель и Элизабет. — Прим. ред.). Приобщала их к искусству, к любви к прекрасному.

Не так давно мы встретились с Аллочкой на шоу у телеведущего Андрея Малахова. Мы сидели в одной гримерной. Она только прилетела из Нью-Йорка. У нее был с собой сундучок с фамильными украшениями. Я всегда восхищалась тем, что у нее есть эти корни: когда можно достать фотографии или украшения из прошлого и бережно хранить их. Как она благородно их носила!

Я каждый раз смотрела на Аллу восторженно и хотела быть на нее похожей. Такой же улыбчивой, вежливой, приветливой и изысканной дамой. Я не знаю, кого можно с ней сравнить! Наверное, такой дамой станет ее дочь, которую она воспитала в лучших традициях. А потом ее внучки будут открывать сундучок с фамильными украшениями и стараться быть похожими на свою бабушку.

Сейчас мы с ребенком (с сыном Семеном. — Прим. ред.) в Турции. К сожалению, я не смогу быть на похоронах: получить канадскую визу — большая проблема. Может быть, Алла так и хотела. Наверняка, это была ее воля, чтобы ее похоронили там. Она не хотела, чтобы была какая-то толпа. Только самые близкие. Чтобы все запомнили ее такой, как на страницах журналов, а не видели в гробу. Человек хочет оставить о себе такую память. Это ее воля», — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro Эвелина Бледанс.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Аллы Вербер.