На основе каких реальных событий Тарантино снял «Однажды в… Голливуде»

Ровно полвека назад Чарльз Мэнсон и его «семья» совершили свое самое знаменитое убийство. А напомнил об этом случае непревзойденный Квентин Тарантино в своем новом фильме «Однажды в... Голливуде». Осторожно, спойлеры!

Сейчас этого дома не существует. И даже адрес был изменен, чтобы ничто не напоминало об ужасных событиях ночи 8 августа 1969 года. Но забыть о «резне на Сьело Драйв» невозможно. Тогда последователи Чарльза Мэнсона ворвались в дом режиссера Романа Полански и зверски убили всех, кто там находился. Не пощадили ни его беременную жену Шерон Тейт, ни даже ее крохотного йоркширского терьера.

Кем была Шерон Тейт

Красавице Шерон были открыты любые двери. И так было практически всегда. Звезда Шерон не зажглась единомоментно: Шерон с самого раннего детства много работала, чтобы попасть на верхушку шоу-бизнеса.

Впервые Шерон покорила сердца людей, когда стала «мисс малышкой Далласского конкурса» — ей было всего полгода. Так что можно сказать, что популярной девочка была с пеленок.

Еще не была закончена общеобразовательная школа, а у девушки уже была корона «Мисс Ричланд». И пусть Ричланд был небольшим городком, где проживало чуть больше 20 000 человек, все равно это было признание.

Внимание понравилось Шерон настолько, что она замахнулась на титул «Мисс Вашингтон». Но к этому конкурсу нужно было серьезно готовиться. Родители были настроены на то, что дочь по окончании школы будет поступать в серьезное учебное учреждение и пришлось выбирать: либо налегать на учебу и приобретать профессию психиатра, либо гнаться за эфемерной славой по подиумам.

Выбор за девушку сделало начальство отца

Отец Шерон был военным и семье пришлось уехать в Италию, куда его послали по долгу службы. Но Шерон и в Италии нашла свою дорожку к славе: ее дебют на телевидении состоялся именно там.

Шерон снялась в музыкальной передаче наравне с известными музыкантами, в числе который был популярный в те годы Пэт Бун – его слава вполне могла соперничать с самим Элвисом Пресли.

А до этого она, сама того не подозревая, стала знаменитостью в Вероне, куда они переехали с отцом. Точнее, знаменитостью среди военного контингента, который располагался в Вероне. Раньше, чем Шерон туда переехала, свет увидел выпуск ежедневного военного издания «Stars and Stripes», где на всю обложку красовалось ее фото в купальнике.

В Лос-Анджелес девушка вернулась сразу после окончания школы. Казалось, для молодой красавицы получить роль не составило бы труда. Но нет. Даже рекомендации актера Джека Пеланса не привели к положительным подвижкам. Только к 1966 году она сыграла в фильме «Глаз дьявола» заметную роль.

После съемок актриса осталась в Лондоне, где и снималось большинство сцен. Она почувствовала себя своей в мире лондонских ночных клубов.

Тогда и состоялось то самое роковое знакомство с Романом Полански

Режиссер снял Шерон в своем фильме «Бал вампиров». Как актриса Тейт была абсолютно неопытна и, по словам Полански, как-то потребовалось не менее семидесяти дублей, чтобы снять одну из сцен с ней.

Но любовь заставляет быть терпеливым. Перфекционист Полански все же закончил фильм, доведя работу до нужной кондиции. Во время съемок между Тейт и режиссером завязался роман и сразу после возвращения со съемок Шерон переехала от своего тогдашнего бойфренда Джея Сэбринга к Полански.

Джей пробовал вернуть девушку, пытался встретиться и поговорить с Полански. У него ничего не получилось, но он сумел остаться рядом с любимой, тем самым подписав себе смертный приговор. Во время нападения банды Мэнсона Джей был в доме и погиб вместе с Шерон.

Семейное счастье Шерон не было долгим

С Романом они поженились в январе 1968 года и через пару месяцев вернулись в Лос-Анджелес. Позже стало известно о беременности актрисы. Появления малыша на свет ожидали в конце августа.

Чета Полански переехала в уютный дом на Сьело Драйв еще в феврале 1969. К августу Роман снимал в Лондоне, а Шерон готовила дом к будущим переменам. Восьмого числа Роман позвонил и предупредил, что его не будет еще несколько дней. Тогда же позвонили ее сестры и предложили приехать к ней с ночевкой, но расстроенная Шерон им отказала. Тем более, что у нее уже была запланирована встреча с друзьями: Эбигейл Фолгер, Войтеком Фриковски и тем самым Джеем Сэбрингом.

В тот вечер ничто не предвещало беды. Друзья поужинали в модном ресторане и к половине одиннадцатого вернулись в особняк Полански. А чуть позже в дом ворвались приспешники Чарльза Менсона. Актрисе нанесли 16 ударов ножом, шансов спастись не оставили никому. Убит был даже случайный человек – его застрелили еще на подходе к дому…

Почему погибла именно Шерон Тейт?

Сектантов и самого Менсона вскоре арестовали. По словам убийц, имена своих жертв они узнали из новостей только на следующий день. Представитель обвинения Винсент Бульози предполагал, что ранчо, где произошла резня, было выбрано Мэнсоном не случайно: чуть раньше там проживал музыкальный продюсер Терри Мэлчер.

В свое время Терри не понравилась музыка Мэнсона и тот затаил на продюсера злобу. И, собрав вокруг себя последователей, Мэнсон подвел под свою месть идеологическую подоплеку и натравил сектантов по адресу с расчетом убить Мэлчера, посмевшего усомниться в его гениальности. Впрочем, сам Мэнсон отрицал эту версию.

Но если это действительно так, то смерть красивой молодой женщины, ее друзей и еще неродившегося малыша тем более нелепа.

От прошлого остался только столб телефонной связи, куда взбирался один из убийц, чтобы перерезать провода и оставить жертв без возможности позвонить в полицию. И пусть это место ничем не напоминает о страшных событиях 8 августа 1969 года, но даже полвека спустя мысль о том, что случилось с ничего не подозревающими жертвами секты полусумасшедшего маньяка, ввергает в ужас.

Хотя по-настоящему творческих людей, как режиссер Квентин Тарантино, даже такие жуткие истории вдохновляют на новые шаги. История Шерон Тейт была по-своему (все-таки это художественное кино, а не документальный фильм!) передана в фильме Тарантино «Однажды в… Голливуде».