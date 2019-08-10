Вениамин Смехов: «День рождения проведу с родной женой и друзьями в Берлине»

10 августа – день рождения самого загадочного и благородного из наших мушкетеров – известного артиста Вениамина Смехова. Мы узнали у дочери актера Алики Смеховой, как она собирается поздравлять отца.

Портал Teleprogramma.pro выяснил, как Вениамин Борисович собирается праздновать этот день.

«У меня нет никаких особых желаний, — ответил Смехов, — я отношусь вполне буднично к этим дням, поэтому мы будем с родной моей женой, с которой мы отмечаем и ее, и мой день рождения – ну, уже почти 40 лет. Традиции меняются в зависимости от местоположения. В данном случае мы будем у друзей в Берлине, и это будет встреча с друзьями. Ну и, как всегда, буду слышать друзей по телефону».

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Дозвонились мы также и до дочери Вениамина Борисовича – актрисы Алики Смеховой, которая рассказала:

«Мы будем его поздравлять по телефону, он не в Москве сейчас будет находиться, он будет в Берлине в этот день. Мы будем поздравлять его в ночь, в 12 по Москве, — это моя традиция».

На наш вопрос — почему он 9 лет назад отказался от звания народного артиста? – Алика заметила:

«Это лучше ему задать вопрос, наверное. Он так радикально не отказывался, он всегда ссылается на своего товарища – Владимира Семеновича Высоцкого, который был поистине народным, но звания у него не было».

Атос и его любимая женщина

Роль Атоса в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетера» прославила Вениамина Смехова на всю страну. Конечно, по красивому, благородному Атосу с трагической судьбой тут же начали вздыхать красавицы.

Эта же роль привела его в телепередачу «Кинопанорама», где его и увидела ленинградская студентка Галина Аксенова. Увидела – и уже не могла забыть.

К тому времени Смехов был давно женат – женился еще на 3-м курсе Щукинского, и у него уже подрастали две дочери – Елена и Алика. Именно с ними он и пришел на ту «Кинопанораму». Казалось, в жизни артиста все устоялось, все прочно и надежно – хорошая семья (пусть уже без пылкой любви), огромный успех в Театре на Таганке (в те годы каждый спектакль театра производил эффект разорвавшейся бомбы, на постановки было не достать билетов).

И вот – лето 1979-го. Юная Галя Аксенова, студентка факультета киноведения, попадает на практику в легендарный Театр на Таганке. Красавица из Ленинграда сразу привлекла к себе всеобщее внимание, даже Владимир Высоцкий пытался за ней ухаживать. А она сразу отдала свое сердце скромному, но такому обаятельному Атосу – Вениамину Смехову.

Позднее, вспоминая начало их отношений, сам актер цитировал слова из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Любовь поразила нас, как финский нож».

Непростой развод и семейное счастье

Решение о разводе актер принял не сразу. Ведь сложно рушить устоявшуюся жизнь, делать больно близким людям… Некоторое время Вениамин и Галя скрывали свои встречи. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным: Алле, жене Смехова, вскоре рассказали о романе мужа.

Дочери актера долго не могли смириться с уходом отца. Но Вениамин Борисович никогда не сомневался в правильности своего выбора, он говорит: «Победителей не судят». Себя он считает победителем, потому что только с Галиной понял, что такое настоящее семейное счастье, когда каждый день – яркий и захватывающий.

Почему Смехов отказался от звания Народного артиста РФ?

В 2010 году, к 70-летнему юбилею Вениамина Смехова, его представили на получение звания Народного артиста России. Однако он отказался, чем вызвал у кого-то недоумение, у кого-то – даже возмущение.

Интересно, что артист не один раз отказывался принять звание народного. Это происходило в разные годы. Сам он объясняет это отсутствием тщеславия.

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Кроме того, в те годы, когда артисты Театра на Таганке ставили такие спектакли, на которые ехали со всех концов страны, торопясь увидеть неповторимых артистов на сцене, то есть когда все они заслужили эти звания, — их не давали. По политическим причинам. Потому, что театром руководил опальный Юрий Любимов.

Шли годы – и звание стали сами предлагать, весьма настойчиво. Мол, посмотрите, все молодые артисты уже давно со званиями. Тогда примером для Смехова послужили Михаил Ульянов и Кирилл Лавров: они решили вообще отказаться от этих «советских цацек». И даже перестали подписываться «народный артист такой-то». Смехову пришлось по душе такое отношение – искреннее и бескомпромиссное.

Звания народного артиста не было и у его друга Владимира Высоцкого – а кто его заслуживал больше, чем всенародный бард?

Сегодня, по мнению Вениамина Борисовича, все продается и покупается, в том числе – и звания. Принимать обесцененные награды и звания – ниже его достоинства.

Мы поздравляем лучшего в истории Атоса, неподражаемого, искреннего, интеллигентного и обаятельного артиста с днем рождения! Здоровья Вам, Вениамин Борисович, на долгие годы и новых интересных проектов!