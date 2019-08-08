Петров с Милославской играли в «шпионов» на премьере фильма Тарантино

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Такого паломничества поклонников кинематографа Новый Арбат, кажется, еще не видел. Было не протолкнуться ни на подходах к кинотеатру, ни внутри него. Тем не менее, на красной дорожке Тарантино постарался никого не обделить своим вниманием и автографами. Правда, расписывался только на своих фотографиях. Когда ему пытались подсунуть аккредитационные бейджи с изображениями Ди Каприо и Брэда Питта, махал руками «Nо!». А выйдя на сцену, Тарантино вел себя как настоящая рок-звезда – требовал криков и оваций.

«Я был у вас с фильмом «Убить Билла 2» в 2004 году на Московском международном фестивале, — сказал Тарантино. – Конечно, я и раньше слышал, что в России любят мое творчество, но когда приехал, то не поверил своим глазам – настолько это оказалось правдой. А в этот раз меня принимают еще более тепло! Я простой американец и очень ценю уважение и любовь русских людей».

На премьеру знаменитого режиссера пришли практически все знаменитости, проводящие август в Москве: Ингеборга Дапкунайте, Дмитрий Певцов, Александр Кузнецов, Ян Гэ, Андрей Бурковский, Алена Водонаева, Александр Соколовский, Регина Тодоренко, Юрий Быков, Павел Табаков, Любовь Аксенова и многие другие. Были даже Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые приехали по отдельности, но встретились в зале и, мило флиртуя, сели рядом. Так же по отдельности приехали и главные герои светских новостей последних недель – Александр Петров и Стася Милославская. Молодые люди продолжают играть в «шпионов», делая вид, что они не вместе. Ни разу не приблизились друг к другу до начала премьеры и даже в зале не стали садиться вместе.

Модель и бывшая супруга рэпера Тимати Алена Шишкова похвасталась, что успела лично познакомиться с Тарантино. А вот молодая мамочка Регина Тодоренко призналась, что была бы счастлива, если бы Тарантино снял в своем кино хотя бы часть ее ноги (ноги – фетиш голливудского режиссера). «Тарантино — великий режиссер, и я мечтаю, чтобы он снял не то что мои ноги, а хотя бы ноготь! Я бы даже сделала на нем татуировку! – со смехом рассказала Регина. – Кстати, я сейчас сама снимаю сериал, который буду выкладывать на своей страничке. Пока бюджета хватает только на минутные серии, но скоро, надеюсь, расширимся!».

«Я считаю, что Тарантино один из тех режиссеров, кто достиг самых больших высот в жанровом кино в своих ранних работах, а потом это все уже превратилось в моду, — поделился мнением режиссер Юрий Быков. — Я не его фанат, но мне нравятся фильмы «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво». Что касается исполнителей главных ролей в «Однажды в… Голливуде», то скажу так – в раннем творчестве мне больше нравился Брэд Питт в фильмах «Семь» и «Бойцовский клуб». Да и Ди Каприо был хорош в «Пляже». А сейчас один из них больше продюсер, а второй суперзвезда… Жаль, что я никогда не доживу до того момента, чтобы поработать хоть с одним из них».

Никас Сафронов пришел на премьеру с сыном Лукой и упаковкой шоколадок со своим изображением на упаковке. Художник сказал, что принес сладости в подарок Квентину Тарантино.

А вот Никита Тарасов заявил, что никогда не мечтал и не мечтает работать с Тарантино: «Мне хорошо в России с нашими режиссерами, и я буду работать там, где меня знают. Я бы лучше снялся в каком-нибудь нашем историческом большом блокбастере – это мой актерский фетиш последнего времени. А сегодня для меня главное, чтобы не затоптали тут на премьере! Мне еще нужно на днях семью на море отвезти! Дочка обязательно должна побывать летом на море. Кстати, Таисия научилась говорить слово «папа», и это такая радость! А вот первое ее слово было – дрель!».

В России на экраны картина о жизни кинозвезд конца 60-х годов прошлого века выходит уже в четверг, 8 августа. А вы пойдете в кино на новый фильм Квентина Тарантино?