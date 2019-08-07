Ирина Безрукова «Кто мне хамит и устраивает травлю в соцсетях – я отправляю в «бан»

Здравствуйте, дорогие читатели Teleprogramma.pro! Сегодня поговорим о популярности — ее плюсах и минусах. Так уж вышло, что в данный момент я — человек достаточно узнаваемый. Правда, мне до сих пор несколько непривычно, когда слышу в свой адрес слово «звезда». Не приживается этот голливудский термин на нашей российской почве.

Когда я поступила в училище на театральное отделение, «мыльных опер» в таком количестве еще не снималось, слово «селебрити» не упоминалось, и эра «красных дорожек» гламура — еще не наступила. И моей целью было именно искусство, а не популярность. Не было тогда и такого бесцеремонного «внимания» к публичным персонам со стороны СМИ, а слово «папарацци» (фоторепортер, снимающий личную жизнь известных людей скрыто, без их ведома и согласия) существовало где-то на «прогнившем Западе». Поэтому я и предположить не могла, что все это будет присутствовать в моей жизни, да еще и в таком «объеме»…

Сейчас, спустя годы, я даже выработала некоторый иммунитет к «издержкам публичности», в том числе, к назойливому любопытству и вмешательству в мою жизнь со стороны людей, к которым это не имеет никакого отношения.

Меня сложно вывести из себя нахальным звонком или вопросом, компиляцией реальных и вымышленных фактов. Я даже неплохо изучила методы работы таблоидов, научилась разбираться в форматах ток-шоу, передач и публикаций. Но вот рядовой зритель и читатель зачастую бывает сбит с толку всеми этими «фактами, интригами и расследованиями».

Любой публичный человек, кем бы он ни работал — политиком, актером, певцом или спортсменом — прежде всего, человек. Он тоже чувствует, переживает, и ему часто бывает больно, как обычному человеку. Но у него такая работа, при которой нужно выступать перед публикой, общаться с большим количеством людей.

По моему мнению, только сам человек должен решать, насколько близко он готов «впустить» посторонних людей в свою обычную жизнь. У каждого из нас есть своя «приватная территория» и ее надо уважать. Публичные люди, как и другие граждане, имеют право на уединение, спокойный отдых и невмешательство в личную жизнь.

Однако в горе ли, в радости в семейных отношениях — артисты защищены менее других. Я это знаю не понаслышке. СМИ неоднократно сочиняли разные небылицы про мою жизнь. И мои коллеги сталкиваются с подобными фактами регулярно! Мы почти постоянно испытываем психическое давление и стресс от распространения ненадлежащей информации о нас — каждому же не расскажешь, как все было или есть на самом деле. Просто помните об этом, когда читаете что-то или смотрите ТВ.

Неужели в настоящее время считается «нормальным» «подглядывание в окно», хамское, грубое, оскорбительное обращение между людьми? Создание фейковых новостей о «знаменитостях»? Неужели в погоне за рейтингом, деньгами, «хайпом» любые средства хороши? Некоторые издания и программы на ТВ не пощадят «ради красного словца ни матери и не отца… Но ведь это все ежедневно смотрят и читают дети, подростки и другие наши граждане. Фейк прилипает, копируется, становится дефектным элементом сознания миллионов людей!

Когда подходят люди в общественных местах и просят сделать «селфи», при наличии времени я стараюсь не отказывать, особенно семьям с детьми. Но вот когда снимают на фото или видео скрыто, а потом «запускают» в Интернет — я этого не одобряю! При цивилизованном отношении к изображениям прежде, чем использовать чужое фото, нужно согласовать это с самим человеком. Тогда популярность будет больше радовать, чем травмировать.

Как правило, нелепые слухи я не комментирую, требую удалить публикации. Но иногда вынуждена защищать свои нарушенные права через суд и вполне успешно! Еще у меня есть странички в Инстаграм, Фейсбук, где я делюсь адекватными статьями и ссылками на передачи. Также поступают и многие мои коллеги.

И мне очень приятно, что мои подписчики в большей своей массе — люди воспитанные и адекватные. Ну, а тех, кто агрессивно хамит, пишет ложь, либо пытается стравливать моих читателей — я спокойно и без лишних эмоций отправляю в «бан».

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